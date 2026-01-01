HeyGen x Adobe Express
Adobe Express là nơi tạo ra những nội dung bắt mắt. HeyGen là nơi những thiết kế tĩnh trở nên sống động. Là một tiện ích bổ sung gốc của Adobe Express, HeyGen đưa một avatar AI sống động như thật trực tiếp lên canvas của bạn.
Tạo một video rồi kéo nó vào khung canvas
Hầu hết các công cụ video đều nằm hoàn toàn ngoài quy trình thiết kế. Bạn hoàn tất trong Adobe Express, xuất file, chuyển sang công cụ khác, nhập tài nguyên, dựng lại bối cảnh và bắt đầu lại từ đầu. HeyGen hoạt động như một tiện ích bổ sung ngay trong Express, có thể truy cập từ bảng Add-ons trong khi bạn đang thiết kế.
Mở bảng điều khiển HeyGen trong dự án Express của bạn, chọn một avatar, thêm kịch bản, chọn giọng nói và ngôn ngữ, rồi tạo video. Video avatar sẽ được render và đưa trực tiếp lên canvas của bạn dưới dạng một phần tử có thể di chuyển và thay đổi kích thước, sẵn sàng kết hợp với kiểu chữ thương hiệu, hình ảnh tạo bởi Firefly, nội dung stock và hiệu ứng chuyển động. Khi hoàn tất, hãy tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp từ Express.
Mở Adobe Express và vào mục Tiện ích bổ sung
Mở bất kỳ dự án nào trong Adobe Express và nhấp vào Add-ons trong bảng điều hướng bên trái. Bạn cũng có thể duyệt marketplace từ trang chủ Express. Tìm kiếm HeyGen và nhấp vào Add để cài đặt tiện ích bổ sung.
Đăng nhập vào tài khoản HeyGen của bạn
Sau khi cài đặt, hãy nhấp vào tiện ích bổ sung HeyGen để mở bảng điều khiển. Đăng nhập vào tài khoản HeyGen hiện có của bạn hoặc tạo tài khoản mới tại heygen.com. Các avatar tùy chỉnh, giọng nói và cài đặt gói của bạn sẽ có sẵn ngay lập tức trong bảng điều khiển.
Chọn avatar, kịch bản và giọng nói của bạn
Trong bảng điều khiển HeyGen, hãy chọn một avatar từ thư viện tài khoản của bạn, nhập hoặc dán kịch bản, rồi chọn giọng đọc và ngôn ngữ. Bạn có thể thêm nhiều video avatar vào cùng một thiết kế bằng cách lặp lại bước này cho từng avatar.
Nhấp vào Tạo video và chờ avatar được render. Kéo video đã hoàn thành vào canvas Express của bạn, đặt vị trí và thay đổi kích thước, sau đó dùng đầy đủ bộ công cụ của Express để hoàn thiện thiết kế. Tải xuống hoặc chia sẻ khi sẵn sàng.
Những gì các đội ngũ sáng tạo và marketing xây dựng
Bất kỳ dự án Adobe Express nào có thể được nâng tầm nhờ một người thuyết trình, chẳng hạn như ra mắt chiến dịch, quảng cáo trên mạng xã hội hay slide đào tạo, giờ đây đều có thể thêm người thuyết trình ngay trên canvas mà không cần rời khỏi đó.
Quảng cáo video trên mạng xã hội
Thiết kế quảng cáo của bạn trong Express với kích thước chuẩn cho Instagram, TikTok hoặc LinkedIn, sau đó thêm người dẫn chương trình là avatar HeyGen và xuất ra một bài đăng video hoàn chỉnh. Tất cả đều thực hiện trong một công cụ, chỉ trong một phiên làm việc.
Nội dung ra mắt chiến dịch
Xây dựng hình ảnh chiến dịch trong Express bằng các tài sản bộ nhận diện thương hiệu của bạn, sau đó chèn một avatar HeyGen để thực hiện phần thuyết minh thông báo, tạo ra một video khớp hoàn toàn với hình ảnh chiến dịch của bạn.
Tài liệu đào tạo và hội nhập nhân viên
Sử dụng các mẫu được kiểm soát của Express để đảm bảo mọi slide đào tạo đều đúng chuẩn thương hiệu, sau đó thêm người dẫn chuyện là avatar HeyGen cho từng slide, giúp các nhóm L&D có một quy trình sản xuất video nhất quán và có thể mở rộng.
Bản địa hóa nội dung đa ngôn ngữ
Thiết kế một lần trong Express, tạo lời thuyết minh avatar bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ thông qua HeyGen, và sản xuất các nội dung video bản địa hóa cho mọi thị trường chỉ từ một dự án Express duy nhất, mà không cần thiết kế lại.
Bài thuyết trình và báo cáo có thuyết minh
Thêm một người dẫn chương trình dạng avatar HeyGen vào bất kỳ bài thuyết trình hoặc infographic nào trong Express, biến một bộ slide tĩnh thành video thuyết minh có thể được chia sẻ dưới dạng MP4 hoặc nhúng trực tiếp vào email chiến dịch.
