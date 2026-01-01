Коли йдеться про дослідження та точне прогнозування того, як нові лікарські засоби взаємодіятимуть з організмом людини, інструменти відіграють ключову роль у скороченні термінів і зменшенні кількості невдач. Саме тут на допомогу приходить програмне забезпечення для фармацевтичного моделювання, яке підтримує пошук нових препаратів, дослідницькі розробки та підготовку матеріалів для регуляторних подань.

Ми поспілкувалися з компанією, яка пропонує низку програмних рішень на основі моделювання, що використовуються для прогнозування того, як лікарські засоби поводяться в організмі, а також для навчання медичних фахівців. Завдяки точнішим прогнозам дослідники можуть зосередитися на розробці безпечніших і ефективніших методів лікування, оптимізуючи традиційно дорогий і непередбачуваний процес. Їхні команди зосереджуються на створенні ресурсів, які не лише навчають, а й допомагають користувачам досконало опанувати протоколи клінічних випробувань і найкращі практики.

За підтримки HeyGen команда з розробки програмного забезпечення для моделювання змогла скоротити час створення відео удвічі, суттєво підвищивши якість консалтингових і навчальних відео. HeyGen відіграє ключову роль у тому, щоб команда могла розширювати межі життєво важливих технологій і досліджень, у підсумку прискорюючи розробку ліків і сприяючи відкриттю проривних методів лікування.

Завдання

Викликом для їхньої продакшн-команди стали високі витрати та значні часові затрати, притаманні типовому відеовиробництву.

Команда створює навчальні модулі у форматі симуляцій для медичної індустрії. Кожен модуль містить від 50 до 100 відео, для яких потрібно до двох тижнів на пошук локацій, найм знімальної команди та організацію процесу зйомки й монтажу.

До початку роботи з HeyGen команда продакшену стикалася з трудомісткими «вузькими місцями» у процесі зйомки та монтажу, зокрема з неправильним вимовлянням складних медичних термінів і назв препаратів, що часто змушувало витрачати більше часу й коштів на повторні зйомки модулів. Крім того, його команда опинялася в безвихідній ситуації під час перекладу контенту для міжнародних клієнтів: або подвоїти бюджет, використовуючи функцію дубляжу, яка неточно відтворює голоси акторів, або додати ще п’ять тижнів зйомок, щоб відзняти матеріал іншою мовою.

Щоб вирішити цей тривалий і дорогий процес, вони звернулися до HeyGen.

Рішення

Використовуючи реалістичні аватари HeyGen, продакшн-команді більше не потрібно постійно перезнімати модулі. Натомість команда створила нову інтеграцію в робочий процес між API HeyGen та їхнім інструментом для контенту, що дозволяє користувачам вставляти реалістичні аватари у свої відеомодулі.

Наприклад, замість того щоб витрачати зусилля на пошук акторів із медичною освітою, вони можуть створювати сценарії для аватарів у HeyGen, щоб гарантувати правильну вимову складної медичної термінології та назв фармацевтичних препаратів.

Крім того, вони можуть за лічені хвилини змінювати мови за допомогою функції перетворення тексту на мовлення в HeyGen, що дає змогу бізнесу локалізувати відео більш ніж 175 мовами та діалектами.

Раніше команді з продакшену потрібно було п’ять тижнів, щоб завершити процес запису різними мовами. Використовуючи HeyGen, цей процес скорочується до всього лише одного дня.

Результати

Всього за три місяці використання HeyGen їхня виробнича команда досягла суттєвого скорочення витрат на виробництво та помітного підвищення ефективності.

Вони скоротили час доставки відео на 50% – з 12 тижнів до 6 тижнів, усунувши потребу в перезаписах, склеюванні відео або додаткових ефектах для узгодження мов. Така ефективність дає їхній команді змогу брати більше проєктів і розширювати базу клієнтів без необхідності розширювати штат.

Тепер їхня команда може передати потреби у студійному продакшні HeyGen, що дає змогу скоротити витрати на студійне виробництво на 80%.

«Якщо Ви хочете зменшити витрати й пришвидшити створення контенту, HeyGen — це саме те, що Вам потрібно. У міру того як програмне забезпечення розвивається й удосконалюється, аватари стають дедалі реалістичнішими. Ми спробували рішення конкурентів, але їхні аватари виглядали менш природно й працювали гірше, ніж те, що ми бачимо зараз із HeyGen. З HeyGen важко зрозуміти, що це аватар, і наші клієнти все одно відчувають, що отримують ту саму цінність».

Директор з технічної реалізації в Simulations Software