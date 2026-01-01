Làm sạch giọng nói bằng AI cho những lần quay video hoàn hảo
Biến những bản ghi âm lộn xộn thành video chỉn chu mà không còn cảnh cắt ghép giật cục. Speech Cleanup tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, đoạn thu lại và tạp âm trong file âm thanh và video, rồi ghép hình sao cho mọi điểm cắt đều gần như vô hình.
Các tính năng của AI Speech Cleanup
Loại bỏ từ đệm và tiếng "ờ/ừm" khi tải lên
Công cụ sẽ tự động phát hiện và loại bỏ các từ đệm như "ờ", "ừm", "kiểu như", "kiểu", v.v. ngay sau khi bạn tải video lên. Nó hoạt động tốt với podcast dài, video ngắn cho mạng xã hội và các đoạn nói trước ống kính ở mọi định dạng phổ biến, giúp giọng nói của bạn tự tin, gọn gàng hơn mà không cần thu âm lại bất kỳ câu nào.
Chuyển cảnh liền mạch, không thấy vết cắt
Cắt âm thanh và dựng lại khung hình xung quanh từng lần chỉnh sửa. Trong khi các công cụ chỉ xử lý âm thanh thường để lại những cú nhảy hình khó chịu trong video, Speech Cleanup sẽ làm mượt các chuyển động nhỏ giữa các điểm cắt, để kết quả cuối cùng trông như một cảnh quay liền mạch duy nhất, chứ không phải một file mp4 ghép nối vụn vặt.
Trình khử tiếng ồn nền tích hợp sẵn
Trình khử tiếng ồn nền tích hợp sẵn loại bỏ tiếng ù trong phòng, tiếng rè micro và tạp âm xung quanh đồng thời với việc xóa từ đệm. Chỉ cần một lần tải lên, một lần xuất, không cần nối chuỗi thêm bộ tăng cường âm thanh riêng, một trình tạo phụ đềvà một trình chỉnh sửa video để có được âm thanh chất lượng phòng thu.
Khởi đầu lỗi và khôi phục bản thu lại
Khắc phục những lần nói lặp, câu nói phải bắt đầu lại và các khoảnh khắc kiểu "để tôi làm lại" trong mọi đoạn clip trên timeline của bạn. Chỉ cần đánh dấu phần bạn muốn giữ, công cụ sẽ ghép nó vào bản dựng, loại bỏ phiên bản bỏ đi nhưng vẫn giữ nhịp điệu tự nhiên cho toàn bộ video.
Cắt bỏ khoảng lặng dài và đoạn im lặng
Công cụ này tự động rút ngắn các khoảng ngừng dài, khoảng thở và đoạn im lặng trong toàn bộ tệp tải lên mà không làm cho giọng nói của bạn nghe vội vã hay máy móc. Nó cũng cải thiện chất lượng âm thanh của các đoạn được giữ lại, giúp podcast hoặc video sau khi hoàn thiện vẫn tự nhiên, mang cảm giác con người chứ không phải bị chỉnh sửa bởi máy.
Các trường hợp sử dụng làm sạch giọng nói
Tập podcast dạng video cho YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Video Talking-Head dành cho nhà sáng tạo YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Khóa học trực tuyến và hướng dẫn đào tạo
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Bản ghi demo bán hàng và sản phẩm
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Video ngắn cho mạng xã hội, Reels và TikTok
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Bản ghi hình phỏng vấn và hội thảo trên web
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Cách hoạt động của tính năng làm sạch giọng nói bằng AI
Làm sạch mọi bản ghi âm giọng nói trong bốn bước, từ tải lên tệp âm thanh hoặc video thô, qua bước xem lại cho đến khi có tệp đã làm sạch, sẵn sàng xuất bản.
Tải lên tệp âm thanh hoặc video
Tải lên một tệp âm thanh hoặc video. Hỗ trợ mp4, mov, mp3 và wav với độ dài nội dung dài.
Chọn tùy chọn dọn dẹp
Bật hoặc tắt từ đệm, khoảng lặng dài, tiếng ồn nền và các lần quay lại trước khi xử lý.
Xem lại mọi chỉnh sửa
Xem trước bản cắt đã được làm sạch. Bỏ qua hoặc khôi phục bất kỳ chỉnh sửa nào. AI sẽ hiển thị từng thay đổi trước khi bạn xác nhận.
Xuất tệp đã được làm sạch
Xuất tệp mp4 hoặc tệp âm thanh đã hoàn thiện. Tải xuống, chia sẻ hoặc chuyển tiếp để dịch hoặc nâng cấp chất lượng.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Chính xác thì tính năng làm sạch giọng nói bằng AI là gì và nó hoạt động như thế nào trên video?
Làm sạch giọng nói bằng AI là quá trình tự động xử lý âm thanh để loại bỏ các từ đệm, khoảng ngừng, câu nói dở và tiếng ồn nền khỏi bản ghi âm giọng nói. HeyGen phân tích tệp âm thanh hoặc video của bạn, phát hiện từng yếu tố cần loại bỏ, xóa chúng đi và dựng lại các chuyển cảnh hình ảnh để đoạn cắt trông liền mạch.
Việc loại bỏ các từ đệm trong video của tôi có khiến video xuất hiện các đoạn cắt nhảy dễ thấy không?
