TechMix є світовим лідером у галузі харчування для здоров'я тварин, пропонуючи продукти, розроблені для підтримки тварин у періоди стресу, зокрема під час народження, відлучення від матері, транспортування та стресу, пов'язаного з погодними умовами. Їхній асортимент охоплює молочну та м’ясну велику рогату худобу, свиней, а також домашніх улюбленців, таких як собаки й коні. Створюючи освітній контент, який допомагає фермерам і дистриб’юторам краще розуміти переваги та способи застосування їхніх продуктів, TechMix прагне покращити здоров'я та сталий розвиток поголів'я худоби в усьому світі.
Щоб подолати мовний бар’єр і розрив у навчанні між TechMix та її міжнародними дистриб’юторськими партнерами, TechMix звернулася до HeyGen, аби створювати локалізований, захопливий відеоконтент, який підтримує безперервне навчання щодо їхніх продуктів.
Створення цілісної багатомовної системи
Раніше компанія TechMix стикалася з труднощами в навчанні своїх міжнародних партнерів, особливо коли йшлося про мовні бар’єри та відсутність динамічних освітніх інструментів. Традиційний підхід спирався на текстові документи та усні пояснення, які часто не забезпечували чітких візуальних інструкцій щодо використання продукту. TechMix потрібен був спосіб гарантувати, що партнери в різних країнах зможуть отримати доступ до якісних, локалізованих навчальних матеріалів.
«Ми хотіли отримати інструмент, який би залучав наших міжнародних дистриб’юторів, усував мовні бар’єри та надавав їм доступ до знань про продукт у розважальному й водночас професійному форматі», — сказав Джон Сюканскі, маркетинговий координатор у TechMix.
Використовуючи HeyGen, TechMix почала перетворювати наявні продуктові та навчальні відео на динамічний локалізований контент, застосовуючи аватари та переклади. Ці відео, подані рідною мовою партнерів, забезпечують чіткість і покращують розуміння.
TechMix також усвідомила, наскільки важливо робити навчальний контент більш захопливим. У їхньому секторі надання навчальних матеріалів, перевантажених текстом, уже недостатньо. Вони мали бути впевнені, що дистриб’юторські партнери розуміють продукти й відчувають натхнення та впевненість, щоб навчати свої команди.
«Ми розуміли, що просто надати письмовий контент буде недостатньо, щоб утримати залученість наших партнерів», — сказав Джон. «Використовуючи аватари HeyGen, ми змогли створювати контент, який є інформативним, веселим та інтерактивним. Це робить навчання значно динамічнішим досвідом».
Налаштовувані аватари та робочий процес створення відео
Маючи дистриб’юторів у кількох країнах, TechMix потребувала рішення, яке дозволило б їм масштабувати створення освітнього контенту. Використовуючи інструмент аватарів HeyGen, команда знімає свій технічний персонал у студії, записуючи виступи про конкретні варіанти застосування продуктів, наприклад лікування стресових станів у телят. Ці відеофрагменти потім перетворюються на аватари й перекладаються різними мовами за допомогою можливостей перекладу HeyGen.
«Завдяки використанню аватарів ми усунули потребу в зйомках з живими акторами, що не лише заощаджує час, а й знімає тиск з нашого персоналу, якому некомфортно бути в кадрі», — пояснює Джон. «Тепер їм достатньо просто надати сценарій, а все інше ми робимо у фоновому режимі».
Після перекладу команда TechMix співпрацює з міжнародними партнерами, щоб ретельно адаптувати контент під конкретні регіони, забезпечуючи природне сприйняття перекладу цільовою авдиторією. Завдяки платформі HeyGen, TechMix надає своїм партнерам персоналізовані освітні відео, заощаджуючи значний час і ресурси та водночас підтримуючи високі стандарти якості.
«HeyGen дала нам змогу створити репозиторій навчальних відео, до якого наші партнери можуть легко отримати доступ у будь-який час. Це надає їм упевненості та знань, необхідних, щоб продавати нашу продукцію їхньою рідною мовою», — сказав Джон.
Революція в міжнародній комунікації партнерів TechMix
Використання HeyGen компанією TechMix покращило внутрішні робочі процеси та допомогло зміцнити відносини з їхніми міжнародними дистриб’юторськими партнерами, зробивши навчальний контент доступнішим, зрозумілішим і цікавішим. У результаті дистриб’ютори почуваються впевненіше у своїй здатності просувати й застосовувати продукти TechMix, що призводить до зростання продажів і зміцнення партнерств.
Маючи плани розширити використання HeyGen на ринку США та покращити освітній досвід для працівників на фермах з вирощування великої рогатої худоби та свиней, TechMix закладає підґрунтя для майбутнього, у якому їхні міжнародні та локальні команди будуть посилені передовими інструментами ШІ.
Ключові можливості:
- Інтерактивне навчання: аватари HeyGen забезпечують динамічне й захопливе навчання для глобальних дистриб’юторів, завдяки чому вони стають не пасивними отримувачами інформації, а активними учасниками навчального процесу.
- Масштабована локалізація: завдяки багатомовним можливостям HeyGen компанія TechMix може без зусиль масштабувати свій навчальний контент, щоб підтримувати широкий спектр глобальних ринків.
- Можливість налаштування: TechMix повною мірою використовує настроювані аватари та відео-робочі процеси HeyGen, що дає змогу створювати навчальний контент, який відповідає конкретним потребам кожної цільової авдиторії.
З HeyGen компанія TechMix готова докорінно змінити підхід до просування та застосування продуктів для здоров’я тварин у всьому світі. Використовуючи інструменти комунікації на основі ШІ, TechMix не лише покращує освітній досвід для своїх дистриб’юторських партнерів, а й вибудовує міцніші та ефективніші канали комунікації, які забезпечують успіх на різних ринках.