B2B SaaS کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو صارفین کو فعال کرنے اور ٹرائلز کو کنورٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر جب دستی پروڈکٹ سپورٹ موجود نہ ہو۔ موجودہ طریقے ہیڈکاؤنٹ کی وجہ سے بہت مہنگے ہیں، چیٹ بوٹس کی طرح بہت غیر فعال ہیں، یا پروڈکٹ ویڈیوز کی طرح بہت جامد ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر، CEO اور بانی Roman Geugelin ایک ایسا حل بنانا چاہتے تھے جو ذاتی ڈیمو کی مؤثریت کو خودکار انداز میں دُہرا سکے۔ اسی لیے انہوں نے Pyne بنایا، جو پہلا in-product ڈیجیٹل ڈیموئنگ پلیٹ فارم ہے۔
Pyne، SaaS کمپنیوں کو ان کی پروڈکٹ ایجوکیشن پر 10 گنا زیادہ انگیجمنٹ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے، جس کے نتیجے میں ایکٹیویشن، ٹائم ٹو ویلیو، اور سیلف سرو ریونیو میں پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تیزی آتی ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے، Pyne، HeyGen کی API استعمال کرتا ہے تاکہ AI سے بنی ڈیمو ایجنٹس تخلیق کیے جا سکیں جو صارفین کو پروڈکٹس کے ذریعے گائیڈ کرتے ہیں اور انہیں اپنے آن بورڈنگ جرنی کا انتخاب کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔
رومن نے کہا، “SaaS پروڈکٹس میں صارفین کو انگیج کرنے کے موجودہ طریقے کام نہیں کرتے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ روایتی اِن پراڈکٹ ٹورز ہوں یا تعلیمی ویڈیوز، لوگ کلک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں مکمل نہیں کرتے۔ HeyGen کی مدد سے، ہمارے کسٹمرز جو ڈیموز بناتے ہیں ان کی کمپلیشن ریٹ ملتے جلتے آن بورڈنگ ٹولز کے مقابلے میں 10x زیادہ ہے۔”
ڈیجیٹل پروڈکٹ اپنانے کے لیے سب سے زیادہ انسانی انداز کا راستہ بنانا
Pyne کے صارفین عموماً اپنے صارفین تک پہنچنے یا ان کے ساتھ توسیع کے لیے پروڈکٹ لیڈ گروتھ (PLG) موشن استعمال کرتے ہیں۔ “بغیر لاگت بڑھائے کسٹمر کو قدم بہ قدم ساتھ لے کر چلنے کے عمل کو اسکیل کرنا خاص طور پر اُن کمپنیوں کے لیے اہم ہے جن کی ترقی کے بڑے اہداف ہوں اور جن کے پروڈکٹس پیچیدہ ہوں، جہاں صارفین کو پروڈکٹ کے پیچھے کی کہانی اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے صارفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سیلز اور CS پلے بُکس کے ساتھ Pyne اواتارز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ بالکل یہی نتیجہ حاصل کیا جا سکے،” Roman نے کہا۔
رومن نے کہا، “روایتی پروڈکٹ ڈیموز اور آن بورڈنگ میں عموماً تحریری گائیڈز استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان ٹولز کے برسوں کے استعمال سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو واقعی انگیج نہیں کر پاتیں۔ ہم رویّاتی ماڈلز کے ذریعے جانتے ہیں کہ انسان، دوسرے انسانوں کو سن کر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی آن بورڈنگ اور یوزر ایکٹیویشن ایک انسانی لمس کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اسی طرح آپ اپنے یوزرز اور کسٹمرز کے ساتھ مضبوط تعلق اور وفاداری پیدا کرتے ہیں۔”
ایک مسئلہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ تر تعلیم پروڈکٹ کے باہر ہوتی ہے۔ Pyne اس تعلیم کو ویڈیو کے ذریعے پروڈکٹ کے اندر ہی ہونے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو مواد کو اپ ڈیٹ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔
رومن نے کہا، “ہر پروڈکٹ ویڈیو کو الگ الگ ریکارڈ کرنا حد سے زیادہ محنت طلب کام ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور کنورژنز بڑھاتا ہے، لیکن جب بھی چیزیں بدلتی ہیں تو ویڈیوز بنانا اور انہیں اپ ڈیٹ کرنا بہت بھاری کام بن جاتا ہے، خاص طور پر اگر آپ مواد کے ساتھ چُست اور تیز رہنا چاہتے ہوں۔”
