آپ کے چھوٹے کاروبار کے لیے AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ مزید ویڈیو مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن محدود وقت، بجٹ یا پروڈکشن وسائل کی وجہ سے رکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ HeyGen کے ساتھ آپ آسانی سے ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں جو پیشہ ورانہ نظر آتی ہیں، وہ بھی روایتی پروڈکشن کے زیادہ اخراجات یا طویل انتظار کے بغیر۔
یہ گائیڈ خاص طور پر چھوٹے کاروبار کے مالکان اور انٹرپرینیورز کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے برانڈز کو بڑھانا، نئے کسٹمرز تک پہنچنا، اور کانٹینٹ کریئیشن کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ آئیڈیا سے لے کر تیار شدہ ویڈیو تک بہت تیزی سے کیسے پہنچنا ہے۔ کسی کیمرے، اسٹوڈیو یا آن اسکرین ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں!
ویڈیو بنانے کی عملی مشق کو ہرگز مت چھوڑیں جو اپنی پہلی ویڈیو بنائیں سیکشن میں ہے۔ یہ اس طرح تیار کی گئی ہے کہ آپ کر کے سیکھیں اور بہت کم وقت میں رفتار پکڑ لیں۔
اہم استعمالات: چھوٹے کاروبار HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی انجن ہے جو اُن پروفیشنلز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے کام کرنا، مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھانا اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ کثیر لسانی کورسز سے لے کر سوشل اشتہارات تک، مختلف قسم کے چھوٹے کاروبار اور انٹرپرینیورز HeyGen کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنا سکیں۔
لرننگ کورسز
بہترین ان کے لیے: اساتذہ، کنسلٹنٹس، کوچز، ویلنس پروفیشنلز، پروڈکٹ ایجوکیشن
- Happy Cats کی آن لائن ایجوکیٹر اور بلیوں کے رویّے کی ماہر Anneleen Bru نے HeyGen اواتارز اور ترجمہ کے ذریعے دنیا بھر میں نئی ناظرین تک کیسے رسائی حاصل کی
- کس طرح مارشل آرٹس انسٹرکٹر Kung Fu Kendra نے HeyGen اواتارز اور ترجمہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ویڈیو پروڈکشن کے اوقات میں نمایاں کمی کی اور ساتھ ہی نئی عالمی ناظرین تک رسائی حاصل کی
ویڈیو اشتہارات
بہترین انتخاب: مارکیٹنگ برانڈز، کاروبار یا سروسز کے لیے
- Ask The Agent نے اعتماد قائم کرکے اور رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز کے ذاتی برانڈز کو بڑے پیمانے پر نمایاں کرکے نئے کلائنٹس کی لیڈز میں کیسے اضافہ کیا
- کس طرح رائن اسٹون آرٹسٹ Crystal Ninja نے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو استعمال کر کے ایک ریٹیل اسٹور، ای کامرس سائٹ، VIP ایجوکیشن ہب اور ایونٹس لانچ کیے
سوشل انفلوئنسر ویڈیوز
ان کاروبار کے لیے بالکل موزوں جو سوشل پروف پر ترقی کرتے ہیں: پروڈکٹ پر مبنی کاروبار (اسکن کیئر، سجاوٹ وغیرہ)، سروس پر مبنی کاروبار (ریئل اسٹیٹ، کوچز، کنسلٹنٹس)، اور نِچ یا جذبہ پر مبنی کاروبار (پالتو جانوروں کے برانڈز، ماحول دوست کمپنیاں)
- کس طرح مارشل آرٹس انسٹرکٹر Kung Fu Kendra نے کثیر لسانی سوشل میڈیا پروموشن کے ذریعے اپنے کورسز کی پہنچ کو بڑھایا
- Reply.io نے اپنے CEO کی TikTok موجودگی کو اس کے انتہائی حقیقی HeyGen اواتار کے ذریعے کیسے بہتر بنایا
آج کے دور میں چھوٹے کاروبار کی ترقی کے لیے ویڈیو کیوں انتہائی اہم ہے
چیلنج
- ویڈیو بنانے کے لیے ٹیم ہائر کرنا یا آؤٹ سورسنگ کرنا بہت مہنگا اور وقت طلب ہے
- اپنی ویڈیو خود ریکارڈ کرنے میں وہ گھنٹے لگ جاتے ہیں جو آپ اپنے کاروبار چلانے پر لگا سکتے ہیں
