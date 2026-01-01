Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io là một nền tảng tự động hóa nội dung giúp các nhà sáng tạo và marketer tự động tái sử dụng và phân phối video, podcast và livestream trên nhiều kênh mạng xã hội khác nhau.
Trường hợp sử dụng
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn sử dụng Repurpose.io với HeyGen để mở rộng việc tạo video và thúc đẩy tăng trưởng.
Phân phối nội dung đa nền tảng
Tự động xuất bản video do AI tạo từ HeyGen lên các nền tảng như YouTube, TikTok, Instagram và LinkedIn bằng Repurpose.io, giúp duy trì sự hiện diện thương hiệu nhất quán trên mọi kênh.
Tái sử dụng kịch bản video thành nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận
Biến các video AI dài thành những đoạn clip ngắn hoặc các phần nổi bật và sử dụng Repurpose.io để phân phối chúng rộng rãi — lý tưởng để tái sử dụng webinar, phỏng vấn hoặc nội dung giáo dục thành các định dạng ngắn gọn, dễ chia sẻ.
Chiến dịch video mạng xã hội tự động
Thiết lập các quy trình làm việc trong đó video HeyGen được kích hoạt bởi các sự kiện hoặc chiến dịch (như ra mắt sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi), sau đó tự động được lên lịch và phân phối qua Repurpose.io để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác.
