Trupeer x HeyGen
Một bản ghi màn hình thô chỉ ghi lại những gì bạn đã làm. Trupeer làm cho mọi thứ trông chỉn chu hơn. HeyGen đặt một người dẫn chương trình sống động như thật ở phía trước. Kết hợp lại, chúng biến một bản hướng dẫn sơ sài thành video giới thiệu sản phẩm chất lượng phòng thu mà không cần máy quay.
Ghi hình một lần, chỉnh sửa thật chỉn chu và thêm gương mặt vào nội dung của bạn
Hầu hết các quy trình làm video sản phẩm đều “gãy” ở một trong hai thời điểm: khi bản quay trông quá thô để có thể dùng được, hoặc khi bản demo đã được trau chuốt nhưng không có giọng thuyết minh lại mang cảm giác lạnh lùng, thiếu cá nhân. Trupeer và HeyGen giải quyết liền mạch cả hai thời điểm đó.
Hãy quay màn hình phần walkthrough của bạn bằng tiện ích Chrome của Trupeer. Cứ nói tự nhiên và đừng lo về lỗi sai. Trupeer sẽ làm sạch kịch bản, thêm hiệu ứng hình ảnh và sắp xếp lại nội dung của bạn. Sau đó kết nối với HeyGen: chọn một avatar, chọn ngôn ngữ, và video đã được Trupeer xử lý sẽ trở thành một video sản phẩm chất lượng phòng thu với avatar thuyết minh, sẵn sàng để chia sẻ, nhúng vào trang web hoặc bản địa hóa.
Tạo tài khoản trên cả hai nền tảng
Đăng ký tại trupeer.ai và heygen.com. Bạn sẽ cần một gói trả phí của HeyGen để tạo video avatar. Trupeer có gói miễn phí để bạn bắt đầu với việc quay màn hình và chỉnh sửa video.
Thêm khóa API HeyGen của bạn vào Trupeer
Trong Trupeer, vào mục Integrations → Avatar Integration và dán khóa API HeyGen của bạn từ bảng điều khiển HeyGen trong Settings → API. Các avatar HeyGen của bạn sẽ có sẵn ngay lập tức trong trình chỉnh sửa của Trupeer.
Ghi hình và chỉnh sửa video của bạn trong Trupeer
Cài đặt tiện ích Chrome của Trupeer, ghi lại phần hướng dẫn trên màn hình của bạn và để Trupeer xử lý: làm sạch kịch bản, tự động thêm thu phóng, đánh dấu nổi bật và phụ đề. Sau đó xem lại và chỉnh sửa bất kỳ phần nào bạn cần.
Chọn một avatar HeyGen và tạo nội dung
Trong phần cài đặt avatar của Trupeer, hãy chọn avatar HeyGen và ngôn ngữ ưa thích của bạn. Trupeer sẽ chuyển kịch bản đã chỉnh sửa và bản ghi âm cho HeyGen, nơi video hoàn chỉnh với avatar thuyết minh sẽ được dựng.
Những gì các đội ngũ sản phẩm và đào tạo xây dựng
Bất cứ khi nào một bản ghi màn hình cần mang lại cảm giác gần gũi như con người (một bản demo, hướng dẫn, hay quy trình onboarding), Trupeer và HeyGen sẽ phối hợp để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Bản demo sản phẩm ở quy mô lớn
Ghi lại một video hướng dẫn sản phẩm một lần trong Trupeer, thay thế bằng người dẫn chương trình là avatar HeyGen, và tạo ra các phiên bản được cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng hoặc khu vực khác nhau mà không cần thu âm lại bất cứ điều gì.
Đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm
Biến bất kỳ quy trình nội bộ hoặc phần hướng dẫn công cụ nào thành một video đào tạo chỉn chu với người dẫn chuyện là avatar. Nội dung được truyền tải nhất quán mỗi lần, không cần phải sắp xếp lịch với chuyên gia phụ trách cho từng khóa học.
Nội dung sản phẩm đa ngôn ngữ
Chỉ cần ghi hình một lần bằng tiếng Anh. Trupeer xử lý phụ đề và cấu trúc. HeyGen kể lại nội dung bằng avatar với hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, biến việc bản địa hóa nội dung toàn cầu thành một quy trình làm việc, không còn là một dự án sản xuất.
Thành công và hỗ trợ khách hàng
Tạo các video hướng dẫn do avatar thuyết minh cho những câu hỏi hỗ trợ thường gặp, đủ chuyên nghiệp để giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ, đủ gần gũi để giống như một câu trả lời thực sự và luôn sẵn sàng 24/7 mà không cần đội ngũ trực tiếp.
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
Ghi lại một bản hướng dẫn sản phẩm được cá nhân hóa theo trường hợp sử dụng của từng khách hàng tiềm năng trong Trupeer, sau đó tạo phiên bản avatar HeyGen mang đến trải nghiệm demo như được cá nhân hóa, nhưng ở quy mô cho toàn bộ pipeline của bạn.