- آپ کو ایسا مواد چاہیے جو مختلف پلیٹ فارمز اور زبانوں پر مؤثر ہو، نہ کہ صرف ایک پر۔
AI ویڈیو کیا امکانات کھولتی ہے
رفتار، توسیع پذیری اور لاگت میں بچت
ویڈیو کورس کی تیاری کا وقت 4 ہفتوں سے کم ہو کر 15 منٹ رہ گیا فی ویڈیو، اینیلین برو کے ذریعے، جو بلیوں کے رویّے کی ماہر اور آن لائن ایجوکیٹر ہیں Happy Cats
لوکلائزیشن
6+ زبانوں میں پیش کیے گئے مارکیٹنگ اور کورسز از طرف Kung Fu Kendra جو HeyGen کی ترجمہ خصوصیات استعمال کر کے بنائے گئے ہیں
ذاتی نوعیت
سینکڑوں رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز Ask The Agent نے HeyGen اواتارز کے ساتھ پرسنل برانڈنگ ویڈیوز بنا کر نئے کلائنٹس کے مواقع میں نمایاں اضافہ کیا
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے ایک شاندار ویڈیو بنا سکیں۔
لرننگ کورس
ان ٹیوٹوریلز یا واک تھروز کے لیے بہترین جو اسکرین ریکارڈنگز یا دیگر بصری مواد کی ضرورت رکھتے ہوں
کیا آپ عمل کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں؟
اوپر سے کوئی ویڈیو کی قسم منتخب کریں تاکہ HeyGen میں ایک تیار شدہ ٹیمپلیٹ کھلے اور آپ ساتھ ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔
کیا آپ حد سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں؟
ہمیں یہ بہت پسند ہے! آگے بڑھیں مرحلہ 4: درست AI اواتار ترجمان منتخب کریں اور اپنا AI اواتار بنائیں — آپ کا ڈیجیٹل جڑواں اور مستقبل کا ویڈیو اسٹار۔
ابھی گہرائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی بس مراحل پر سرسری نظر ڈالیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آجائیں۔
شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے یہ HeyGen کے AI اسٹوڈیو ایڈیٹر کا 2 منٹ کا ٹور دیکھیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں!
مرحلہ 1: بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے اپنا HeyGen ورک اسپیس سیٹ اپ کریں
سمجھدار انٹرپرینیور ہر بار صفر سے شروع نہیں کرتے، وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں جو آسانی سے بڑے پیمانے پر چل سکیں۔
HeyGen کے ساتھ، آپ آسانی سے ایک Brand Kit سیٹ اپ کر کے اپنی ویڈیوز کو برانڈ کے مطابق رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے فونٹس، رنگ، لوگوز اور اثاثے خودکار طور پر استعمال ہوں۔
شروع کرنے کے لیے بس اپنی کمپنی کا URL پیسٹ کریں، یا اپنے برانڈ کے عناصر کو دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Pro Tip
جب آپ کا برانڈ کِٹ آپ کے برانڈ کے رنگوں کے ساتھ تیار ہو جائے، تو آپ آسانی سے زیادہ تر HeyGen Templates کو اپنے برانڈ سے ہم آہنگ کر کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے رنگ شامل کریں تاکہ ہر ویڈیو برانڈ کے مطابق رہے، یا Shuffle Colors بٹن دبائیں تاکہ HeyGen خودکار طور پر رنگ تبدیل کر دے۔
Step 2: Set Your Strategy
Before jumping into video creation, take a moment to clarify your business goal, audience, platform, and message. This will help you create videos that not only look great, but also work for your bottom line.
Business Goal
What do you want this video to accomplish for your business?
Examples: drive sales, explain your service, educate customers, boost engagement, build credibility
ہدف شائقین
Who is this video for? What do they care about, and where are they in their journey with your business?
