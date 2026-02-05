«School of AI» — це освітня платформа, заснована Вівіан Араньєю, фахівчинею з понад 20‑річним досвідом у вебі, мобільних і новітніх технологіях. Запущена на початку цього року, School of AI була створена, щоб допомогти студентам орієнтуватися на складному ринку праці, здобуваючи практичні навички в галузі штучного інтелекту, зокрема генеративного ШІ, агентних систем і швидко зростаючих інструментів.

Те, що починалося як невеликі, живі сесії у форматі стажування, дуже швидко виявило більшу можливість: охоплювати більше учнів значно ефективніше завдяки відео-освіті. Але створення якісного відеоконтенту в темпі, з яким розвивається ШІ, виявилося серйозним викликом — допоки Вівіан не відкрила для себе HeyGen.

Масштабуйте навчання без збільшення навантаження

Від самого початку відео було центральною частиною того, як Вів’єн навчає. «Я не з тих, хто вчиться з книжок, — пояснив він. — Мені потрібно бачити все в дії, наприклад практичні лабораторні заняття та відео, які пояснюють, як усе працює».

Спочатку School of AI покладалася на онлайн-сесії в реальному часі. Незабаром студенти попросили Вівіана записувати заняття, щоб вони могли навчатися у зручному для себе темпі. Хоча з педагогічної точки зору це було логічно, воно створило значне навантаження на виробництво контенту.

До HeyGen створення курсів було повільним, виснажливим і негнучким. Вівіан розповіла про створення флагманського курсу зі ШІ у 2024 році, загальна тривалість якого становила близько 60 годин контенту.

«Я записала весь курс самостійно», — сказала Вівіан. «Це зайняло в мене три місяці, працюючи майже по 40 годин на тиждень».

Ще гірше те, що інструменти ШІ дуже швидко змінюються. Вівіан часто виявляла, що матеріал, записаний одного дня, уже наступного ставав застарілим через вихід нових моделей або оновлення функцій.

«Бувало, я готувала все ввечері, починала запис наступного дня й розуміла, що щось уже змінилося», — сказала Вівіан. «Мені доводилося переробляти все заново».

За таких темпів Вівіан міг створювати лише близько чотирьох курсів на рік і навіть не усвідомлював, наскільки це його обмежує, доки не побачив альтернативу.

Відкриття HeyGen і переосмислення можливостей

Вівіан уперше познайомився з HeyGen, коли шукав перекладачів, щоб розширити свої курси на міжнародному рівні. Він хотів перекласти курс зі ШІ та квантових обчислень іспанською мовою й найняв для цього професійного перекладача.

Минуло два тижні, а переклад усе ще не був завершений. Приблизно в той самий час Вівіан спробував пробну версію HeyGen. Він завантажив свій курс, і вже за 15 хвилин переклад був готовий.

«За кілька годин я переклав і завантажив курс та зробив його доступним для своєї іспаномовної авдиторії», — сказав Вівіан.

У той момент усе змінилося. Вівіан продовжила перекладати 20–30 курсів за допомогою HeyGen і почала досліджувати інші можливості. Незабаром HeyGen став ключовим інструментом не лише для перекладу, а й для створення контенту загалом.

Використовуючи скрипти та запис екрана, Вівіан міг зосередитися на викладанні, доручивши HeyGen подання матеріалу. У 2025 році він відтворив той самий 60-годинний курс зі ШІ за допомогою HeyGen, і різниця була разючою.

«У мене це зайняло два тижні замість трьох місяців», — сказав Вівіан. «Не по 40 годин на тиждень протягом місяців. Загалом приблизно два тижні».

Те, що раніше було чотирма курсами на рік, перетворилося на чотири курси на місяць. «Це означає, що раптом у мене з’явилося ще 11 місяців, щоб займатися іншими справами», — сказала Вівіан.

Він навіть створив повний двогодинний курс під час перельоту до Туреччини, тихо працюючи в літаку, використовуючи бортовий Wi‑Fi.

Переломним моментом для Вівіана стало те, коли він створив свого цифрового двійника.

«Магічний момент для мене настав, коли я дав йому сценарій і побачив, як з’явилися емоції, — сказав він. — Коли воно схвильоване, воно справді виглядає схвильованим, як я».

Замість того щоб здаватися штучним, аватар сприймався особистим і виразним. «Він не виглядає як просто ще один аватар», — сказала Вівіан. «Він виглядає як моя цифрова двійниця».

Цей емоційний реалізм допоміг Вівіану довіритися HeyGen як основному способу створювати й масштабно поширювати свої навчальні матеріали.

Перетворення заощадженого часу на зростання бізнесу

За оцінкою Вівʼєна, HeyGen заощаджує йому 80–90% часу, який раніше був потрібен для створення відеоконтенту. Замість чотирьох курсів на рік він тепер може створювати чотири курси на місяць, що фактично означає 10-кратне зростання обсягу роботи.

Таке зростання обсягів виробництва безпосередньо впливає на дохід. «Йдеться не лише про економію часу, — сказав Вівіан. — Це примножує мій дохід».

HeyGen також відкрив можливість масштабної глобальної присутності. School of AI тепер навчає слухачів у понад 70 країнах, а студенти розмовляють більш ніж 60 різними мовами.

Зростання кількості підписників також прискорилося. Якщо раніше Вівіан спостерігав стабільне щомісячне зростання, то тепер за останні вісім місяців він отримав мільйони переглядів і підписників завдяки послідовному, багатомовному контенту.

Поза межами сухих показників HeyGen зняв усі бар’єри в творчому процесі. «Я вже зовсім забув, яким складним раніше здавалося створення відео», — каже Вівіан. «Тепер я просто зосереджуюся на тому, чому хочу навчати».

Його порада іншим проста: зосередьтеся на тому, що у Вас добре виходить.

«Створення відео — це окрема навичка», — сказала Вівіан. «Нехай HeyGen подбає про це, щоб Ви могли зосередитися на навчанні, викладанні та створенні цінності».

У міру того як School of AI продовжує зростати, HeyGen залишається основою, яка дає змогу Вівіану навчати швидше, охоплювати ширшу авдиторію та встигати за технологіями, яким він допомагає опановувати інших.

«HeyGen допомагає Вам створювати професійні відео лише за Вашим сценарієм, – сказав він. – Вам більше нічого не потрібно».