Hầu hết các công cụ video đều nằm hoàn toàn ngoài quy trình thiết kế. Bạn hoàn tất trong Adobe Express, xuất file, chuyển sang công cụ khác, nhập tài nguyên, dựng lại bối cảnh và bắt đầu lại từ đầu. HeyGen hoạt động như một tiện ích bổ sung ngay trong Express, có thể truy cập từ bảng Add-ons trong khi bạn đang thiết kế.

Mở bảng điều khiển HeyGen trong dự án Express của bạn, chọn một avatar, thêm kịch bản, chọn giọng nói và ngôn ngữ, rồi tạo video. Video avatar sẽ được render và đưa trực tiếp lên canvas của bạn dưới dạng một phần tử có thể di chuyển và thay đổi kích thước, sẵn sàng kết hợp với kiểu chữ thương hiệu, hình ảnh tạo bởi Firefly, nội dung stock và hiệu ứng chuyển động. Khi hoàn tất, hãy tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp từ Express.