مثالیں: آپ کی ویب سائٹ پر پہلی بار آنے والے وزیٹرز، وہ موجودہ کسٹمرز جنہیں آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں مدد درکار ہے، اور وہ DIYers جو آپ کو Instagram پر فالو کرتے ہیں
Primary Distribution Channel
لوگ یہ ویڈیو کہاں دیکھیں گے؟
مثالیں: Instagram Reels، YouTube، Shopify لینڈنگ پیج، ای میل نیوز لیٹر، Facebook اشتہارات
پیغام یا ہُک
آپ کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں، اور آپ پہلے چند سیکنڈز میں توجہ کیسے حاصل کریں گے؟
مثالیں: "کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سخت ورزش کے بعد بھی آپ کو نتائج کیوں نظر نہیں آتے؟" یا "کیا آپ اپنی خوابوں کی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں؟"
ماہرانہ مشورہ
اپنی حکمتِ عملی پر دوسرا مشورہ چاہیے؟ ChatGPT، Claude یا اپنی پسند کے کسی اور ٹول پر جائیں اور درج ذیل پرامپٹ استعمال کریں:
"میں [product/service] کے لیے ایک مارکیٹنگ ویڈیو مہم کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ میرا مقصد [goal] ہے، میرا ہدفی ناظرین [audience] ہیں، میں اسے [channel] پر تقسیم کروں گا، اور بنیادی پیغام یا ہُک یہ ہے: [hook]۔ کیا آپ مجھے اس بات پر فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ یہ کتنا واضح اور مؤثر ہے اور کوئی بہتری تجویز کر سکتے ہیں؟"
مرحلہ 3: اپنی اسکرپٹ لکھیں
Your script is the backbone of a great video ad or clear, effective learning experience.
پروموشنل ویڈیو یا اشتہار کے لیے، اسے واقعی مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے:
- شروع کریں ایک مضبوط hook سے (پہلے 3-5 سیکنڈ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں) جو کسی عام مسئلے یا ویلیو پروپوزیشن کو واضح کرے۔
- آخر میں ایک واضح CTA (کال ٹو ایکشن) کے ساتھ ختم کریں، جیسے اپنی ویب سائٹ کی طرف توجہ دلانا، کوئی نئی آفر بتانا وغیرہ۔
- سادہ، گفتگو کے انداز کی زبان استعمال کریں، اور اپنے سامعین سے براہِ راست اور واضح طور پر بات کریں۔
For an educational video, here’s how to get it right:
- پس منظر اور موضوع کی اہمیت سے آغاز کریں جیسے کسی منظرنامے، سوال یا عام چیلنج کی مثال دے کر دکھائیں کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے۔ اس سے سیکھنے والوں کی دلچسپی اور شمولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسے منظم اور مرکوز رکھیں، مواد کو منطقی، آسانی سے سمجھ آنے والے مراحل میں تقسیم کریں اور رفتار کو واضح اور متوازن رکھیں۔
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to the learner.
- اہم نکات اور اگلے مراحل کو مضبوط کریں ایک سادہ خلاصے کے ساتھ اختتام کر کے، سیکھے گئے مواد پر غور یا اسے لاگو کرنے کی دعوت دے کر، یا اگلے ماڈیول یا ریسورس کی واضح نشاندہی کے ذریعے۔
Pro Tip
کیا آپ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا اسکرپٹ لکھنے کے لیے ChatGPT جیسے ٹولز کے استعمال پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نیچے دی گئی Best Practices پیج دیکھیں۔
ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں؟ یہاں چند نمونہ آؤٹ لائنز دی گئی ہیں جو آپ کو آئیڈیاز دینے میں مدد کریں گی۔
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
یہاں ان اسکرپٹس سمیت ٹیمپلیٹس تک رسائی حاصل کریں:
بہترین طریقہ کار: AI کے ساتھ اسکرپٹس بہتر اور تیزی سے لکھیں
کاروبار چلانے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ساتھ بہت سے کام سنبھالنے پڑتے ہیں، تو کیوں نہ AI کو آپ کی مدد کرنے دیں تاکہ آپ اپنی ویڈیو اسکرپٹس تیزی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے لکھ سکیں؟ ChatGPT، Claude اور Gemini جیسے ٹولز آپ کو گھنٹوں نہیں بلکہ چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کی اسکرپٹس تیار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔
مرحلہ 1: ایک واضح پرامپٹ سے شروع کریں
- Tell the AI what kind of video you’re creating and what you want it to do for your business. Include details like:
- ویڈیو کی قسم (مثال کے طور پر تعلیمی کورس ماڈیول، سوشل اشتہار وغیرہ)
- یہ کس کے لیے ہے (مثال کے طور پر نئے کسٹمرز، نیوز لیٹر سبسکرائبرز)
- آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کیا حاصل کرے (مثلاً سائن اپس بڑھائے، FAQs کے جوابات دے، آپ کے برانڈ کو نمایاں کرے)
- The tone or voice (e.g. friendly, expert, fun)
نمونہ پرامپٹ:
"Write a 60-second video script for a luxury property listing targeting out-of-town buyers. The tone should be confident and professional. End with a call to action to book a virtual tour."
