HeyGen + Tolstoy
Tolstoy là một nền tảng video tương tác cho phép các doanh nghiệp tạo ra những trải nghiệm video cá nhân hóa theo kiểu “chọn lộ trình của riêng bạn” nhằm tăng mức độ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi và sự tương tác của khách hàng.
Trường hợp sử dụng
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn sử dụng Tolstoy với HeyGen để mở rộng quy mô sản xuất video và thúc đẩy tăng trưởng.
Phễu bán hàng tương tác
Sử dụng avatar AI của HeyGen để dẫn dắt người xem qua các hành trình bán hàng cá nhân hóa, tương tác trong Tolstoy — giúp bạn đánh giá khách hàng tiềm năng, xử lý phản đối và điều hướng họ đến đúng sản phẩm hoặc nhân viên phụ trách dựa trên câu trả lời của họ.
Hướng dẫn khách hàng mới và hỗ trợ
Tạo các trải nghiệm onboarding dạng chọn lộ trình riêng với video HeyGen cung cấp hướng dẫn từng bước, giúp khách hàng nhận được đúng sự hỗ trợ họ cần mà không bị choáng ngợp bởi những thông tin không liên quan.
Tuyển dụng và tương tác với ứng viên
Tạo các luồng video tương tác với phần mở đầu bằng avatar HeyGen và các đoạn Hỏi & Đáp, giúp ứng viên tìm hiểu về vị trí, văn hóa công ty và các bước tiếp theo dựa trên những lựa chọn họ đưa ra trong suốt trải nghiệm.
Bắt đầu tạo video bằng AI
