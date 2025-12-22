Створюйте відео, яке потрібно Вашому стартапу, за лічені хвилини, а не місяці
Перетворюйте свої оновлення на відео, які люди справді дивляться. Завдяки Вашому цифровому двійнику Ви зможете швидко створювати корпоративні відеозвернення від засновника, пояснювальні ролики про продукт, дописи для соцмереж і навчальні матеріали. Без студії. Без пересйомок.
Масштабуйте себе, не сповільнюючись
HeyGen допомагає засновникам стартапів робити більше, витрачаючи менше, створюючи масштабний, якісний відеоконтент у великих обсягах без виснаження обмеженого бюджету чи часу. Зосередьте свої ресурси на розробці продукту та зростанні бізнесу.
Перевага гнучких команд
Традиційне виробництво відео є дорогим і забирає багато часу. HeyGen усуває ці бар’єри.
Будьте присутні всюди
Масштабуйте своє обличчя та голос за допомогою цифрового двійника й клонування голосу. Будьте поруч із клієнтами, інвесторами та командою на кожному каналі вже з першого дня.
Працюйте з швидкістю стартапу
Створюйте відеозвернення засновника, пояснювальні ролики, кліпи для соцмереж і навчальні відео за лічені хвилини за допомогою сценарію або промпту. Жодної студії чи знімальної команди не потрібно.
Завжди у стилі Вашого бренду
Заблокуйте шрифти, кольори, логотипи та нижні третини за допомогою Brand Kit, щоб кожне відео виглядало послідовно з першого дня.
Ваша стратегія відео за участю засновників, створена за допомогою HeyGen
Кожне оновлення заслуговує на відео. Тепер на це йдуть хвилини, а не місяці.
Оголошення від засновника
Запускайте нові функції, діліться важливими етапами або надихайте команду за допомогою відеозвернення від CEO. Один раз запишіть свого цифрового двійника, а потім надсилайте комунікаційні відео за лічені хвилини.
Пояснювальні відео про продукт
Перетворюйте складні функції на прості, наочні демо. Замінюйте скріншоти або редагуйте сценарій і створюйте відео наново будь-коли, щоб приклади демонстрацій Вашого продукту завжди відповідали найновішій версії.
Соціальні відео
Публікуйте короткі кліпи, які розширюють охоплення та формують довіру. Підготуйте місяць дописів за раз з автоматичними субтитрами та розмірами в один клік для Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts і TikTok.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і це не випадково
Менше виробництва, більше комунікації, швидше зростання. Це реальні результати наших клієнтів
Ключові можливості, які цінують засновники
Цифровий двійник
Створіть реалістичну версію себе, яка з’являється у Ваших відео з природними рухами та мімікою. Ідеально підходить для оголошень, вступів та пояснювальних відео про стартап.
Клонування голосу
Відтворюйте свій справжній голос із високою точністю. Редагуйте окремі речення або оновлюйте цілі абзаци без повторного запису, зберігаючи однаковий тон і енергію в усіх відео.
Легкі оновлення
Редагуйте сценарій, замінюйте екрани й натискайте «створити». Жодних нових зйомок, жодного очікування. Документи, тури та навчальні матеріали завжди актуальні, тож у Вас завжди будуть найкращі демонстраційні відео продукту.
Шаблони та співвідношення сторін
Почніть із перевірених макетів для відео про запуск, оновлень для інвесторів, пояснень функцій і кліпів для соцмереж. Експортуйте у вертикальному, квадратному або горизонтальному форматі в один клік.
Автоматичні субтитри та титри
Покращуйте розуміння та доступність у всіх каналах, на зустрічах і в різних регіонах.
Брендовий набір
Завантажте свій логотип, кольори, шрифти, нижні третини та вступні/завершальні заставки. Забезпечте єдиний стиль у всій Вашій відеобібліотеці.
Від ідеї до відео миттєво
Перетворіть голос засновника на придатні до перегляду, брендовані відео без студії та повторних зйомок.
Запишіть один раз
Створіть свій цифровий двійник і клон голосу в простому покроковому процесі. Один раз зафіксуйте свою присутність — і будьте всюди, коли це справді важливо.
Напишіть сценарій (або промпт)
Напишіть промпт, вставте свій чернетковий текст або скористайтеся помічником зі сценарію, щоб зробити повідомлення чіткішим. Залишайте його лаконічним, живим і готовим захопити авдиторію.
Брендуйте та створюйте
Застосуйте свій брендбук, додайте екрани або ресурси, оберіть співвідношення сторін і натисніть створити. Результат студійної якості за лічені хвилини.
Публікуйте та оновлюйте
Завантажуйте, вбудовуйте або публікуйте у своїх каналах у 4K-якості. Відредагуйте рядок пізніше, створіть відео заново й підтримуйте кожне відео актуальним у міру виходу нових версій продукту.
Поширені запитання
Що таке HeyGen для засновників?
HeyGen for Founders допомагає лідерам стартапів створювати студійні відео за участю фаундера, продукту та команди за лічені хвилини завдяки відеостворенню на основі ШІ.
Як засновники можуть використовувати HeyGen, щоб створювати найкращі демо-відео продукту та пояснювальні відео про продукт?
Засновники можуть перетворювати огляди функцій, відео з оновленнями для інвесторів або посібники для користувачів на захопливі демо- та пояснювальні відео, використовуючи сценарій або простий промпт.
Які типи відео для стартапів найкраще працюють з HeyGen?
HeyGen ідеально підходить для відео від засновників, пояснювальних відео про продукт, відео з оновленнями для інвесторів і відео запуску продукту, які допомагають стартапам залишатися помітними та послідовними.
Чи підходить HeyGen для стартапів на ранній стадії з невеликими бюджетами?
Так. HeyGen замінює дорогі продакшн-команди масштабованими інструментами відео зі ШІ, допомагаючи стартапам ефективно комунікувати та заощаджувати час і кошти.
Як HeyGen захищає подобу засновника та дані?
HeyGen відповідає стандартам SOC 2 Type II, GDPR та CCPA, щоб кожен цифровий двійник і відео залишалися приватними, захищеними та відповідали вимогам регулювання.
Як стартапи можуть використовувати HeyGen для створення відео з оновленнями для інвесторів?
Стартапи можуть перетворювати звичайні звіти для інвесторів на захопливі відеооновлення за лічені хвилини. З HeyGen засновники записують відео один раз і автоматично отримують відшліфовані ролики, готові для інвесторів, які чітко доносять ключові етапи, показники та цілі.
Чим HeyGen відрізняється від інших сервісів для створення відео для стартапів?
HeyGen використовує ШІ, щоб створювати реалістичних цифрових двійників і брендовані шаблони, завдяки чому засновники можуть робити пояснювальні відео про стартап, продуктові демо та відеозвернення від CEO, які відповідають айдентиці їхнього бренду, без залучення знімальної команди.
Чи може HeyGen допомогти зі створенням відео для запуску продукту та демо?
Так. Засновники можуть використовувати HeyGen, щоб миттєво створювати відео для запуску продукту або приклади демонстраційних відео продукту, завантажуючи матеріали, додаючи сценарій і створюючи відео зі ШІ, які ідеально відповідають вашому бренду на всіх каналах.