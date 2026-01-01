HeyGen x FlowShare
FlowShare ghi lại từng bước của bất kỳ quy trình nào khi bạn thực hiện. HeyGen biến tài liệu hướng dẫn đã được ghi lại đó thành một video avatar AI có thuyết minh đầy đủ. Kết hợp lại, chúng giúp đào tạo toàn bộ đội ngũ của bạn mà không cần kịch bản, phần mềm ghi hình hay chỉnh sửa thủ công.
Ghi lại quy trình, tạo ngay video thuyết minh
Tích hợp HeyGen nằm ngay trong menu Export của FlowShare; cùng một nơi mà bạn xuất file PDF hoặc tài liệu Word. Không có API nào cần cấu hình, không có công cụ riêng phải mở, và cũng không có nội dung nào cần chuẩn bị. Quy trình của bạn đã sẵn sàng ở đó rồi.
Sau khi bạn đã ghi lại một hướng dẫn trong FlowShare, hãy mở bảng Xuất, chọn HeyGen, chọn avatar, giọng nói và ngôn ngữ, rồi nhấp vào Tạo. FlowShare sẽ gửi nội dung từng bước sang HeyGen, nơi tạo video avatar với mỗi bước được thuyết minh tuần tự. Video hoàn chỉnh sau đó được trả lại cho FlowShare, sẵn sàng để chia sẻ.
Mở cài đặt FlowShare và đi tới phần Tích hợp
Trong FlowShare, mở Cài đặt và chuyển đến tab Tích hợp. Bạn sẽ thấy HeyGen được liệt kê. Nhấp vào biểu tượng HeyGen để bắt đầu thiết lập.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Nhập khóa API HeyGen của bạn — có tại heygen.com/settings/api — vào bảng cấu hình HeyGen của FlowShare. FlowShare sẽ xác minh kết nối và tải các avatar và giọng nói hiện có của bạn. Các thiết lập tích hợp của bạn có thể được xuất ra tệp cấu hình .fss và phân phối cho tất cả các phiên bản trong nhóm.
Ghi lại một quy trình như bạn vẫn thường làm
Ghi lại bất kỳ quy trình nào trong FlowShare bằng cách thực hiện nó trong bất kỳ ứng dụng Windows nào. Khi hoàn tất, hãy xem lại các mô tả bước được tạo tự động, chỉnh sửa khi cần và làm mờ hàng loạt mọi dữ liệu nhạy cảm. Các mô tả bước này sẽ trở thành kịch bản thuyết minh cho HeyGen — vì vậy hãy viết chúng thật rõ ràng và đầy đủ.
Xuất sang HeyGen và nhận video của bạn
Mở bảng Xuất, chọn HeyGen, chọn avatar, giọng nói và ngôn ngữ của bạn, rồi nhấp vào Tạo. FlowShare gửi nội dung từng bước sang HeyGen, nơi tạo video avatar thuyết minh và gửi lại cho FlowShare. Video giờ đã có sẵn cùng với các bản xuất khác của bạn — sẵn sàng để chia sẻ, xuất bản lên Portal hoặc đẩy lên LMS của bạn.
Các đầu vào và đầu ra của nút HeyGen
Tích hợp HeyGen bổ sung video avatar vào thư viện xuất hiện có sẵn của FlowShare. Hướng dẫn của bạn vẫn nằm trong FlowShare, sẵn sàng được xuất ra các định dạng phù hợp với từng tình huống, kể cả nhiều định dạng cùng lúc.
Các hướng dẫn có thương hiệu, có thể in được cho mọi quy trình
PowerPoint
Bộ slide đào tạo sẵn sàng trình chiếu kèm ảnh chụp màn hình
Từ
Sổ tay có thể chỉnh sửa ở định dạng DOCX
HTML
Bản demo tương tác để nhúng vào web
PNG
Ảnh chụp màn hình riêng cho từng bước
MP4
Xuất video ghi lại màn hình đơn giản
SCORM / xAPI
Gói e-learning tương thích với LMS
HeyGen
Video được thuyết minh bằng avatar AI từ quy trình của bạn
Ai xây dựng điều gì với FlowShare và HeyGen
Bất cứ khi nào một tài liệu hướng dẫn quy trình cần có người trình bày (đào tạo ERP, triển khai phần mềm, tài liệu onboarding), HeyGen sẽ tự động chuyển hướng dẫn dạng văn bản thành video thuyết minh.
Video đào tạo ERP và SAP
FlowShare được xây dựng dành cho các phần mềm phức tạp như SAP. Ghi lại một quy trình ERP — hạch toán hóa đơn, đơn đặt hàng, phiếu nhập kho — và tạo một video HeyGen có thuyết minh hướng dẫn nhân viên qua từng bước mà không cần chuyên gia đào tạo trực tiếp.
Phần mềm và quản lý thay đổi
Khi một hệ thống mới đi vào hoạt động, hãy ghi lại mọi quy trình quan trọng trong FlowShare và tạo một thư viện video HeyGen chỉ trong vài giờ — không phải vài tuần. Cung cấp cho từng bộ phận một video hướng dẫn có thuyết minh về các quy trình liên quan đến họ, ngay trước ngày đầu tiên.
Hướng dẫn nhân viên mới trên quy mô lớn
Các đội ngũ Nhân sự và Đào tạo & Phát triển có thể ghi lại mọi nhiệm vụ trong quy trình onboarding — từ thiết lập bảng lương đến nộp chi phí — và tạo các video hướng dẫn có thuyết minh cho từng bước. Nhân viên mới sẽ nhận được quy trình hướng dẫn nhất quán, chất lượng cao, bất kể ai là người phụ trách đào tạo.
Tài liệu quy trình đa ngôn ngữ
FlowShare hỗ trợ dịch sang nhiều ngôn ngữ thông qua tiện ích bổ sung AutoTranslation. Kết hợp nó với hơn 175 giọng nói ngôn ngữ của HeyGen để tạo ra cùng một hướng dẫn quy trình dưới dạng video thuyết minh ở bất kỳ ngôn ngữ nào — chỉ từ một bản ghi quy trình gốc.
Hỗ trợ khách hàng và đối tác
Các nhà cung cấp phần mềm và công ty tư vấn có thể ghi lại các quy trình hướng tới khách hàng trong FlowShare và cung cấp các video hướng dẫn có thuyết minh bằng HeyGen song song với tài liệu hướng dẫn dạng văn bản — mang đến cho khách hàng trải nghiệm onboarding phong phú hơn mà không làm tăng thời gian sản xuất.
