HeyGen x Make
Nếu nhu cầu tự động hóa video của bạn cần logic phân nhánh, vòng lặp, bộ định tuyến và khả năng kiểm soát điều kiện thực sự, thì HeyGen trên giao diện trực quan của Make chính là nơi để bạn xây dựng mọi thứ.
HeyGen như một mô-đun bên trong hệ thống của bạn
Các công cụ tự động hóa khác xem HeyGen như một điểm đến, bước cuối cùng trong một chuỗi đơn giản. Make thì coi nó như một thành phần bên trong một hệ thống sống động. Bạn có thể định tuyến dữ liệu vào HeyGen từ bất kỳ trình kích hoạt nào, áp dụng logic điều kiện để quyết định sẽ tạo video nào, chạy HeyGen trên từng dòng của một tập dữ liệu bằng Iterator, tổng hợp kết quả và phân nhánh các bước tiếp theo dựa trên việc video đó thành công hay thất bại.
Đó chính là sự khác biệt của Make. Không chỉ là “khi X xảy ra thì tạo một video.” Mà là “khi X xảy ra, kiểm tra Y, nếu điều kiện Z được đáp ứng thì lặp qua các bản ghi, tạo video với các mẫu khác nhau cho từng phân khúc, xử lý lỗi ở nhánh A và chuyển các liên kết đã hoàn thành sang nhánh B.” Một hệ thống, không phải một lối tắt.
“Kích hoạt khi có liên hệ HubSpot mới → tạo video chào mừng trong HeyGen → gửi qua Gmail”
Mở Make và tạo một kịch bản mới
Đăng nhập vào make.com và nhấp vào Create a new scenario. Trên canvas, nhấp vào dấu + để thêm mô-đun đầu tiên của bạn và tìm kiếm HeyGen.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Khi được yêu cầu, hãy nhấp vào Thêm để tạo một kết nối mới. Nhập khóa API HeyGen của bạn từ trang bảng điều khiển trong phần Cài đặt → API. Kết nối này sẽ được lưu lại và có thể tái sử dụng.
Xây dựng kịch bản của bạn xoay quanh mô-đun HeyGen
Thêm một trigger (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), cấu hình mô-đun hành động HeyGen của bạn với các trường dữ liệu đã được ánh xạ, sau đó thêm các bước tiếp theo bằng cách sử dụng các mô-đun Router và filter của Make.
Kiểm thử, gỡ lỗi và kích hoạt
Nhấp Chạy một lần để thực thi và xem từng mô-đun hoạt động theo thời gian thực. Sử dụng trình gỡ lỗi trực tiếp của Make để kiểm tra đầu vào và đầu ra. Khi mọi thứ đã ổn, hãy chuyển sang Bật.
HeyGen có thể làm gì trong một kịch bản
HeyGen xuất hiện dưới dạng một bộ mô-đun gốc của Make — gồm các trigger, action và search — mỗi mô-đun đều có thể cấu hình bằng tính năng ánh xạ dữ liệu và điều khiển logic của Make.
Bản sao video avatar
Kích hoạt khi một video HeyGen hoàn tất quá trình render — dù thành công hay thất bại — để bắt đầu các bước định tuyến và phân phối tiếp theo.
Tạo video avatar
Tạo một video được cá nhân hóa bằng cách sử dụng mẫu HeyGen đã lưu, chèn các biến động từ nguồn dữ liệu của bạn cho từng lần lặp.
Tạo video từ mẫu
Tạo video avatar nói chuyện siêu chân thực chỉ từ một bức ảnh với AI tiên tiến điều khiển chuyển động và biểu cảm.
Dịch một video
Gửi bất kỳ video HeyGen nào để dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với tính năng đồng bộ khẩu hình, có thể sử dụng như một bước hậu kỳ trong bất kỳ nhánh kịch bản nào.
Tạo video Avatar IV
Tạo một video hoàn chỉnh do avatar thuyết minh từ kịch bản, ID avatar và giọng nói, với mọi dữ liệu động được ánh xạ từ các mô-đun trước đó.
Tải nội dung lên
Đưa một tệp hình ảnh, video hoặc âm thanh vào bộ lưu trữ của HeyGen từ một mô-đun trước đó, sẵn sàng sử dụng làm đầu vào cho quá trình tạo video ở các bước tiếp theo.
Danh sách các avatar hiện có
Truy xuất tất cả avatar trong tài khoản HeyGen của bạn một cách động. Hữu ích cho các trường hợp cần chọn avatar theo điều kiện.
Truy xuất video theo ID
Lấy trạng thái, URL và siêu dữ liệu cho một video cụ thể. Được dùng trong các vòng lặp thăm dò hoặc các bước bàn giao sau khi tạo video.
Những nhà xây dựng sử dụng nó để làm gì
Những người dùng thành thạo Make xây dựng quy trình tự động hóa video có khả năng mở rộng, phân nhánh và xử lý mọi trường hợp ngoại lệ.
Hàng loạt video cá nhân hóa
Sử dụng Iterator để xử lý từng hàng trong Google Sheet, tạo một video avatar HeyGen độc đáo cho mỗi bản ghi và chuyển các liên kết đã hoàn thành trở lại CRM của bạn.
Định tuyến video theo phân khúc
Sử dụng Router để phân nhánh chiến dịch tiếp cận theo từng phân khúc — tài khoản doanh nghiệp lớn dùng một mẫu, doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng mẫu khác — đảm bảo mỗi phân khúc đều nhận được video phù hợp.
Bản địa hóa tự động
Tạo một video gốc, sau đó dùng Iterator của Make để chuyển video đó qua module Translate của HeyGen cho từng ngôn ngữ mục tiêu.
Gửi video kích hoạt theo sự kiện
Kích hoạt một video HeyGen tùy chỉnh bất cứ khi nào có giao dịch mua hàng, tham gia hội thảo trực tuyến hoặc gửi biểu mẫu.
Các pipeline có xử lý lỗi
Xây dựng các tuyến xử lý lỗi cho mọi mô-đun HeyGen. Nếu một video bị lỗi, hãy tự động ghi log, gửi cảnh báo qua Slack và đưa vào hàng đợi để thử lại.
