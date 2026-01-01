MindStamp + HeyGen
Mindstamp là một nền tảng video tương tác, biến các video truyền thống thành những trải nghiệm sinh động, có thể nhấp với câu hỏi, nút bấm và nội dung được cá nhân hóa.
Trường hợp sử dụng
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn sử dụng MindStamp với HeyGen để mở rộng việc tạo video và thúc đẩy tăng trưởng.
Video đào tạo và hướng dẫn tương tác
Kết hợp các avatar AI của HeyGen với những tính năng tương tác của Mindstamp như câu đố, lời nhắc và nhánh nội dung để tạo ra các khóa đào tạo hấp dẫn, có thể theo dõi, giúp tăng khả năng ghi nhớ của người học.
Đánh giá khách hàng tiềm năng và video bán hàng cá nhân hóa
Sử dụng HeyGen để tạo các video chào hàng được cá nhân hóa, sau đó nhúng các CTA có thể nhấp, biểu mẫu liên hệ hoặc câu hỏi trong Mindstamp để đánh giá khách hàng tiềm năng và dẫn dắt họ đi xuống phễu bán hàng theo thời gian thực.
Hướng dẫn khách hàng và giới thiệu sản phẩm
Biến các bản hướng dẫn sản phẩm thông thường thành những trải nghiệm video tương tác bằng cách kết hợp giọng thuyết minh giống người của HeyGen với các điểm nhấn, chú giải và điểm ra quyết định của Mindstamp, giúp người dùng khám phá tính năng theo nhịp độ riêng của họ.
