HeyGen x Slack
Đội ngũ của bạn đã làm việc trên Slack. Giờ đây HeyGen cũng vậy. Tạo video có avatar thuyết minh mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn, từ bất kỳ kênh, tin nhắn trực tiếp hoặc lệnh gạch chéo nào.
Tạo video mà không cần rời khỏi Slack
Hầu hết các công cụ video đều nằm ngoài những công cụ mà đội ngũ của bạn thực sự sử dụng. Đến lúc có ai đó mở chúng lên thì khoảnh khắc đã trôi qua. HeyGen giờ đây là một ứng dụng Slack gốc, chỉ cần cài đặt một lần và có thể sử dụng ở mọi nơi trong không gian làm việc của bạn.
@mention HeyGen trong bất kỳ kênh hoặc tin nhắn riêng nào với một prompt, và video hoàn chỉnh sẽ được đăng trực tiếp trong luồng. Sử dụng lệnh gạch chéo để có toàn quyền kiểm soát. Thiết lập thông báo video tự động để các video HeyGen đã hoàn thành xuất hiện đúng kênh ngay khi chúng sẵn sàng. Không chia sẻ thủ công. Không chuyển tiếp liên kết.
“@HeyGen hãy tạo một video chào mừng cho nhân viên mới”
Thêm HeyGen vào không gian làm việc Slack của bạn
Nhấp vào “Add to Slack” ở phía trên và cấp quyền cho HeyGen trong workspace của bạn. Bạn sẽ cần quyền quản trị viên Slack. Ứng dụng sẽ được cài đặt trong vài giây và ngay lập tức sẵn sàng cho toàn bộ nhóm của bạn sử dụng.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Sau khi cài đặt, hãy liên kết tài khoản HeyGen của bạn để xác thực. Nếu bạn chưa có, bạn có thể đăng ký miễn phí tại heygen.com. Gói trả phí sẽ mở khóa đầy đủ tính năng tạo video và bản sao kỹ thuật số của bạn.
Tạo video đầu tiên của bạn
Vào bất kỳ kênh hoặc tin nhắn trực tiếp nào và gõ @HeyGen kèm theo yêu cầu của bạn. HeyGen sẽ tạo một video có avatar thuyết minh và đăng trực tiếp vào luồng hội thoại. Thông thường mất khoảng 2–5 phút.
Thiết lập thông báo kênh
Tùy chọn cấu hình HeyGen để gửi thông báo video đã sẵn sàng đến các kênh cụ thể, giúp đội ngũ nội dung, bộ phận bán hàng hoặc các trưởng nhóm L&D luôn nắm được khi có video mới.
Ba cách tạo video trong Slack
Khi HeyGen được cài đặt vào không gian làm việc của bạn, toàn bộ nhóm sẽ có ba cách tích hợp sẵn để tạo và nhận video. Không cần chuyển đổi ứng dụng. Không cần thao tác thủ công.
@nhắc đến trong bất kỳ kênh nào
Tag @HeyGen trên bất kỳ kênh nào hoặc gửi DM với một lời nhắc bằng ngôn ngữ đơn giản. Một video hoàn chỉnh sẽ được tạo và đăng trực tiếp vào luồng hội thoại chỉ trong vài phút.
/heygen command
Sử dụng /heygen để kiểm soát hoàn toàn. Chỉ định avatar, ngôn ngữ, giọng điệu và kịch bản. Hoàn hảo cho các loại video theo mẫu hoặc lặp lại mà đội ngũ của bạn sử dụng thường xuyên.
Thông báo tự động
Kết nối các sự kiện video HeyGen với các kênh Slack để nhóm của bạn được thông báo ngay khi video kết thúc quá trình render, kèm đường dẫn trực tiếp, sẵn sàng để chia sẻ hoặc xem lại.
Các nhóm sử dụng nó để làm gì
Từ các bản cập nhật lãnh đạo thực sự được xem cho đến những video onboarding chào đón nhân viên mới bằng chính tên của họ.
Thông báo từ ban lãnh đạo
Biến một tin nhắn Slack thành video thông báo từ CEO hoặc trưởng bộ phận sản phẩm được đăng trong kênh #announcements. Không thể bỏ lỡ và thu hút hơn nhiều so với một bức tường chữ.
Chào mừng nhân viên mới
Khi có người mới tham gia kênh, tự động tạo và đăng một video chào mừng được cá nhân hóa bằng tên của họ, giúp mỗi thành viên mới cảm thấy được chào đón và ghi nhận ngay từ ngày đầu tiên.
Chúc mừng chiến thắng bán hàng
Khi một thương vụ được chốt trong CRM của bạn, hãy tự động gửi một video avatar cá nhân hóa vào kênh #sales-wins để chúc mừng và nêu tên sales rep, tạo nên một khoảnh khắc ghi nhận xứng đáng.
Các đoạn video đào tạo theo yêu cầu
Cho phép các thành viên trong nhóm @mention HeyGen kèm theo một chủ đề để nhận ngay một video đào tạo hoặc giải thích ngắn được đăng tức thì. Một kho kiến thức tự phục vụ, được xây dựng ngay trong cuộc trò chuyện.
Tóm tắt cảnh báo ưu tiên cao
Chuyển các tin nhắn Slack khẩn cấp thành video tóm tắt do avatar thuyết minh cho các kênh ưu tiên cao như #incidents hoặc #security-alerts, đảm bảo thông tin quan trọng luôn được chú ý.