مرحلہ 2: اہم نکات شامل کریں
Want a more accurate, on-brand script? Include a few quick bullet points about what to highlight.
مثال:
- پروڈکٹ/سروس کا نام
- اہم ویلیو پروپوزیشن یا فیچر
- Call to action
Sample prompt:
"ان نکات کو شامل کریں: 123 Bayview Drive ایک نیا مرمت شدہ گھر ہے جس میں 4 بیڈ، 3 باتھ، سمندر کے نظارے اور شیف کی طرز کی کچن ہے۔ ساحل پر منتقل ہونے والے ریموٹ ورکرز کے لیے بالکل موزوں۔ CTA: آج ہی اپنی پرائیویٹ وزٹ شیڈول کریں۔"
Step 3: Ask for the right format
AI کو بتائیں کہ آپ ویڈیو کس طرح پیش کریں گے۔ اس سے لہجہ اور انداز طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔
Example:
- بانی کی جانب سے پیش کیا گیا بولا ہوا اسکرپٹ
- Instagram Reels پر تقسیم کی جائے گی
- دوستانہ، انسانی اندازِ بیان
نمونہ پرامپٹ:
"اسے ایک بولے جانے والے اسکرپٹ کی شکل میں لکھیں جو میرا AI اواتار Instagram Reels کے لیے پیش کرے۔ لہجہ دوستانہ، واضح اور دل چسپ رکھیں۔"
Step 4: Review and tweak
Paste the script into HeyGen, preview it with your avatar, and listen. Does it sound like you? If not, tweak it with follow-up prompts like:
- اسے مزید گفتگو کے انداز میں بنائیں
- ایسا ہُک شامل کریں جو پہلے 3 سیکنڈ میں توجہ کھینچ لے
- اسے سوشل کے لیے 30 سیکنڈ کی مختصر ویڈیو میں بدلیں
- محلے کے بارے میں کوئی مختصر اعدادوشمار شامل کریں
- اختتامی CTA کے تین مختلف ورژن آزمائیں
مرحلہ 4: درست AI اواتار منتخب کریں
آپ کا spokesperson مجموعی تاثر طے کرتا ہے۔ ایک تیار شدہ Public Avatar منتخب کریں، Custom Avatar بنائیں جو آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتا ہو، یا پھر زیادہ سے زیادہ ذاتی انداز کے لیے چند منٹوں میں اپنا ڈیجیٹل ٹوِن بنائیں HeyGen کی Hyper Realistic Avatar فیچر کے ساتھ!
HeyGen آپ کو Custom Avatars بنانے کے لیے متعدد آپشنز فراہم کرتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔
اواتار کی قسم
You'll Need
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
2-5 training minute video
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور lip-sync
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 photos
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا روپ، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip sync) شامل ہو
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے تخلیق کردہ شکل، حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر نہایت حقیقی شکل و صورت، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip syncing بھی شامل ہے
بہترین طریقہ کار: پرفیکٹ کسٹم اواتار بنانے کے اصول
کیا آپ لامحدود کسٹمائزیشن آپشنز کے ساتھ ایک پروفیشنل، بالکل حقیقی سا اواتار بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نیچے دیے گئے ریسورسز دیکھیں جہاں آپ کو مفید ٹپس، بہترین طریقہ کار، اور ایک تیز اوورویو ملے گا کہ شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا درکار ہوگا۔
When creating a Custom Avatar, remember: quality in = quality out. The better your photos, videos, and written prompts, the more realistic and polished your avatar will be.
