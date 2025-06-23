TechMix є світовим лідером у галузі харчування для здоров'я тварин, пропонуючи продукти, розроблені для підтримки тварин у періоди стресу, зокрема під час народження, відлучення від матері, транспортування та стресу, пов'язаного з погодними умовами. Їхній асортимент охоплює молочну та м’ясну велику рогату худобу, свиней, а також домашніх улюбленців, таких як собаки й коні. Створюючи освітній контент, який допомагає фермерам і дистриб’юторам краще розуміти переваги та способи застосування їхніх продуктів, TechMix прагне покращити здоров'я та сталий розвиток поголів'я худоби в усьому світі.

Щоб подолати мовний бар’єр і розрив у навчанні між TechMix та її міжнародними дистриб’юторськими партнерами, TechMix звернулася до HeyGen, аби створювати локалізований, захопливий відеоконтент, який підтримує безперервне навчання щодо їхніх продуктів.

Створення цілісної багатомовної системи

Раніше компанія TechMix стикалася з труднощами в навчанні своїх міжнародних партнерів, особливо коли йшлося про мовні бар’єри та відсутність динамічних освітніх інструментів. Традиційний підхід спирався на текстові документи та усні пояснення, які часто не забезпечували чітких візуальних інструкцій щодо використання продукту. TechMix потрібен був спосіб гарантувати, що партнери в різних країнах зможуть отримати доступ до якісних, локалізованих навчальних матеріалів.

«Ми хотіли отримати інструмент, який би залучав наших міжнародних дистриб’юторів, усував мовні бар’єри та надавав їм доступ до знань про продукт у розважальному й водночас професійному форматі», — сказав Джон Сюканскі, маркетинговий координатор у TechMix.

Використовуючи HeyGen, TechMix почала перетворювати наявні продуктові та навчальні відео на динамічний локалізований контент, застосовуючи аватари та переклади. Ці відео, подані рідною мовою партнерів, забезпечують чіткість і покращують розуміння.

TechMix також усвідомила, наскільки важливо робити навчальний контент більш захопливим. У їхньому секторі надання навчальних матеріалів, перевантажених текстом, уже недостатньо. Вони мали бути впевнені, що дистриб’юторські партнери розуміють продукти й відчувають натхнення та впевненість, щоб навчати свої команди.

«Ми розуміли, що просто надати письмовий контент буде недостатньо, щоб утримати залученість наших партнерів», — сказав Джон. «Використовуючи аватари HeyGen, ми змогли створювати контент, який є інформативним, веселим та інтерактивним. Це робить навчання значно динамічнішим досвідом».

Налаштовувані аватари та робочий процес створення відео