Trupeer x HeyGen

Hầu hết các quy trình làm video sản phẩm đều “gãy” ở một trong hai thời điểm: khi bản quay trông quá thô để có thể dùng được, hoặc khi bản demo đã được trau chuốt nhưng không có giọng thuyết minh lại mang cảm giác lạnh lùng, thiếu cá nhân. Trupeer và HeyGen giải quyết liền mạch cả hai thời điểm đó.



Hãy quay màn hình phần walkthrough của bạn bằng tiện ích Chrome của Trupeer. Cứ nói tự nhiên và đừng lo về lỗi sai. Trupeer sẽ làm sạch kịch bản, thêm hiệu ứng hình ảnh và sắp xếp lại nội dung của bạn. Sau đó kết nối với HeyGen: chọn một avatar, chọn ngôn ngữ, và video đã được Trupeer xử lý sẽ trở thành một video sản phẩm chất lượng phòng thu với avatar thuyết minh, sẵn sàng để chia sẻ, nhúng vào trang web hoặc bản địa hóa.