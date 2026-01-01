Quản lý không gian làm việc con

Không gian làm việc phụ là những môi trường tách biệt trong cùng một tài khoản HeyGen. Mỗi không gian làm việc phụ có thể có thành viên, quyền hạn và cài đặt riêng, giúp bạn dễ dàng tổ chức theo nhóm, phòng ban hoặc dự án khách hàng mà không bị chồng chéo.

Chúng đặc biệt hữu ích cho:

Các công ty đại lý quản lý nhiều khách hàng

Các nhóm doanh nghiệp với nhiều phòng ban khác nhau

Kiểm soát quyền truy cập và phân quyền

Quản lý thanh toán và đăng ký

Theo dõi mức sử dụng API

Giữ tài nguyên được tách biệt giữa các nhóm

Tùy theo cấu hình, các không gian làm việc con có thể chia sẻ hoặc tách biệt hóa đơn, ảnh đại diện, khóa API và mẫu.

Truy cập các không gian làm việc con

Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, hãy nhấp vào tên của bạn và chọn Quản lý Workspace.

Trong phần này, bạn sẽ thấy tùy chọn Sub-workspaces.

Tạo không gian làm việc phụ mới

Để tạo một không gian làm việc phụ, hãy chọn Tạo không gian làm việc phụ.

Bắt đầu bằng:

Đặt tên không gian làm việc con

Thêm hình ảnh (tùy chọn) để giúp phân biệt trực quan giữa các nhóm hoặc khách hàng

Mời thành viên và phân công vai trò

Tiếp theo, mời các thành viên bằng cách nhập địa chỉ email của họ và gán vai trò.

Các vai trò có sẵn bao gồm:

Super Admin – Toàn quyền, bao gồm quản lý người dùng, quyền truy cập và mua hàng

– Toàn quyền, bao gồm quản lý người dùng, quyền truy cập và mua hàng Nhà phát triển – Có thể tạo nội dung và truy cập API

– Có thể tạo nội dung và truy cập API Người sáng tạo – Có thể tạo avatar, video và giọng nói

– Có thể tạo avatar, video và giọng nói Người xem – Có thể xem nội dung nhưng không thể thực hiện thay đổi

Cấu hình cài đặt và quyền

Sau khi phân quyền, hãy cấu hình các cài đặt của không gian làm việc phụ.

Nếu tùy chọn Parent Workspace Manages Billing được bật:

Không gian làm việc con tự quản lý gói đăng ký của mình

Nó không sử dụng hạn mức hoặc số lượng avatar của workspace cha

Chủ không gian làm việc con có thể tạo thêm các không gian làm việc con khác

Bạn cũng có thể chọn liệu không gian làm việc con có thể xem cài đặt API hay không.

Khi được bật, không gian làm việc con sẽ nhận khóa API riêng, và việc sử dụng được theo dõi độc lập, giúp bạn dễ dàng giám sát hoạt động theo từng nhóm hoặc khách hàng.

Khi mọi thứ đã được thiết lập xong, hãy chọn Create Sub-workspace để hoàn tất cài đặt.

Sau khi được tạo, các ghế từ không gian làm việc cha sẽ được phân bổ tự động.

Khi mời thành viên, chỗ ngồi sẽ được phân bổ dựa trên số lượng còn trống. Nếu đã đạt đến giới hạn chỗ ngồi, bạn phải xóa một thành viên hiện có trước khi thêm thành viên mới.

Quản lý tài nguyên và mức sử dụng

Bằng cách chọn biểu tượng bánh răng bên cạnh bất kỳ không gian làm việc con nào, bạn có thể cập nhật cài đặt và tài nguyên được phân bổ của nó.

Các kiểm soát chính bao gồm:

Số lượng avatar – Giới hạn số lượng avatar mà mỗi không gian làm việc con có thể tạo

– Giới hạn số lượng avatar mà mỗi không gian làm việc con có thể tạo Tín dụng tạo sinh – Được sử dụng cho phí avatar, tạo video, tạo hình ảnh và dịch thuật

– Được sử dụng cho phí avatar, tạo video, tạo hình ảnh và dịch thuật Tín dụng API – Được sử dụng cho các quy trình tự động, tích hợp và quy trình làm việc dựa trên API

Việc phân bổ số lượng credit cho từng không gian làm việc phụ giúp quản trị viên có khả năng quan sát tốt hơn, kiểm soát chi phí và linh hoạt hơn. Bạn cũng có thể xóa một không gian làm việc phụ từ menu này nếu cần.

Chia sẻ tài sản giữa các không gian làm việc con

Chia sẻ tài sản tuân theo một quy trình thống nhất trên toàn bộ HeyGen.

Đối với avatar, giọng nói, bộ nhận diện thương hiệu hoặc mẫu, hãy mở thư viện tài sản và chọn menu ba chấm trên tài sản đó. Chọn Chia sẻ, rồi chọn không gian làm việc con mà bạn muốn chia sẻ.

Sau khi được chia sẻ, tài sản sẽ lập tức khả dụng trong không gian làm việc phụ đã chọn để tạo video.

Với các không gian làm việc con, bạn có thể tổ chức đội nhóm, kiểm soát quyền truy cập và mở rộng việc tạo video mà vẫn giữ được khả năng giám sát tổng thể.