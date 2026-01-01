The Weather Network надає інформацію про погоду 24 години на добу, 365 днів на рік для більш ніж 40 мільйонів користувачів на місяць у різних регіонах. Оскільки погода залежить від місця розташування, The Weather Network потрібен був спосіб надавати більш локалізовані прогнози погоди для кожної спільноти.

Щоб досягти цього, The Weather Network створила свій перший аватар зі ШІ за допомогою HeyGen. Він не замінює ведучих погоди в ефірі, але дає їм змогу використовувати аватари в спонсорованих повідомленнях. За явної згоди своїх метеорологів компанія може використовувати ШІ, щоб надавати гіперлокальні прогнози в ширшому масштабі та дати змогу громадам і місцевим економікам краще готуватися до погодних подій і реагувати на них.

«Компанії у сферах метеомедіа та інформаційних послуг ідеально підготовлені, щоб скористатися надзвичайною потужністю ШІ для кращої комунікації життєво важливої інформації, розповідання захопливих історій і допомоги людям у щоденному прийнятті рішень», — говорить Нана Банерджі, президент і генеральний директор Pelmorex Corporation.