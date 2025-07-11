Рід Гоффман уже багато років перебуває на передовій інновацій та технологій. Як співзасновник і перший генеральний директор LinkedIn, партнер Greylock і ведучий кількох подкастів про ШІ та етику, Рід багато років досліджує, як штучний інтелект може посилювати, а не замінювати людські можливості. У 2024 році він поставив сміливе запитання: чи можу я створити свій цифровий двійник як інструмент для розвитку комунікації, креативності та відчуття присутності?

Це запитання стало поштовхом до створення Reid AI , його цифрового двійника зі ШІ, натренованого на більш ніж двох десятиліттях публічних роздумів Ріда в книгах, подкастах, інтерв’ю, виступах і статтях. Цей експеримент, який очолили давня продюсерка Маргарет Берріс, фахівець із ШІ Партх Патіл, креативний стратег Бен Реллес і сам Рід, потребував більшого, ніж просто голосова модель. Їм був потрібен спосіб оживити цифрового двійника Ріда — візуально, динамічно й у масштабі. Саме тоді вони звернулися до потужної функції інтерактивних аватарів HeyGen.

Розширення охоплення завдяки відповідальному синтетичному медіаконтенту

Команда мала дві ключові цілі: по‑перше, дослідити, як авторитетна публічна особа може прозоро й етично використовувати ШІ; а по‑друге, розширити можливості Ріда спілкуватися на різних платформах, мовами та з різними авдиторіями без потреби в його постійній особистій присутності.

Щоб досягти цього, Reid AI використовує HeyGen у кількох ключових напрямах. Аватар Ріда регулярно з’являється в його соціальних мережах, ділячись актуальними інсайтами та коментарями у власному голосі й стилі. Коли Рід не може бути присутнім на конференціях чи виступах, його цифровий двійник бере участь замість нього, виголошуючи ключові доповіді та відповідаючи на запитання авдиторії завдяки інтерактивним можливостям HeyGen.

HeyGen відіграє ключову роль у тому, щоб Reid AI був не просто функціональним, а й виразним і масштабованим. Лише за кілька хвилин навчального відео команда створила реалістичний аватар, здатний до динамічної міміки, природної подачі голосу та точної синхронізації губ 9 мовами. «З HeyGen Reid тепер може з’являтися 9 різними мовами — з точною синхронізацією губ і збереженням тону», — говорить Маргарет. «А завдяки інструментам для субтитрів ми можемо безшовно адаптувати той самий контент для різних форматів і авдиторій».

Важливе не лише те, що вони створюють, а й як саме. «Раніше ми працювали окремо — розробка, сценарії, зйомка, монтаж», — пояснює Маргарет. «Тепер я можу швидко підготувати матеріал за допомогою GPT Reid AI, завантажити його в HeyGen і менш ніж за годину отримати перевірене відео, готове до публікації». Така гнучкість дає змогу їм оперативно реагувати на запити преси, події та активність у соцмережах — без потреби в студії чи знімальній команді.

Відповідальна, масштабована модель цифрової ідентичності

Від виступів на головних сценах до внутрішніх зустрічей Reid AI змінює саме розуміння того, що означає «бути присутнім». Команда вже запустила аватар на понад 20 живих заходах, де Reid AI відповідає на запитання авдиторії в режимі реального часу й навіть дивує своїх творців тим, наскільки природно реагує.

Втім, для команди є одна незаперечна річ: прозорість має значення. Кожне використання Reid AI чітко позначене як таке. «Тут стільки потенціалу», — каже Бен. «Але ми маємо свідомо підходити до того, як це використовуємо. Мета не в тому, щоб когось обдурити. Мета — посилити голос і лідерство думок у справді змістовний спосіб».

Для Ріда Гоффмана цей проєкт завжди був про дослідження того, як ШІ може розширити його присутність продуманими, корисними способами. Завдяки HeyGen ця ідея перейшла від концепції до реалізації, створивши цифрового двійника, який уже підтримує спілкування в реальному часі, творче самовираження та ширший доступ до його думок.

«Мене досі вражає, як швидко ми перейшли від кількох хвилин відео до цифрового двійника, який може говорити, відповідати й масштабувати присутність Ріда по всьому світу», — каже Бен. «Ми ще на дуже ранньому етапі, і тут стільки потенціалу. Мені цікаво дізнатися, на що здатні інтерактивні аватари, коли ми й далі експериментуватимемо».