Познайомтеся з Avatar V — найреалістичнішим аватаром, який будь-коли створювали. Створіть свій безкоштовно

Перекладіть відео з
турецької на англійську

Перекладайте турецькі відео на чітку, природну англійську за допомогою рішення для відеоперекладу на основі ШІ, створеного для креаторів, освітян та бізнесу. Завантажте своє турецьке відео, створіть точні англійські субтитри або озвучку й експортуйте відшліфований результат за лічені хвилини — без студій, ручного монтажу чи технічних бар’єрів.

Незалежно від того, чи перекладаєте Ви турецьке відео на YouTube, онлайн-курс або бізнес-презентацію, цей робочий процес допоможе Вам охопити англомовну авдиторію, зберігаючи зміст, тон і чіткість.


Перекласти відео

Торкніться, щоб завантажити відео!

Перегляньте іншою мовою лише за кілька хвилин.

Перекласти на:
131 891 195Створені відео
106 242 223Створено аватарів
18 134 503Перекладені відео
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Нам довіряють понад 1 000 000 розробників і провідних компаній.
Переваги

Миттєво переходьте з турецької на англійську

Традиційний переклад відео часто передбачає роботу з кількома підрядниками та тривалі строки виконання. Цей робочий процес на основі ШІ скорочує весь процес до лічених хвилин.

Ви можете автоматично перекладати турецькі відео англійською без координації перекладачів, акторів озвучування чи редакторів. Усе відбувається в одному місці, що дає змогу легко регулярно публікувати контент і масштабувати його створення.

Команди, які також перекладають європейський контент, часто поєднують це з перекладом відео з французької на англійську, щоб підтримувати єдину багатомовну стратегію.

Простий спосіб охопити англомовну авдиторію

Англійська є основною мовою для глобального розповсюдження відео в освіті, бізнесі та на цифрових платформах. Переклад турецьких відео англійською допомагає розширити охоплення, підвищити доступність і збільшити залученість.

Цей підхід ідеально підходить для:

Турецькі відео для YouTube та соціальних мереж

Онлайн-курси та освітній контент

Корпоративне навчання та адаптація персоналу

Маркетингові та промоційні відео

Багато глобальних команд також розширюють охоплення, перекладаючи вихідний контент за допомогою перекладу відео з англійської на іспанську, щоб ефективно працювати на додаткових ринках.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Найкращі практики перекладу відео з турецької на англійську

Щоб отримати найкращі результати, почніть із чистого турецького аудіо та мінімального фоновго шуму. Уважно перегляньте турецьку транскрипцію перед перекладом, щоб переконатися, що контекст і термінологія є точними.

Обирайте субтитри, коли доступність має найбільше значення, або англійський дубляж, якщо Ви хочете повністю локалізований досвід перегляду. Завжди переглядайте фінальний результат, щоб перед публікацією переконатися в коректності таймінгу, субтитрів і якості звуку.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Функції, створені для перекладу з турецької на англійську

Це рішення спеціально створене для масштабної локалізації відео.

Автоматичне розпізнавання турецького мовлення

Переклад відео з турецької на англійську

Англійські субтитри з експортом у форматах SRT та VTT

Можливості англійського озвучення та дубляжу

Послідовність голосу в усіх відео

Підтримка lip-sync для природного відтворення

Налаштування таймінгу субтитрів та редагування підписів

Підтримка форматів MP4, MOV, AVI та WebM

З HeyGen ШІ транскрипція, переклад і експорт виконуються в одному впорядкованому робочому процесі.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Як це працює

Завантажте своє турецьке відео

Завантажте свій турецький відеофайл або імпортуйте його за допомогою відеопосилання. Система автоматично розпізнає турецьке мовлення, зокрема регіональні акценти та відмінності у вимові.


Почніть безкоштовно
Крок 1

Завантажте Ваше відео

Завантажте свій файл MP4, MOV або аудіофайл. Система автоматично визначить французьку аудіодоріжку.

Почніть безкоштовно
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Крок 2

Створити транскрипт турецькою мовою

Ваше відео транскрибується за допомогою передової технології розпізнавання мовлення. Ви можете переглянути й відредагувати турецьку транскрипцію, щоб виправити імена, технічні терміни або формулювання перед перекладом.



