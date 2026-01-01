Adobe Enhance Speech tập trung vào việc cải thiện giọng nói và chất lượng âm thanh. Cleanvoice AI là một công cụ AI miễn phí giúp làm sạch giọng nói, loại bỏ các từ đệm khỏi podcast. HeyGen Speech Cleanup làm được cả hai việc đó, rồi xử lý luôn phần video, giúp các đoạn cắt trong video nói trước ống kính trở nên liền mạch và gần như không thể nhận ra trên màn hình.