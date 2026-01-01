Cách dịch video của bạn

Tiếp cận khán giả toàn cầu giờ đây không còn cần quay lại hay lồng tiếng. Với HeyGen, bạn có thể dịch và bản địa hóa video trực tiếp ngay trong nền tảng bằng các công cụ AI tích hợp cho giọng nói, phụ đề và đồng bộ khẩu hình. Dù bạn đang tạo một video hoàn toàn mới hay điều chỉnh nội dung sẵn có, tính năng dịch thuật được thiết kế để nhanh chóng, linh hoạt và nhất quán với thương hiệu của bạn.

Bắt đầu dịch video

Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, hãy nhấp vào Tạo (Create), sau đó chọn Dịch một video (Translate a Video). Bạn sẽ thấy hai tùy chọn dịch: Dịch siêu chân thực (Hyperrealistic Translation) và Lồng tiếng (Audio Dubbing).

Chọn Hyperrealistic Translation khi khuôn mặt của người nói được nhìn thấy rõ ràng, vì tùy chọn này có đồng bộ khẩu hình nâng cao. Chọn Audio Dubbing khi người nói nhỏ, ở ngoài khung hình hoặc khi tốc độ là ưu tiên hàng đầu, vì nó tập trung vào dịch giọng nói mà không cần đồng bộ khẩu hình.

Tải trực tiếp tệp video của bạn lên hoặc dán liên kết YouTube hay Google Drive. Nếu bạn dùng liên kết, hãy đảm bảo nó được đặt ở chế độ công khai. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng video độ phân giải cao với âm thanh rõ ràng.

Chọn một công cụ dịch

Khi video của bạn được tải lên, bạn sẽ thấy các tùy chọn công cụ dịch: Nhanh và Chất lượng.

Chế độ Quality sử dụng một mô hình tiên tiến hơn để mang lại độ chính xác cao hơn trong việc đồng bộ khẩu hình, thời gian và chuyển động miệng tốt hơn, âm thanh rõ ràng hơn, cùng khả năng xử lý tốt hơn với những cảnh quay khó như góc nghiêng hoặc thiếu sáng. Chế độ này mất nhiều thời gian xử lý hơn và tiêu tốn nhiều credit hơn, nhưng tạo ra kết quả chân thực và chỉn chu nhất.

Chế độ Nhanh rất phù hợp nếu bạn cần xử lý nhanh hơn hoặc không yêu cầu đồng bộ khẩu hình thật chính xác.

Chọn dịch nhanh hoặc nâng cao

Sau khi chọn công cụ dịch, hãy quyết định giữa Dịch Nhanh và Dịch Nâng Cao.

Dịch Nhanh là tùy chọn nhanh nhất. Chọn ngôn ngữ gốc, chọn tối đa năm ngôn ngữ đích và nhấp vào Dịch.

Advanced Translate cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ hoặc tải lên tệp bản dịch của riêng mình, thêm bảng thuật ngữ thương hiệu để giữ cho cách dùng từ nhất quán, và điều chỉnh thời lượng động để nhịp điệu nghe tự nhiên hơn giữa các ngôn ngữ. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt đồng bộ khẩu hình, khử tiếng ồn nền, khớp với thông số xuất của video gốc, nhóm các bản dịch vào một bộ sưu tập, bật hoặc tắt phụ đề, và áp dụng tăng cường giọng nói để phần thuyết minh rõ ràng hơn.

Tạo và xem lại bản dịch

Khi bạn đã thiết lập xong, hãy nhấp vào Dịch. Các video đã được dịch sẽ xuất hiện trong thư viện của bạn và trên trang Chia sẻ, nơi chúng sẵn sàng để được xem lại, tải xuống hoặc chia sẻ.