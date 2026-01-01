Studio chỉnh sửa bằng AI

Khi bạn lần đầu đăng ký HeyGen bằng email công việc, bạn sẽ tự động trở thành Quản trị viên (Admin) của không gian làm việc. Vai trò Admin cho bạn toàn quyền truy cập, bao gồm thanh toán, bảo mật và phân quyền, để bạn có thể thiết lập nền tảng đúng đắn ngay từ ngày đầu. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tạo không gian làm việc bằng cách đặt tên—thường là tên công ty hoặc nhóm của bạn—và tải lên ảnh hồ sơ hoặc logo để mọi người dễ dàng nhận ra.

Từ đó, bạn sẽ chuyển sang phần cài đặt không gian làm việc. Tại đây, bạn có thể cập nhật tên không gian, thay đổi hình ảnh nếu cần và bắt đầu cá nhân hóa môi trường để phù hợp với thương hiệu của mình. Khi đã xong, đã đến lúc mời các thành viên trong nhóm. Trong tab Members, bạn có thể mời mọi người qua email và gán vai trò cho họ: Admin quản lý thanh toán và bảo mật, Editor tạo và chỉnh sửa nội dung, còn Viewer có thể xem video mà không được phép chỉnh sửa. Mỗi lời mời sẽ cấp cho thành viên mức độ truy cập phù hợp và giúp cả nhóm cộng tác hiệu quả.

Với vai trò Admin, bạn cũng chịu trách nhiệm về bảo mật. Trong phần Security, bạn có thể bật đăng nhập một lần (SSO) với các nhà cung cấp như Okta hoặc Microsoft Entra ID, thiết lập xác thực hai yếu tố (2FA) và áp dụng phân quyền dựa trên vai trò. Những thiết lập này đảm bảo không gian làm việc của bạn luôn an toàn và nội dung được bảo vệ.

Hoàn thành các bước này, bạn sẽ có một không gian làm việc HeyGen được cấu hình đầy đủ, sẵn sàng cho việc cộng tác và tạo video. Nền tảng này giúp bạn dễ dàng tổ chức công việc, bảo vệ thương hiệu và mở rộng quy mô sản xuất trong toàn đội.

Đó là phần giới thiệu của bạn về HeyGen. Trong các mô-đun tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách tùy chỉnh bộ nhận diện thương hiệu (brand kit), tìm hiểu sâu hơn về AI Studio và bắt đầu tạo những video đầu tiên với avatar, giọng nói và template.