Canva x HeyGen
Thiết kế của bạn đã rất ấn tượng. Giờ hãy cho chúng một giọng nói. Thêm một avatar AI sống động vào bất kỳ thiết kế Canva nào và tạo ra một video hoàn chỉnh, có thuyết minh mà không cần rời khỏi Canva.
Bạn thiết kế, HeyGen thêm người thuyết trình
Thiết kế tĩnh khiến người xem phải đọc. Video khiến họ dừng lại và xem. Tích hợp HeyGen × Canva kết nối hai yếu tố này. Thiết kế Canva của bạn trở thành slide, và avatar AI của HeyGen trở thành người thuyết trình dẫn dắt nội dung.
Mở ứng dụng HeyGen AI Avatars trong Canva, chọn avatar của bạn, thêm kịch bản và tạo video. Video hoàn chỉnh được xuất trực tiếp từ Canva dưới dạng MP4. Đúng nhận diện thương hiệu, đúng giọng điệu và sẵn sàng để xuất bản. Không cần công cụ video riêng. Không cần nhập lại tài nguyên. Không cần làm lại từ đầu.
“Mẹo: Nhập thiết kế của bạn làm hình nền trực quan trong trình chỉnh sửa của HeyGen.”
Tìm HeyGen trong chợ ứng dụng Canva
Trong bất kỳ thiết kế nào trên Canva, hãy mở bảng Ứng dụng (Apps) ở thanh bên trái. Tìm kiếm HeyGen AI Avatars và nhấp để mở. Bạn cũng có thể truy cập canva.com/apps và thêm ứng dụng này vào không gian làm việc của mình từ đó.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Nhấp vào Kết nối khi được yêu cầu. Một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Đăng nhập bằng tài khoản HeyGen của bạn để cho phép tích hợp. Sau khi liên kết, avatar tùy chỉnh, giọng nói và số credit của bạn sẽ có sẵn trực tiếp trong Canva.
Thêm avatar và kịch bản của bạn
Khi mở HeyGen trong thanh bên của Canva, hãy chọn một người dẫn chương trình AI từ tài khoản của bạn, nhập hoặc dán kịch bản, rồi chọn giọng đọc và ngôn ngữ. Avatar sẽ được nhúng vào thiết kế của bạn dưới dạng một phần tử video đang hoạt động.
Tạo và xuất video của bạn
Khi thiết kế và kịch bản của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Generate Video trong bảng điều khiển HeyGen. Sau khi quá trình render hoàn tất, hãy nhấp Share → Download trên thanh công cụ phía trên của Canva và chọn MP4 để tải xuống video đã hoàn thiện của bạn.
Những gì các đội ngũ sáng tạo và marketing xây dựng
Các đội ngũ thiết kế vốn đã làm việc trong Canva. Nhờ tích hợp này, họ giờ đây có thể xuất bản nội dung video với cùng tốc độ như khi họ tạo các tài sản tĩnh, mà không cần phải học một công cụ mới.
Quảng cáo video trên mạng xã hội
Thiết kế quảng cáo mạng xã hội của bạn trong Canva — với kích thước hoàn hảo cho Instagram, TikTok hoặc LinkedIn — sau đó thêm người dẫn chương trình dạng avatar và giọng nói để biến nó thành video quảng cáo sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút.
Bài thuyết trình có thuyết minh
Biến một bộ slide Canva thành video thuyết trình có lời dẫn. Mỗi slide trở thành một cảnh, avatar của bạn dẫn dắt khán giả qua nội dung, và video hoàn chỉnh được xuất ra dưới dạng một file MP4 duy nhất có thể chia sẻ dễ dàng.
Video giới thiệu sản phẩm
Tạo một hình ảnh sản phẩm trong Canva bằng tài sản thương hiệu của bạn, sau đó thêm một avatar HeyGen để thuyết minh các tính năng chính, giúp bạn tạo ra một video sản phẩm chuyên nghiệp mà không cần studio, máy quay hay biên tập viên.
Nội dung đào tạo và hội nhập nhân viên
Thiết kế slide đào tạo trong Canva, thêm người dẫn chuyện dạng avatar trong HeyGen và sản xuất hàng loạt video đào tạo nhất quán, đúng chuẩn thương hiệu, đồng thời duy trì bản sắc hình ảnh xuyên suốt mọi bài học.
Video ra mắt chiến dịch
Biến ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch của bạn thành hiện thực. Hãy lấy các ấn phẩm ra mắt do Canva thiết kế mà đội ngũ của bạn đã phê duyệt và chuyển chúng thành một video thông báo do avatar dẫn dắt. Vẫn những hình ảnh đó, giờ được thêm giọng nói.