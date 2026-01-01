HeyGen x Clay

Cuốn sổ tay tiếp cận kiểu cũ — xây danh sách, viết một mẫu chung rồi gửi hàng loạt — đã lỗi thời. Người mua có thể nhận ra sự chung chung từ rất xa. Tích hợp HeyGen × Clay giải quyết vấn đề này từ gốc rễ.

Clay bổ sung thông tin cho từng khách hàng tiềm năng với bối cảnh giúp cá nhân hóa trở nên thực sự: vòng gọi vốn gần đây của công ty họ, bộ công nghệ họ đang dùng, vị trí họ vừa đăng tuyển, và nỗi đau phù hợp nhất với ngành của họ. HeyGen sử dụng dữ liệu đó để tạo một video avatar độc nhất cho từng khách hàng, trong đó tên của họ được xướng lên, công ty của họ được nhắc đến theo đúng bối cảnh, và thông điệp chạm đến họ vì nó thực sự nói về họ. Mỗi video đều mang lại cảm giác như được quay riêng cho từng người. Nhưng thực ra thì không có video nào là như vậy.