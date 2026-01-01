

Ви, мабуть, бачили його в Instagram. Лисий монах із спокійним голосом ділиться життєвими порадами у Вашій стрічці. Мільйони переглядів. Тисячі коментарів від людей, яких це по-справжньому зачепило.

Ян Мун — не справжня людина. Це AI-персонаж, повністю створений у HeyGen творцем Шалевом Хані. І зараз акаунти на кшталт його стрімко набирають популярність в Instagram, TikTok та YouTube.

Шалев виростив акаунт Yang Mun до понад 2,5 мільйона підписників в Instagram за простою формулою: одна чітка ідея, приблизно 20 хвилин на створення відео та HeyGen. Без камери. Без студії. Без традиційних акторів чи продакшн-команди.

Хто дивиться

Yang Mun звертається до дорослих віком 25–50 років, які гортать Instagram у пошуках того, чого більшість стрічок не може дати. Шалев Хані, творець Yang Mun, описує свою авдиторію як «дорослих, які прагнуть спокою, емоційної ясності та духовної опори». Вони не хочуть шуму. Вони хочуть миті тиші. І вони в цьому не самі. Ми живемо в часи змін у сфері добробуту, коли уповільнення темпу життя та пріоритизація ментального здоров’я перейшли з нішевих інтересів у головні життєві пріоритети.

Відео тримає на собі всю стратегію. «Відео — це основний формат, який передає присутність, тон і довіру», — пояснює Шалев. «Текстовий допис може поділитися мудрістю. Відео дає змогу її відчути». Саме тому він вибудовує все навколо відео й нічого іншого.

Проблема

До HeyGen кожне відео вимагало значних ручних зусиль: написати сценарій, записати, змонтувати й опублікувати. Шалев описує свій попередній процес як «повільніший і більш ресурсозатратний, що заважало зберігати стабільність» Він міг робити кілька відео на тиждень — звучить цілком нормально, доки Ви не зрозумієте, як насправді працює Instagram. Алгоритм віддає перевагу щоденній стабільності. Кілька публікацій на тиждень означають менше охоплення, повільніше зростання й стелю, яку Шалев відчував, але не міг пробити.

Глибшим викликом була сталість.«Підтримувати регулярні публікації без вигорання» було конкретним болючим питанням. Медитативний характер контенту вимагав точності тону й темпу. Утримувати такий рівень якості й водночас публікувати достатньо часто для зростання було виснажливою рутиною, яка не могла тривати довго.

«Використовуйте технології, щоб підсилювати послання, а не відволікати від нього» — Шалев Хані, творець Yang Mun

Чому HeyGen

Шалев почав шукати рішення для відео зі ШІ, коли зрозумів, що йому потрібно «масштабувати контент, зберігаючи автентичність». Він не шукав легкого шляху. Йому був потрібен інструмент, який би впорався з обсягом продакшену, не додаючи ефекту моторошної неживості до фінального продукту.

Він оцінив кілька платформ і обрав HeyGen з однієї причини. Як він сам сказав, «Вона здавалася найбільш людяною й ненав’язливою, зберігаючи фокус на повідомленні». Інші інструменти додавали візуальні або тональні елементи, які привертали увагу до технології. HeyGen зробив протилежне — він ніби розчинився в контенті.

Онбординг відбувся швидко. Шалев і його команда дуже швидко освоїли набір інструментів «менше ніж за кілька днів». Жодної крутої кривої навчання. Жодних тривалих експериментів. Вони перейшли від першого використання до результатів виробничої якості майже миттєво.

Як це працює

Для акаунта Yang Mun ідеї походять із двох джерел: повторюваних труднощів авдиторії та вічних духовних тем. Шалев каже, що він не женеться за трендами. Він шукає перетин між тим, що людям потрібно саме зараз, і тим, що залишається правдою століттями. Така комбінація надає кожному відео водночас і актуальності, і глибини.

Він пише короткі, прості сценарії. Це найважливіший урок, який Шалев засвоїв на початку. Коли його запитали, що він хотів би знати від самого старту, відповідь була прямою:«Прості сценарії показують найкращі результати» Спокуса під час роботи з інструментами для відео зі ШІ — писати довші й складніші тексти, бо технологія це дозволяє. Але авдиторія не хоче складності. Їм потрібна одна ідея, подана чітко. Коли в нього немає готового сценарію, він використовує сценарний редактор HeyGen, щоб створити його.

Інші функції, на які він найбільше покладається, — це «доставка аватара та голос». Жодної складної графіки. Жодного багатошарового монтажу. Формат залишається мінімалістичним і з фокусом на повідомленні, тому що, як каже Шалев, «мінімалістичні відео, де на першому місці повідомлення, — саме вони резонують з людьми». Оскільки створювати відео в HeyGen так просто, він працює партіями: пише сценарії та створює кілька відео за одну сесію, а потім розподіляє їх у розкладі на весь тиждень.