Pyne کے ساتھ، صارفین کسی پروڈکٹ کو ایسے دریافت کر سکتے ہیں جیسے بہترین پروڈکٹ ایکسپرٹ ان کے ساتھ موجود ہو۔ یہ کمپنیوں کو پیچیدہ پروڈکٹ تجربات کو آسان بنانے، ہر صارف کو ذاتی انداز میں آن بورڈ کرنے، اور آن بورڈنگ اور ایکٹیویشن کے عمل کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کی سہولت دیتا ہے۔ لیکن واقعی انسانی لمس فراہم کرنے کے لیے، Pyne کو ممکنہ حد تک سب سے زیادہ حقیقی نظر آنے والے اواتار درکار تھے۔
API کے ساتھ AI ویڈیو پلیٹ فارم کا انتخاب
جب Pyne اپنے AI سے بنی ڈیمو ایجنٹ فیچر کے لیے اواتار حل تلاش کر رہا تھا، تو اس نے Synthesia اور دیگر کمپنیوں کو بھی دیکھا۔ Roman نے ٹیسٹ کیا کہ کون سے اواتار سب سے بہتر کام کرتے ہیں اور جن کے پاس API نہیں تھی انہیں خارج کر دیا۔
رومن نے کہا، "ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی ڈیموز کو فوراً اپ ڈیٹ کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا تجربہ بالکل ہموار ہو، اسی لیے ہمیں انہیں API فراہم کرنی تھی۔ API کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کسٹمر کے مطلوبہ استعمال کے کیس کو فعال کرنے اور ہمارے پلیٹ فارم کے درمیان ممکنہ حد تک کم سے کم رکاوٹ ہو — یعنی وہ آن بورڈنگ اور ایکٹیویشن فلو کے ساتھ آسانی سے تجربہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے HeyGen کا انتخاب کیا۔"
HeyGen کا API اواتار ویڈیوز، انٹرایکٹو اواتارز اور لوکلائزیشن کو کسی بھی ڈیجیٹل تجربے میں بےجھجھک ضم کر دیتا ہے۔ Pyne اسے ان پروڈکٹ فیچرز کے لیے استعمال کرتا ہے جو صارفین کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اسکرپٹس کو ایڈجسٹ کر کے چند سیکنڈز میں ڈیموز اپ ڈیٹ کریں، فلو کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کریں، اور مستقبل کی تمام ویڈیوز کے لیے اواتار صرف ایک بار اپ لوڈ کریں۔ دوبارہ شوٹنگ یا پروڈکشن ٹیموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
Pyne نے HeyGen کو اس لیے بھی منتخب کیا کہ اس کے اواتار مارکیٹ میں سب سے اعلیٰ معیار کے اور بالکل حقیقی نظر آنے والے ہیں، اور اسے استعمال کرنا بھی سب سے زیادہ آسان تھا۔
رومن نے کہا، “ہمارے صارفین جب پروڈکٹ پر آتے ہیں اور AI اواتارز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ‘واہ، یہ تو بالکل مختلف ہے، اور مجھے اسے دیکھنا بہت پسند ہے۔’ اب اینڈ یوزر کی توجہ کا دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے اور وہ تیزی سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔”
کسٹمر لائف سائیکل کے ہر مرحلے پر صارفین کو متحرک کرنا
Pyne کے HeyGen سے چلنے والے پلیٹ فارم کے ساتھ، کمپنیاں اپنے یوزر بیس میں اپنانے، کنورژن اور انگیجمنٹ کو بڑھا سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں:
- آن بورڈنگ کو تیز بنائیں اور 4x تیزی سے ویلیو حاصل کریں
- روایتی پروڈکٹ ٹورز کے مقابلے میں انگیجمنٹ کو 10x تک بڑھانا
- کنورژن کو 2.3x تک بہتر بنائیں
- صارفین کو 3 گنا بہتر برقرار رکھیں
رومن نے کہا، "HeyGen نے ہمیں واقعی ایک نیا فارمیٹ دیا ہے جو ہمیں صارفین کے ساتھ ایسے انداز میں مشغول ہونے کی اجازت دیتا ہے جو اس سے پہلے بالکل ممکن نہیں تھا۔ اب ہم اس بات کو یکجا کر سکتے ہیں کہ انسان اس وقت لوگوں کو آن بورڈ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور ٹیکنالوجی کس طرح لوگوں کو ان کی اپنی شرائط پر آن بورڈ کر سکتی ہے۔"