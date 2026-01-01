HeyGen x HubSpot
71% người mua kỳ vọng được cá nhân hóa. Chỉ nói "Hi {first_name}" thì không còn đủ nữa. HeyGen đưa video được cá nhân hóa với avatar thuyết minh trực tiếp vào các quy trình làm việc trong HubSpot của bạn.
Video như một quy trình làm việc, không phải suy nghĩ sau cùng
Hầu hết các nhóm đều coi video như một quy trình sản xuất tách biệt. Bạn quay video, có người chỉnh sửa, có người tải lên, rồi lại có người dán đường link vào email. Đến lúc mọi việc xong xuôi thì khoảnh khắc đã trôi qua.
Khi cài đặt HeyGen từ HubSpot Marketplace, việc tạo video trở thành một hành động gốc trong quy trình làm việc. Nó giống hệt như gửi email, cập nhật thuộc tính hoặc giao một tác vụ. Khi một liên hệ đáp ứng điều kiện kích hoạt tham gia, HeyGen sẽ tạo một video avatar cá nhân hóa bằng dữ liệu CRM của họ, ghi trực tiếp đường link vào hồ sơ liên hệ, và bước hành động tiếp theo trong workflow của bạn có thể tự động đưa video đó vào email. Toàn bộ vòng quy trình diễn ra hoàn toàn tự động, không cần thao tác thủ công.
“Mẹo: Thêm một liên kết có thể chia sẻ đến video đã tạo để nhúng vào email, thêm vào hồ sơ giao dịch hoặc sử dụng trong các chuỗi.”
Cài đặt HeyGen từ HubSpot Marketplace
Truy cập HubSpot App Marketplace, tìm kiếm HeyGen và nhấp vào Cài đặt. Cấp quyền để quản lý và xem dữ liệu CRM của bạn. Hai thuộc tính liên hệ tùy chỉnh sẽ được tạo tự động.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Trong quá trình cài đặt, hãy nhập mã token API HeyGen của bạn từ trang dashboard trong mục Settings → API. Thao tác này sẽ liên kết HeyGen với HubSpot và giúp avatar, template và giọng đọc của bạn khả dụng trực tiếp trong các workflow.
Thêm hành động HeyGen vào một quy trình làm việc
Trong HubSpot Workflows, hãy thêm hành động tùy chỉnh Generate a HeyGen personalized video for a contact. Chọn một template, ánh xạ các thuộc tính liên hệ trong HubSpot với các biến trong kịch bản, và cấu hình ngôn ngữ cùng cài đặt avatar.
Sử dụng liên kết video trong email của bạn
Thêm một hành động thứ hai để gửi email marketing. Chèn thuộc tính heygen_video_gif làm hình ảnh xem trước động được liên kết với heygen_video_url.
Một video cá nhân hóa cho mọi giai đoạn
Video không chỉ dành cho giai đoạn nhận diện ở đầu phễu. Với HeyGen được kích hoạt ngay trong các quy trình làm việc của HubSpot, bạn có thể tự động gửi đúng video ở mọi điểm chạm.
Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
Kích hoạt ngay một video giới thiệu sản phẩm được cá nhân hóa khi có lead mới điền vào biểu mẫu, chào họ bằng tên và gửi thông điệp phù hợp với ngành và nỗi đau của họ, trước khi đội ngũ bán hàng của bạn tiếp tục chăm sóc.
Theo dõi sự kiện
Sau một buổi hội thảo trực tuyến hoặc hội nghị, hãy đưa người tham dự vào một quy trình tự động tạo video cảm ơn được cá nhân hóa, nhắc lại sự kiện họ đã tham gia, những nội dung đã được thảo luận và nêu rõ bước tiếp theo.
Chuỗi bán hàng
Khi một thương vụ chuyển sang giai đoạn quan trọng, hãy tự động gửi một video chăm sóc cá nhân hóa từ avatar của sales, tóm tắt lại cuộc trao đổi, giới thiệu một case study phù hợp và thúc đẩy khách hàng tiềm năng tiến tới quyết định.
Hướng dẫn khách hàng mới
Gửi đến từng khách hàng mới một video “Bắt đầu” được cá nhân hóa theo tên, công ty và loại gói của họ, để hướng dẫn họ qua những tính năng quan trọng phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Mức độ chấp nhận sản phẩm
Kích hoạt các video nhắc nhở sử dụng khi khách hàng chưa dùng một tính năng quan trọng, đạt một cột mốc sử dụng, hoặc sắp đến kỳ gia hạn, giúp họ luôn tương tác và gia tăng giá trị trong suốt vòng đời khách hàng.
Chiến dịch toàn cầu
Sử dụng ngôn ngữ ưa thích hoặc dữ liệu quốc gia của liên hệ để tạo và gửi video bằng hơn 175 ngôn ngữ, cung cấp nội dung được bản địa hóa hoàn toàn với người dẫn chuyện là avatar cho mọi thị trường chỉ từ một quy trình làm việc duy nhất.
Những gì đội ngũ marketing và bán hàng tạo ra
Các nhóm HubSpot sử dụng HeyGen để thêm video vào các quy trình làm việc họ đang vận hành, giúp các chiến dịch hiện có trở nên cá nhân hóa hơn mà không làm tăng khối lượng sản xuất.
Chiến dịch email với video
Thay thế hình thu nhỏ email tĩnh bằng ảnh GIF xem trước của HeyGen tự động phát khi di chuột, tận dụng mức tăng đã được chứng minh 65% về tỷ lệ nhấp khi có video trong email marketing.
ABM và tiếp cận khách hàng mục tiêu
Đưa các tài khoản giá trị cao vào một quy trình tự động tạo video cá nhân hóa ở cấp lãnh đạo, nhắc đến công ty, ngành và những điểm đau cụ thể của họ, giúp hoạt động tiếp cận khách hàng doanh nghiệp trở nên thật sự được “may đo” riêng.
Chuỗi chăm sóc khách hàng sau buổi demo
Kích hoạt một video tóm tắt được cá nhân hóa sau mỗi buổi demo, tổng hợp những nội dung đã trình bày, làm nổi bật trường hợp sử dụng phù hợp nhất và thúc đẩy khách hàng tiềm năng tiến tới ký hợp đồng.
Chiến dịch tái tương tác
Khi một liên hệ trở nên im ắng — không mở email, không nhấp chuột, không có hoạt động giao dịch — hãy kích hoạt một video cá nhân hóa giúp phá vỡ lớp ồn nhiễu và khơi lại cuộc trò chuyện với cảm giác gần gũi như tương tác trực tiếp.
Chuỗi drip đa ngôn ngữ
Sử dụng thuộc tính ưu tiên ngôn ngữ của HubSpot để tự động tạo và gửi video bằng ngôn ngữ bản địa của từng liên hệ. Cùng một quy trình làm việc, được bản địa hóa cho mọi thị trường.
