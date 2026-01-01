Plainly + HeyGen
Plainly là một nền tảng tự động hóa video cho phép người dùng tạo các video được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu ở quy mô lớn bằng cách sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh và nội dung động.
Trường hợp sử dụng
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn sử dụng Plainly với HeyGen để mở rộng quy mô sản xuất video và thúc đẩy tăng trưởng.
Video marketing cá nhân hóa hàng loạt
Kết hợp các avatar AI của HeyGen với các mẫu động của Plainly để tạo hàng trăm hoặc hàng nghìn video quảng cáo hoặc chiến dịch email được cá nhân hóa, được tùy chỉnh theo tên, vị trí hoặc sở thích của từng người xem.
Tự động hóa giao tiếp với khách hàng
Sử dụng dữ liệu khách hàng để tạo tự động các thông điệp chào mừng, nhắc gia hạn hoặc cập nhật sản phẩm, với sự xuất hiện của các avatar chân thực của HeyGen và các định dạng video tùy chỉnh của Plainly.
Mở rộng tiếp cận bán hàng ở quy mô lớn
Trang bị cho đội ngũ bán hàng các công cụ để gửi những video chào hàng hoặc follow-up được cá nhân hóa ở mức cao trên quy mô lớn, sử dụng HeyGen để mang lại trải nghiệm giống con người và Plainly để tùy chỉnh liền mạch dựa trên dữ liệu.