Không. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giữa Speech Cleanup và các công cụ làm sạch giọng nói chỉ xử lý âm thanh. Khi đối thủ loại bỏ một từ đệm khỏi video, hình ảnh sẽ bị giật. HeyGen tái tạo lại các khung hình giữa những đoạn cắt, nên khuôn mặt đang nói vẫn liền mạch, ngay cả sau hàng chục lần chỉnh sửa.
HeyGen Speech Cleanup khác gì so với Adobe Enhance Speech hoặc Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech tập trung vào việc cải thiện giọng nói và chất lượng âm thanh. Cleanvoice AI là một công cụ AI miễn phí giúp làm sạch giọng nói, loại bỏ các từ đệm khỏi podcast. HeyGen Speech Cleanup làm được cả hai việc đó, rồi xử lý luôn phần video, giúp các đoạn cắt trong video nói trước ống kính trở nên liền mạch và gần như không thể nhận ra trên màn hình.
Tôi có thể xem lại và phê duyệt từng lần chỉnh sửa trước khi video được xuất không?
Có. Speech Cleanup hiển thị mọi từ đệm, khoảng ngừng và đoạn nhiễu được phát hiện trong một khung xem trước. Bạn có thể bỏ qua, khôi phục hoặc chấp nhận từng mục. Không có gì bị xóa khi chưa có sự đồng ý của bạn, giúp tránh tình trạng cắt xén quá mức mà nhiều công cụ dọn âm thanh tự động khác thường mắc phải.
Công cụ có hoạt động với các bản ghi podcast và webinar dạng dài không?
Có. Công cụ này xử lý được các bản ghi âm dài, bao gồm toàn bộ tập podcast, hội thảo trên web và video phỏng vấn chỉ với một lần tải lên. Nó xử lý toàn bộ tệp mà không chia nhỏ thành nhiều phần, vì vậy toàn bộ quá trình chỉnh sửa của bạn được giữ trong một nơi duy nhất từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất bản.
Nó có thể loại bỏ cả tiếng ồn nền cũng như các từ đệm và khoảng ngừng không?
Có, tất cả đều được xử lý trong cùng một lần. Công cụ sử dụng bộ khử nhiễu tích hợp cùng với tính năng loại bỏ từ đệm, cắt bớt khoảng lặng dài và khôi phục các lần thu lại, nên bạn không cần phải tải bản thu giọng miễn phí của mình lên một công cụ tăng cường âm thanh riêng trước.
Sau khi xử lý làm sạch, giọng nói của tôi vẫn sẽ nghe tự nhiên và giống người chứ?
Có. Công cụ sẽ cắt bỏ khoảng lặng và các từ đệm mà không làm nhanh nhịp nói của bạn, đồng thời dùng tăng cường giọng nói nhẹ để làm giọng rõ hơn. Nếu một lần thu không thể cứu vãn, hãy tạo lại câu thoại bằng nhân bản giọng nói AI sử dụng chính giọng nói đã được nhân bản của bạn.
Những định dạng tệp âm thanh và video nào được hỗ trợ để tải lên và xuất ra?
Tải lên tệp âm thanh ở định dạng mp3, wav hoặc mov, cùng với video ở hầu hết các định dạng phổ biến. Xuất video đã được làm sạch với âm thanh được gắn sẵn, hoặc xuất dưới dạng tệp âm thanh riêng nếu bạn chỉ cần bản giọng nói đã xử lý cho podcast hoặc thu âm lồng tiếng.
Tôi có thể chạy công cụ trên video không phải tiếng Anh không?
Có. Nó phát hiện từ đệm và khoảng ngừng trong nhiều ngôn ngữ. Sau khi xử lý, hãy đưa tệp qua trình dịch video AI để lồng tiếng sang hơn 175 ngôn ngữ với tính năng đồng bộ khẩu hình, biến một bản ghi đã được làm sạch thành một nội dung đa ngôn ngữ.
Công cụ này so với các công cụ chỉnh sửa video AI khác như thế nào?
Các công cụ video AI khác hoặc chỉ làm sạch âm thanh (khiến video bị nhảy cắt) hoặc dựng lại toàn bộ cảnh dựa trên văn bản. Quy trình làm việc này là lựa chọn duy nhất vừa giữ nguyên cảnh quay thật của bạn trước ống kính, vừa làm sạch nó như một biên tập viên chuyên nghiệp, mà không buộc bạn phải quay lại hay dùng cảnh thay thế tổng hợp.
Có bản dùng thử miễn phí hoặc cách nào để làm sạch âm thanh miễn phí trước không?
Có. HeyGen cung cấp gói miễn phí, vì vậy bạn có thể làm sạch một bản ghi trên một tệp thực trước mà không cần thẻ. Các gói trả phí sẽ mở khóa thời lượng tải lên dài hơn, xuất video chất lượng cao hơn và toàn bộ quy trình trình tạo video AI.
Trong thực tế, tính năng làm sạch giọng nói bằng AI có thực sự giúp người làm video tiết kiệm thời gian không?
Có. Những người sáng tạo như Anton Voroniuk tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần và cắt giảm chi phí sản xuất gấp 40 lần bằng cách kết hợp trình chỉnh sửa video AI với quy trình dọn dẹp tự động, thay vì cắt tỉa thủ công từng lần quay.
Bắt đầu sáng tạo với HeyGen
Làm sạch bản ghi và xuất bản video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút với AI.