Bản sao kỹ thuật số của bạn, sống động như trong phim
Seedance 2.0 hiện đã được tích hợp trên toàn bộ HeyGen. Hãy tạo trọn vẹn một video với Digital Twin đã được xác thực của bạn di chuyển trong các cảnh quay điện ảnh, tạo b-roll ấn tượng chỉ từ một câu lệnh, và mở rộng bất kỳ phân cảnh nào với khả năng kiểm soát chính xác khung hình đầu và cuối. Chất lượng video chuyên nghiệp, không cần ê-kíp quay dựng.
Ba công cụ, một nền tảng. Chọn cách bạn sáng tạo
Seedance 2.0 được tích hợp trong ba công cụ riêng biệt bên trong HeyGen. Mỗi công cụ được xây dựng cho một quy trình sáng tạo khác nhau. Bạn có thể dùng một công cụ hoặc kết hợp cả ba.
Đặt Digital Twin của bạn vào những cảnh quay Seedance đầy tính điện ảnh
Avatar Shots cho phép bạn tạo ra các cảnh quay điện ảnh, nơi Bản Sao Kỹ Thuật Số đã được xác thực của bạn có thể di chuyển, ra hiệu và biểu diễn trong những thước phim do Seedance tạo ra. Bạn có thể chọn bất kỳ môi trường nào, góc máy quay hoặc kiểu chuyển động nào với chuyển động chân thực và độ nhất quán nhân vật được giữ nguyên trong mọi khung hình.
Chuyển động nhân vật chân thực
Đi lại, diễn đạt bằng cử chỉ và trình diễn với cảm giác trọng lượng cơ thể thật và độ chân thực trong từng khung hình.
Giữ nét giống nhau ổn định giữa các cảnh chụp
Khuôn mặt, trang phục và nhận diện hình ảnh được giữ cố định từ khung hình đầu tiên đến khung hình cuối cùng, không bị biến dạng hay mất chi tiết.
Nhiều avatar trong một cảnh
Đặt nhiều Digital Twin đã được xác thực vào cùng một cảnh quay điện ảnh, với chuyển động được đồng bộ hóa trên mọi nhân vật trong khung hình.
Bất kỳ phông nền, bất kỳ kiểu chụp nào
Các chuyển động dolly, cảnh quay cần cẩu, FPV, cảnh toàn thiết lập bối cảnh và cận cảnh, tất cả đều sử dụng ngôn ngữ quay phim điện ảnh và phản hồi theo đúng nội dung bạn yêu cầu.
Danh tính của bạn được bảo vệ tuyệt đối. Seedance không cho phép hiển thị khuôn mặt người trên API công khai của mình. Hạ tầng xác minh danh tính và đồng ý sử dụng hình ảnh bên thứ nhất của HeyGen là lý do vì sao Bản Sao Kỹ Thuật Số đã được xác thực của bạn có thể xuất hiện trong các cảnh quay của Seedance, trong khi không nền tảng nào khác làm được điều này.
Biến một lời nhắc thành một video hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng
Video Agent nhận yêu cầu của bạn và tạo ra một video hoàn chỉnh xung quanh đó: từ kịch bản, cấu trúc, dựng phim đến lồng tiếng. Digital Twin trong các cảnh quay Seedance mang phong cách điện ảnh được tự động hòa trộn để tạo ra một video hoàn chỉnh, sẵn sàng để xuất bản.
Từ kịch bản đến video hoàn chỉnh
Nhập lời nhắc hoặc dán kịch bản của bạn, và Video Agent sẽ xây dựng cấu trúc, chọn cảnh quay và tạo ra một video đã dựng hoàn chỉnh.
Tối đa ba phút cho mỗi video
Đủ dài để truyền tải trọn vẹn thông điệp, đủ ngắn để giữ sự chú ý, với các cảnh quay Seedance mang phong cách điện ảnh được ghép nối tự động.
Nhiều hình đại diện trong một cảnh
Cấu trúc, nhịp độ và việc biên tập đã được xử lý sẵn, vì vậy bạn có thể xuất bản trực tiếp lên bất kỳ kênh nào mà không cần thêm công đoạn sản xuất.
Xác minh danh tính được tích hợp sẵn
Mỗi video đều sử dụng Bản Sao Kỹ Thuật Số đã được xác minh của bạn và được bảo vệ bởi hạ tầng quản lý chấp thuận (consent) độc quyền của HeyGen.
Được xây dựng để xử lý số lượng lớn mà không đánh đổi chất lượng. Video Agent được thiết kế cho các đội nhóm và nhà sáng tạo nội dung cần sản xuất đều đặn cho nhiều chiến dịch, khóa học và kênh khác nhau.