Почніть безкоштовно
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Крок 3

Перекладіть турецьку українською

Перекладіть турецький транскрипт на чітку, природну англійську. Оберіть англійські субтитри, англійський закадровий голос або повний англійський дубляж — залежно від того, як Ви хочете подати свій контент.

Почніть безкоштовно
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Крок 4

Перегляньте та експортуйте

Перевірте таймінг, синхронізацію губ, субтитри та озвучення. Зробіть невеликі правки й експортуйте своє англомовне відео або завантажте файли SRT чи VTT.

Почніть безкоштовно
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

Чим HeyGen кращий?

Результат очевидний. Бізнеси досягають реальних результатів із відеоперекладачем HeyGen. Миттєво перекладаючи відео, Ви заощаджуєте і гроші, і час, водночас без зайвих зусиль розширюючи свою присутність у світі.

Почніть безкоштовно
Просто

зменшення витрат на переклад відео

Безкоштовно

локалізовані ринки миттєво

Потужний

за одне відео замість тижнів чи місяців

Поширені запитання

Як перекласти відео турецькою мовою англійською?

Ви можете перекласти турецьке відео англійською, завантаживши файл, створивши турецьку транскрипцію, переклавши її англійською та експортувавши субтитри або озвучку з точною синхронізацією та вирівнюванням.



Чи можу я безкоштовно онлайн перекласти турецьке відео англійською?

Так, Ви можете безкоштовно онлайн перекласти короткі турецькі відеокліпи, щоб протестувати точність субтитрів і якість голосу, перш ніж переходити на довші відео або професійні функції перекладу.



Чи підтримує цей інструмент англійські субтитри для турецьких відео?

Так, Ви можете створювати точні англійські субтитри для турецьких відео та експортувати їх у стандартних форматах, придатних для YouTube, навчальних платформ і відповідності вимогам доступності.



Чи можу я створити англійський дубляж з турецького відео?

Так, Ви можете створювати англомовний дубляж, використовуючи згенеровані ШІ голоси, які звучать природно, зберігають правильний темп і за бажанням підтримують синхронізацію губ для бездоганного перегляду.



Чи підтримуються турецькі акценти та регіональні варіанти мовлення?

Так, система розпізнає турецькі акценти та регіональні мовні особливості, підвищуючи точність транскрипції й забезпечуючи, щоб англійський переклад залишався чітким і природним.



Які формати відео підтримуються для перекладу з турецької на англійську?

Підтримуються найпоширеніші формати відео, зокрема MP4, MOV, AVI та WebM, що дає змогу перекладати турецькі відео без конвертації файлів або зміни робочих процесів.



Чи підходить це для бізнесу, освіти або навчальних відео?

Так, багато організацій використовують це рішення, щоб перекладати турецькі відео для онбордингу, навчання, маркетингу та внутрішніх комунікацій англійською мовою для глобальних команд.



Чи підходить це для бізнесу, освіти або навчальних відео?

Так, багато організацій використовують це рішення, щоб перекладати турецькі відео для онбордингу, навчання, маркетингу та внутрішніх комунікацій англійською мовою для глобальних команд. Ви можете створити акаунт тут, це забезпечує більш плавну співпрацю та швидші робочі процеси локалізації.


Перекладайте відео більш ніж 175 мовами

Оживіть будь-яке фото надреалістичним голосом і рухами за допомогою Avatar IV.

Перекладач відео YouTube
hi flag
Перекладіть відео з англійської на гінді
pk flag
Перекладіть англійське відео урду
sp flag
Перекладіть англійське відео іспанською
ar flag
Перекладіть англійське відео арабською
en flag
Перекладіть арабське відео англійською
en flag
Перекладіть тайське відео англійською мовою
en flag
Перекладіть відео бенгальською мовою англійською
en flag
Перекладіть відео хінді англійською
fr flag
Перекладіть англійське відео французькою
ge flag
Перекладіть англійське відео німецькою
pt flag
Перекладіть англійське відео португальською
ja flag
Перекладіть англійське відео японською мовою
sp flag
Перекладіть португальське відео іспанською
en flag
Перекладіть японське відео англійською
en flag
Перекладіть відео малаялам мовою англійською
pt flag
Перекладіть іспанське відео португальською
il flag
Перекладіть англійське відео на іврит
en flag
Перекладіть іспанське відео англійською
sp flag
Перекладіть німецьке відео іспанською

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background