Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn sử dụng Vimeo với HeyGen để mở rộng quy mô sản xuất video và thúc đẩy tăng trưởng.

Thư viện đào tạo và hội nhập nhân viên Tạo các video onboarding và đào tạo hấp dẫn trong HeyGen, được cá nhân hóa cho từng vai trò hoặc phòng ban. Đồng bộ ngay lập tức chúng vào các thư mục Vimeo bảo mật, nơi các nhóm có thể truy cập, quản lý và theo dõi mức độ tương tác tập trung tại một nơi.

Ghi chú phát hành sản phẩm và cập nhật tính năng Sử dụng HeyGen để tạo các video cập nhật rõ ràng, nhất quán với thương hiệu cho mọi lần ra mắt sản phẩm hoặc tính năng mới. Chia sẻ ngay lập tức qua nhúng Vimeo và theo dõi số liệu người xem để hiểu rõ mức độ tiếp cận và khả năng giữ chân khán giả.

Video bán hàng cá nhân hóa ở quy mô lớn Tự động hóa hoạt động tiếp cận cá nhân hóa với các công cụ tạo video AI của HeyGen, cung cấp bản demo sản phẩm phù hợp cho từng khách hàng tiềm năng. Lưu trữ trên Vimeo để tận dụng hệ thống phân tích chuyên sâu và xem những khách hàng nào tương tác nhiều nhất.

Hướng dẫn đa ngôn ngữ và đào tạo khách hàng Tạo các hướng dẫn sản phẩm và tutorial đa ngôn ngữ trong HeyGen để hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới. Lưu trữ an toàn trên Vimeo để kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ tài sản thương hiệu và giữ cho nội dung học tập được sắp xếp gọn gàng.