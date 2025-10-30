Заснований у 1843 році, The Economist є одним із найавторитетніших у світі новинних видань, відомим своїм глибоким аналізом, редакційною строгістю та глобальним поглядом. Лондонський журнал висвітлює міжнародну політику, бізнес, науку й культуру, поєднуючи друк, цифрові формати, подкасти та відеоісторії.

У міру того, як споживання медіа стає дедалі більш мультимодальним і глобальним, The Economist шукало способи розширити своє охоплення різними мовами та платформами, не жертвуючи редакційною якістю й не збільшуючи витрати на виробництво. Очолює ці зусилля Людвіг Зіґеле, старший редактор з ініціатив у сфері ШІ.

«Моя робота — з’ясувати, як використовувати генеративний ШІ в ньюзрумі», — сказав Людвіг. «І це не завжди просто».

Але коли справа дійшла до локалізації відео, відповідь швидко стала очевидною: HeyGen.

Відкрийте глобальне охоплення завдяки відеоперекладу на основі ШІ

The Economist створює стабільний потік коротких, насичених редакційним змістом відео для платформ на кшталт Instagram, TikTok та YouTube. Однак традиційно їх публікували лише англійською мовою через високі витрати та складність перекладу й повторного створення відеоконтенту кількома мовами.

«До того, як перекладати відео, це коштувало б надто дорого, щоб навіть почати випускати одне-дві», — сказав Людвіг. «Самі експерименти були занадто дорогими».

Усе змінилося, коли Людвіг натрапив на HeyGen. «Вперше я почув про HeyGen від сина колеги з нашого берлінського офісу, — сказав Людвіг. — Він використовував його, щоб перекладати навчальні відео для своєї команди у Східній Європі. Я побачив це й подумав: “це неймовірно”».

Команда почала тестувати конвеєр перекладу HeyGen на своїх коротких відео для соцмереж, перекладаючи оригінали англійською на німецьку, французьку, іспанську та мандаринську. «Те, як ми користуємося HeyGen, дуже просте», — сказав Людвіг. «Ми завантажуємо відео, сервіс дає нам чорновий переклад, а ми за допомогою функції вичитки доводимо його до ідеалу».

Можливість вичитування стала справжнім проривом. Інші платформи пропонували автоматичний переклад, але не давали редакційного контролю. «Ви повністю залежите від алгоритму», — сказав Людвіг. «А це не завжди відповідає нашим журналістським стандартам». Завдяки тому, що в HeyGen можна редагувати переклади безпосередньо в тексті й віддавати їх на перевірку носіям мови, The Economist зберігає свій тон, точність і впізнаваний голос.

Результати з’явилися миттєво. Деякі перекладені відео перевершили свої англомовні оригінали, набравши сотні тисяч переглядів. «Це був важливий момент для нас», — сказав Людвіг.

Масштабування експериментів і трансформація внутрішньої культури

Успіх HeyGen також став ознакою культурних змін у редакції. «Моя мета — зробити так, щоб колеги справді користувалися цією технологією», — сказав Людвіг. «Усі мають доступ, але змінювати робочі процеси складно. Такі інструменти, як HeyGen, спрощують це, тому що результати говорять самі за себе».

Одна з перших демонстрацій виявилася вирішальною. «Уперше, коли я побачив, як один із наших редакторів вільно говорить французькою, у мене просто відпала щелепа», — згадує Людвіг. «Рухи губ збігалися, тембр голосу був ідентичним. Це виглядало справжнім».

Реалістичність перекладу HeyGen допомогла журналістам The Economist сприйняти ШІ не як забавну новинку, а як практичний інструмент для редакції. Ця довіра відкрила двері до нових форматів експериментів.

Відтоді команда почала тестувати пояснювальні відео на основі аватарів, використовуючи зображення мислителів минулого, «оживлені» за допомогою створеного ШІ руху та озвучення. Цей проєкт є частиною нової серії про лібералізм, яка по-новому осмислює, як історичні концепції можна викладати візуально.

«Майбутнє журналістики є плинним», — сказав Людвіг. «Ви пишете статтю, потім перетворюєте її на відео, а потім — на аудіо. Споживач обирає, як це сприймати». HeyGen допоміг втілити це бачення в реальність без повної перебудови робочого процесу виробництва The Economist.

Трансформація журналістики завдяки багатомовному відео зі ШІ

Відтоді як The Economist запровадив HeyGen, видання відкрило нові багатомовні можливості, розширило охоплення авдиторії та підтвердило ефективність своїх інвестицій у журналістику на основі ШІ.

: Деякі перекладені відео отримали сотні тисяч переглядів — на рівні або навіть вищі за показники оригіналів англійською мовою. Локалізація стала можливою : Уперше The Economist зміг експериментувати з багатомовним відео у великому масштабі. «Це стало можливим лише тоді, коли вартість знизилася настільки, що експерименти стали доцільними», — сказав Людвіг.

: Уперше The Economist зміг експериментувати з багатомовним відео у великому масштабі. «Це стало можливим лише тоді, коли вартість знизилася настільки, що експерименти стали доцільними», — сказав Людвіг. Збережено редакційну якість: функція вичитування HeyGen дала змогу носіям мови доопрацьовувати переклади, забезпечуючи точність і підтримуючи високі редакційні стандарти The Economist.

Поза межами показників людський вплив виявився не менш значущим. «Використовувати HeyGen для створення професійних відео — це захопливо», — сказав Людвіг. «У підсумку Ви можете сказати: “Я це зробив(ла)”. Це дає Вам змогу робити те, чого інакше Ви не змогли б.»

Сьогодні The Economist продовжує розвивати свої можливості ШІ у відео, перекладі та редакційному виробництві. Тим, хто розглядає подібні інструменти, його порада проста.

«Якщо Вам цікаво спробувати HeyGen, просто зробіть це», — сказав Людвіг. «Завантажте відео, протестуйте переклад, пограйтеся з вичиткою — і Ви побачите, наскільки потужною та доступною є ця технологія».