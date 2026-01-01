Перекладіть відео всього за кілька кліків.
Заснована 1992 року, Rosetta Stone використовує хмарні технології, щоб допомогти всім охочим читати, писати й розмовляти більш ніж 30 мовами. Щоб локалізувати рекламу, Rosetta Stone використала технологію перекладу відео зі ШІ від HeyGen для перекладу рекламних креативів іспанською, французькою, німецькою та італійською мовами.
З HeyGen їм вдалося економно розширити платну рекламу на додаткові ринки та забезпечити вищу залученість і конверсію:
- На 75% менший час виробництва та витрати порівняно з ручним перекладом
- На 13% вищий показник кліків для локалізованих версій
- 9% зростання коефіцієнта конверсії продажів від глядачів, які не користуються англійською мовою
- Зростання рентабельності рекламних витрат (ROAS) у 5 разів на іспаномовному, французькому та німецькому ринках