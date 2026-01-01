HeyGen x Clay
Clay biết mọi thứ về khách hàng tiềm năng của bạn. HeyGen biến lượng thông tin đó thành một video được cá nhân hóa. Kết hợp lại, chúng thay thế các chiến dịch tiếp cận lạnh chung chung bằng nội dung mà khách hàng tiềm năng thực sự phản hồi.
Video cá nhân hóa dựa trên dữ liệu, ở quy mô lớn
Cuốn sổ tay tiếp cận kiểu cũ — xây danh sách, viết một mẫu chung rồi gửi hàng loạt — đã lỗi thời. Người mua có thể nhận ra sự chung chung từ rất xa. Tích hợp HeyGen × Clay giải quyết vấn đề này từ gốc rễ.
Clay bổ sung thông tin cho từng khách hàng tiềm năng với bối cảnh giúp cá nhân hóa trở nên thực sự: vòng gọi vốn gần đây của công ty họ, bộ công nghệ họ đang dùng, vị trí họ vừa đăng tuyển, và nỗi đau phù hợp nhất với ngành của họ. HeyGen sử dụng dữ liệu đó để tạo một video avatar độc nhất cho từng khách hàng, trong đó tên của họ được xướng lên, công ty của họ được nhắc đến theo đúng bối cảnh, và thông điệp chạm đến họ vì nó thực sự nói về họ. Mỗi video đều mang lại cảm giác như được quay riêng cho từng người. Nhưng thực ra thì không có video nào là như vậy.
“Bất kỳ trường nào mà Clay hiển thị đều có thể trở thành một biến trong kịch bản HeyGen của bạn.”
Xây dựng và làm giàu bảng khách hàng tiềm năng của bạn trong Clay
Nhập danh sách khách hàng tiềm năng của bạn hoặc xây dựng danh sách mới bằng các bộ lọc ICP của Clay và hơn 150 nguồn dữ liệu. Thực hiện làm giàu dữ liệu dạng “waterfall” để thu thập tín hiệu gọi vốn, công nghệ đang sử dụng và ý định tuyển dụng.
Thêm HeyGen làm hành động làm giàu dữ liệu
Trong bảng Clay của bạn, hãy nhấp vào Add enrichment và tìm kiếm HeyGen. Kết nối tài khoản của bạn bằng API key. Chọn giữa Create Avatar Video hoặc Generate Video from Template.
Tạo mẫu kịch bản cá nhân hóa của bạn
Tạo một trường văn bản kịch bản trong bảng của bạn. Sử dụng các cột đã được làm giàu của Clay làm biến động — tham chiếu tên riêng, tin tức về công ty, vòng gọi vốn hoặc bất kỳ trường nào khác.
Chạy, thu thập liên kết và triển khai cho hoạt động tiếp cận
Chạy tính năng làm giàu dữ liệu của HeyGen trên toàn bộ bảng của bạn. Các liên kết video sẽ tự động được ghi trở lại. Xuất các liên kết đó vào chuỗi email, CRM hoặc nền tảng tiếp cận khách hàng của bạn.
Từ danh sách đến video hoàn chỉnh
Clay xử lý phần dữ liệu thông minh. HeyGen đảm nhiệm việc sản xuất video. Bạn chỉ cần cấu hình quy trình một lần và nó sẽ tự động chạy cho mọi khách hàng tiềm năng.
Xây dựng danh sách của bạn
Nhập lead hoặc xây dựng từ đầu bằng cách sử dụng bộ lọc ICP trên hơn 150 nguồn khác nhau.
Bổ sung bằng các tín hiệu
Quy trình làm giàu dạng thác kéo về dữ liệu nguồn vốn, công nghệ sử dụng và các tín hiệu ý định.
Viết kịch bản
Sử dụng các trường đã được làm phong phú để tạo mẫu kịch bản video được cá nhân hóa.
Tạo video
HeyGen tạo một video avatar độc nhất cho mỗi hàng bằng cách sử dụng kịch bản và avatar của bạn.
Gửi đường dẫn
Một liên kết video có thể chia sẻ sẽ được ghi trở lại vào bảng Clay của bạn, sẵn sàng cho hoạt động tiếp cận.
Những gì các đội GTM xây dựng
Từ các chiến dịch outbound lạnh giúp đặt được nhiều cuộc hẹn hơn đến các chiến dịch ABM giành được khách hàng doanh nghiệp lớn.
Tiếp cận khách hàng lạnh được cá nhân hóa
Thay thế email tiếp cận chung chung bằng một video 30 giây đề cập trực tiếp đến khoản đầu tư gần đây, hoạt động tuyển dụng hoặc tech stack của khách hàng tiềm năng.
Chiến dịch ABM ở quy mô lớn
Xây dựng danh sách tài khoản mục tiêu, bổ sung các tín hiệu firmographic và tạo video HeyGen được cá nhân hóa cho từng người ra quyết định.
Theo dõi sau sự kiện và hội thảo trực tuyến
Sau khi một khách hàng tiềm năng tham dự sự kiện, hãy kích hoạt chiến dịch tiếp cận với một video cảm ơn được cá nhân hóa, sử dụng dữ liệu tham dự sự kiện từ Clay.
Tái tương tác sau buổi demo
Bổ sung cho các thương vụ đang chững lại bằng những tín hiệu ý định mới, sau đó gửi một video HeyGen được cá nhân hóa để tóm tắt lại bản demo và giới thiệu một case study phù hợp.
Tiếp cận toàn cầu đa ngôn ngữ
Sử dụng Clay để phân khúc theo khu vực và ngôn ngữ, sau đó để HeyGen tạo và dịch các video được cá nhân hóa sang hơn 175 ngôn ngữ.