Tạo cảnh b-roll điện ảnh từ một đoạn mô tả hoặc một hình ảnh tham chiếu
Trình tạo video AI cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào Seedance 2.0 để tạo video từ văn bản và từ hình ảnh. Hãy mô tả một cảnh, tải lên hình ảnh tham chiếu và nhận được cảnh quay điện ảnh chất lượng cao với khả năng kiểm soát chính xác khung hình đầu và cuối.
Chuyển văn bản thành cảnh quay b-roll điện ảnh
Chỉ cần mô tả bất kỳ khung cảnh nào, Seedance sẽ tạo ra cảnh quay điện ảnh với khả năng điều khiển camera ở tầm đạo diễn và chuyển động chính xác theo vật lý.
Hình ảnh tham chiếu cho cảnh quay
Tải lên ảnh sản phẩm, hình ảnh địa điểm hoặc bất kỳ hình ảnh tham khảo nào và giữ nguyên phong cách, cảm xúc và chủ thể xuyên suốt mọi khung hình.
Điều khiển khung hình đầu và cuối
Xác định chính xác điểm bắt đầu và kết thúc của một cảnh, rồi để Seedance tạo ra toàn bộ phần ở giữa với sự liền mạch về hình ảnh.
Cảnh quay chất lượng phòng thu, chỉ với một lời nhắc
Tạo cảnh b-roll trông như được quay tại hiện trường với một ê-kíp đầy đủ, sử dụng ánh sáng động, hiệu ứng vật lý chân thực và chuyển động máy quay mang đậm chất điện ảnh.
Cinematic b-roll giờ không còn là quyết định về ngân sách nữa. Đó là một lời nhắc. Khi tiêu chuẩn được nâng lên, hãy chỉnh sửa lại sự sáng tạo của bạn. Hãy dùng Seedance 2.0 để đưa điều không thể vào trong từng khung hình.
Video điện ảnh cho mọi nhu cầu sử dụng
Từ các video thương hiệu hoàn chỉnh đến nội dung mạng xã hội cuốn hút, Seedance 2.0 trong HeyGen mang đến cho bạn những thước phim chất lượng chuyên nghiệp cho mọi định dạng và mọi nhóm khán giả.
Video về thương hiệu và sản phẩm
Tạo trọn vẹn các video mang đậm dấu ấn thương hiệu với Bản Sao Kỹ Thuật Số của bạn thuyết trình trong những bối cảnh điện ảnh. Thực hiện pitch deck, ra mắt sản phẩm và thông báo công ty với chất lượng sản xuất xứng tầm và đồng nhất với thương hiệu của bạn.
Nội dung mạng xã hội và quảng cáo
Tạo các cảnh b-roll và avatar đậm chất điện ảnh khiến người xem phải dừng lướt. Chỉ cần thêm thông tin về sản phẩm, địa điểm hoặc phong cách bạn muốn, Seedance sẽ tạo ra footage phù hợp chính xác với bản brief sáng tạo của bạn.
Đào tạo và giáo dục
Xây dựng trọn bộ mô-đun đào tạo và nội dung giáo dục với Digital Twin của bạn. Chỉ với một prompt, bạn có thể tạo ra một video có cấu trúc, được biên tập hoàn chỉnh, dài tới ba phút, sẵn sàng để nhúng vào bất kỳ LMS hoặc nền tảng học tập nào.
Dẫn dắt tư duy và thương hiệu cá nhân
Xuất bản nội dung đều đặn mà không cần xuất hiện trước ống kính mỗi lần. Bản sao kỹ thuật số đã được xác thực của bạn truyền tải thông điệp trong những bối cảnh điện ảnh, với độ chân thực và sự hiện diện đúng như khán giả mong đợi từ thương hiệu cá nhân của bạn.
Bản demo và giới thiệu sản phẩm
Tải lên một ảnh sản phẩm và tạo ngay cảnh quay điện ảnh xoay quanh nó. Ánh sáng động, chuyển động chân thực, nhiều góc máy khác nhau. Nội dung sản phẩm cuốn hút, khiến người xem phải dừng lại, mà không cần studio, nhiếp ảnh gia hay ngân sách sản xuất.
Nội dung nhiều người tham gia và nội dung theo hình thức tọa đàm
Đặt nhiều avatar đã được xác thực vào cùng một cảnh quay điện ảnh. Tạo hội thoại, phỏng vấn và nội dung dạng tọa đàm với diện mạo nhất quán và chuyển động được đồng bộ cho mọi nhân vật trong khung hình.
Bất cứ điều gì bạn muốn tạo ra, bây giờ bạn đều có thể làm được
Seedance 2.0 vận hành xuyên suốt Avatar Shots, Video Agent và AI Video Generator. Mô hình video AI điện ảnh nhất thế giới giờ đây đã có trong mọi công cụ bạn tạo ra. Được xếp hạng #1 về độ chân thực trên G2. Bản sao kỹ thuật số của bạn, danh tính đã được xác thực của bạn, câu chuyện của chính bạn.