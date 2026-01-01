ChatGPT x HeyGen
800 triệu người sử dụng ChatGPT để suy nghĩ, viết và lập kế hoạch. Cho đến nay, để biến những cuộc trò chuyện đó thành video, bạn phải rời khỏi nền tảng. HeyGen thay đổi điều đó. Prompt chính là quá trình sản xuất.
Nơi 800 triệu ý tưởng hóa thành video
Mỗi khi ai đó hoàn thành một kịch bản, một chuỗi nghiên cứu, hay chỉ là một ý tưởng thô trong ChatGPT, luôn xuất hiện một khoảng trống. Một khoảnh khắc bạn nghĩ: "Mình muốn xem video hơn là đọc" rồi lại phải mở một công cụ khác, dựng lại toàn bộ ngữ cảnh và bắt đầu lại từ đầu.
Ứng dụng HeyGen tích hợp trực tiếp trong ChatGPT xóa bỏ hoàn toàn khoảng trống đó. Gõ /heygen trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào và mô tả điều bạn cần. Video Agent sẽ lấy toàn bộ ngữ cảnh từ chuỗi hội thoại của bạn, xây dựng một kế hoạch sản xuất và tạo ra một video hoàn chỉnh với avatar, motion graphics, b-roll và lời thuyết minh ngay trong cửa sổ chat. Tinh chỉnh video thông qua hội thoại cho đến khi nó chính xác như bạn muốn. Không xuất file. Không mở tab mới.
“Nghiên cứu 3 lợi ích hàng đầu của video không đồng bộ cho các nhóm làm việc từ xa, sau đó dùng /heygen để biến chúng thành một video giải thích dài 60 giây.”
Tìm HeyGen trong Cửa hàng ứng dụng ChatGPT
Mở ChatGPT và đi tới App Store. Tìm kiếm HeyGen và nhấp để mở trang ứng dụng. Bạn cũng có thể kết nối trực tiếp từ bảng điều khiển HeyGen của mình trong mục Integrations → ChatGPT.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Nhấp vào Add to ChatGPT và cấp quyền cho HeyGen với tài khoản của bạn. Bạn sẽ cần một tài khoản HeyGen miễn phí — đăng ký tại heygen.com nếu bạn chưa có. Các avatar tùy chỉnh và cài đặt giọng nói của bạn sẽ được đồng bộ ngay lập tức.
Kích hoạt HeyGen trong mọi cuộc trò chuyện
Trong bất kỳ cuộc trò chuyện ChatGPT nào, hãy gõ /heygen kèm theo mô tả video của bạn. HeyGen sẽ sử dụng toàn bộ ngữ cảnh của cuộc trò chuyện, nên bạn không cần giải thích lại những gì mình đang làm. Một kế hoạch sản xuất sẽ xuất hiện để bạn xem và duyệt trước khi quá trình render bắt đầu.
Xem, chỉnh sửa và chia sẻ
Video hoàn chỉnh của bạn sẽ được render và phát trực tiếp ngay trong ChatGPT. Tinh chỉnh bằng hội thoại — điều chỉnh độ dài, thay đổi hình ảnh, đổi giọng điệu — tất cả mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện. Nhấp để chuyển sang HeyGen để chỉnh sửa nâng cao, xuất 4K hoặc dịch sang hơn 175 ngôn ngữ.
Mọi cuộc trò chuyện đều xứng đáng có một video
Nếu bạn từng kết thúc một đoạn hội thoại với ChatGPT và nghĩ rằng "Ước gì mình có thể gửi toàn bộ nội dung này dưới dạng video", thì chính xác đó là điều mà tích hợp này mang lại.
Từ ý tưởng đến video giải thích
Nghiên cứu một chủ đề trong ChatGPT, sau đó gõ /heygen để chuyển toàn bộ cuộc trò chuyện thành một video giải thích chuyên nghiệp. Không cần sao chép–dán. Không bị ngắt quãng mạch làm việc.
Video thuyết trình và gọi vốn
Soạn thảo nội dung bài thuyết trình của bạn trong ChatGPT, sau đó để Video Agent biến nó thành một video thuyết trình chuyên nghiệp do avatar dẫn dắt, đầy đủ đồ họa chuyển động, trực quan hóa dữ liệu và lời kêu gọi hành động mạnh mẽ.
Nội dung đào tạo và hướng dẫn
Yêu cầu ChatGPT phác thảo một bài học, sau đó tạo ngay một video đào tạo có cấu trúc với avatar thuyết minh từ chính cuộc trò chuyện đó, biến thành một mô-đun bài học hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.
Quảng cáo video trên mạng xã hội
Yêu cầu ChatGPT tạo nội dung mạng xã hội thật cuốn hút, sau đó dùng HeyGen để biến nó thành phiên bản video được căn chỉnh kích thước, viết kịch bản và sản xuất sẵn cho TikTok, Instagram hoặc LinkedIn mà bạn không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.
Bản giới thiệu và cập nhật sản phẩm
Soạn một thông báo cập nhật sản phẩm trong ChatGPT, sau đó chuyển nó thành video có avatar dẫn chuyện dành cho khách hàng, đội ngũ hoặc các bên liên quan của bạn, trực tiếp từ chính chuỗi hội thoại mà bạn đã viết.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.