آپ کی Hyper Realistic Avatar ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو گا، اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے لے کر آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں، تو ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقے دیکھیں
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی اور اعلیٰ ریزولوشن کے ساتھ
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generating Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانے کے اصول
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے بالکل منفرد، کسٹم آواز درکار ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم وائس ٹائپ
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ ایک ہائپر ریئلسٹک اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے بنی آواز۔
فرضی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور اتار چڑھاؤ پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز سروس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، اور اسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکی سی جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی اندازوں کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
بہترین طریقہ کار: پروفیشنل انداز میں پرامپٹ دینے کا فن
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو شروع سے مواد بنانے میں رہنمائی دیتی ہیں، جیسے تصاویر، حرکت یا آڈیو۔
پرامپٹنگ کسی بھی AI تخلیق کار کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب اسے HeyGen کے ساتھ ملایا جائے تو پرامپٹنگ آپ کے لیے بے شمار طریقوں سے ایسی ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنانے کے دروازے کھول دیتی ہے جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہوتی ہے۔ تجربہ کرنے اور بار بار بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں
کسٹم اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کریں
فوٹو اواتارز کو
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے وژن سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
ایک مستقل ساخت استعمال کریں: کیا، کون، کہاں، کیسے۔ یہ بصری عناصر، آواز کے لہجے اور موشن کی سمت پر لاگو ہوتا ہے۔
سیاق و سباق اور ارادہ شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
تفصیلی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "زیادہ توانائی والا"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کی بہترین حکمتِ عملیاں اس بات پر تھوڑا فرق رکھ سکتی ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
مرحلہ 5: AI اسٹوڈیو میں اپنے مناظر بنائیں اور نکھاریں
اب جب کہ آپ کا اسکرپٹ اور اواتار تیار ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنا پیغام HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر میں حقیقت کا روپ دیں، جہاں آپ کے لیے اپنی ویڈیو کے ہر حصے کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا، بہتر کرنا اور نکھارنا بہت آسان ہے — اور اس کے لیے کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
- اپنے مناظر چند منٹ میں ڈیزائن کریں، استعمال کرتے ہوئے برینڈ کِٹ یا ٹیمپلیٹس جو آپ نے مرحلہ 1 میں سیٹ اپ کیے تھے۔
- اپنا پیغام اسکرین پر موجود ٹیکسٹ یا ویژولز کے ذریعے مزید مضبوط بنائیں اور انہیں ظاہر یا غائب ہونے کے لیے ٹرگر کریں Animations کے ساتھ۔
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll ویڈیوز کو بغیر رائلٹی فیس کے براؤز کریں۔
- استعمال کریں Premium Scene Transitions تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو ہموار، پروفیشنل انداز میں نکھار سکیں۔
- شامل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بنائیں کیپشنز تاکہ آپ کی ویڈیوز زیادہ دلکش اور سب کے لیے قابل رسائی ہوں۔
- ترجمہ کریں اپنی ویڈیوز تاکہ آپ دنیا بھر کے سیکھنے والوں، ساتھیوں اور ناظرین تک پہنچ سکیں
ماہرانہ مشورہ
اپنی ویڈیوز بنائیں اور ان کی مختلف ورژنز پر A/B ٹیسٹ کریں تاکہ کارکردگی بہتر ہو، نتائج حاصل ہوں، اور کنورژنز میں اضافہ ہو۔
کیا آپ پروفیشنل انداز میں ایڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، ایک جامع ویڈیو کورس جو HeyGen کی ایڈیٹنگ فیچرز کو تفصیل سے سکھاتا ہے
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
چاہیے کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ HeyGen آپ کو طاقتور ٹولز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وائس اوورز کو اس طرح فائن ٹیون کریں کہ آواز قدرتی، درست اور حقیقی محسوس ہو۔
Feature
Function
Use it To
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Strategies to Scale Your Impact
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Support Change Management with Flexible, Updatable Content
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Use Case #1: Learning Courses
Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perfect For
Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
Best Practices
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Keep your script clear and conversational
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Be intentional with visuals
Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.
Add light interactivity
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
- Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
Use Case #2: Video Ads
Customer Stories & Examples
Ask The Agent built trust to increase new client leads
AI video helped Crystal Ninja launch retail, e-commerce, education, and events
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Perfect For
marketing brands, businesses, or services
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
- Lead with the value. Share your key message or benefit right away. Don’t wait until the end to tell people what’s in it for them.
- Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
- Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
- Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
- Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use Case #3: Social Influencer Video
Customer Stories & Examples
2 How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
Perfect For
Businesses that thrive on social proof, including: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies).
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
