Ratava — це медіаагенція зі ШІ, яка поєднує традиційне кіновиробництво з AI-аватарами та інструментами на основі ШІ, щоб створювати відео для B2B-комунікацій, маркетингу, продажів і внутрішніх повідомлень. Під керівництвом креативних директорів Максімуса Дженкінса та Калеба Мансці, Ratava співпрацює з клієнтами з маркетингових агенцій, брокерських компаній і франшиз, яким потрібен динамічний, масштабний відеоконтент без важкого тягаря традиційного продакшену.

До інтеграції HeyGen Ratava постійно стикалася з повторюваними вузькими місцями. Кожні зйомки для клієнта, особливо за участі керівників, вимагали точного планування, кількох дублів і ретельної координації. «Ми проводили зйомку з CEO й мали зробити все ідеально саме того дня», — розповідає Максимус. Якщо щось було знято не так, повернутися й перезняти було непросто. Керівники часто мали обмежений час, почувалися невпевнено перед камерою або взагалі не могли приїхати на дозйомку, тож одна втрачена можливість могла загальмувати весь проєкт.

Сам процес виробництва ще більше посилював напруження. Обмежена кількість знімальних днів створювала жорсткі дедлайни, а хвилювання або сором’язливість перед камерою в учасників сповільнювали роботу. Постпродакшн ще більше розтягував проєкти в часі, ускладнюючи швидке створення свіжого контенту. «Одним із найбільших викликів було просто посадити когось перед камерою», — пояснює Максимус. Для клієнтів, яким потрібен постійний, персоналізований відеоконтент, ці обмеження робили масштабування майже неможливим.

Створення багаторазової бібліотеки аватарів для масштабного контенту

HeyGen усе змінив для Ratava. Одноразово записавши керівників і створивши бібліотеку аватарів, Ratava змогла створювати новий контент на запит без потреби в додаткових зйомках — хоч через кілька днів, місяців чи навіть років. «Тепер ми можемо створити бібліотеку з 15–30 аватарів і робити новий контент у будь-який момент, коли він їм потрібен», — поділився Maximus. Те, що раніше було обмежене рамками живих зйомок, перетворилося на відкриту, гнучку систему для безперервного відеовиробництва.

Творчі можливості розширилися кардинально. Відеопрезентації перетворилися зі статичних слайдів на динамічні виступи з участю аватарів керівників. Маркетинг подій переосмислили завдяки персоналізованим промо-відео перед конференціями, живим вступним промовам спікерів з аватарами під час заходів і підсумковим відео після них, які поєднували кадри з аватарами та матеріали, зняті в реальному часі. Замість разових продакшенів Ratava тепер могла запускати безперервні кампанії у великому масштабі.

Для Максімуса вплив був і особистим, і професійним. Почавши з традиційного кіновиробництва, він побачив ШІ як демократизувальну силу: «ШІ дає мені змогу робити те, чого я ніколи раніше не міг, — чи то через надто високу вартість, надто велику тривалість, чи технічну складність. Тепер я можу створювати відео з ефектами стрибків з парашутом і варіаціями мов для всього світу без мільйонів доларів і без повної знімальної групи».

«HeyGen дає нам змогу подарувати голос нашим клієнтам, багато з яких почуваються невпевнено перед камерою. У цьому й полягає суть сторітелінгу, і тепер це під силу кожному», — сказав Калеб. Він також наголосив, наскільки просто було користуватися платформою: «Як відеоредактор, я взагалі не відчув жодної кривої навчання. Але навіть людина, яка тільки починає працювати з відео, може просто зайти й одразу почати створювати. Ви просто вводите свій сценарій — і готово».

Демонстрація потужності ШІ через особисті та професійні успіхи

Відтоді як Ratava почала використовувати HeyGen, компанія масштабувала створення контенту для всіх основних сценаріїв використання, заощаджуючи час і відкриваючи нові творчі можливості.

Швидкість у масштабі : Скорочення термінів створення інтерв'ю-відео з кількох тижнів до одного дня. «Ми закінчуємо й кажемо: “Я зробив це сьогодні”. Такого ніколи раніше не було», — сказав Калеб.

: Скорочення термінів створення інтерв'ю-відео з кількох тижнів до одного дня. «Ми закінчуємо й кажемо: “Я зробив це сьогодні”. Такого ніколи раніше не було», — сказав Калеб. Глобальне охоплення : Використали локалізацію мов, щоб вийти на іспаномовні та франкомовні ринки без володіння мовою на рівні носія. «Я можу презентувати арабомовній чи франкомовній авдиторії, не знаючи мови», — додав Maximus.

: Використали локалізацію мов, щоб вийти на іспаномовні та франкомовні ринки без володіння мовою на рівні носія. «Я можу презентувати арабомовній чи франкомовній авдиторії, не знаючи мови», — додав Maximus. Глибока персоналізація: Показники відкриття відео в аутріч-кампаніях зросли з 10% до 30–40% завдяки персоналізованим повідомленням з аватаром.

Магічний момент для Максімуса настав, коли він побачив у дії якість lip-sync від HeyGen. «Я завантажив свій голос і подивився, як мій аватар говорить обличчям мого клієнта — і це виглядало ідеально». Для Калеба таким моментом стало «доброго ранку» у відео для його мами. «Вона відповіла: “Я теж тебе люблю” і навіть не здогадалася, що це було ШІ. Тоді я зрозумів, наскільки це реально».

Відтоді HeyGen став основою бізнес-моделі Ratava. Вони інтегрували його у свою CRM, що дало змогу автоматизувати локалізовані відеозвернення. «98% наших відео тепер у той чи інший спосіб містять аватари HeyGen», — сказав Maximus. «Він став частиною нашого інструментарію, як актори, яких ми можемо залучити будь-коли».

У міру того, як Ratava продовжує масштабуватися, HeyGen залишається в центрі їхнього бачення: давати клієнтам змогу розповідати кращі історії швидше й за частку традиційної вартості. «Ми побудували наш бізнес на HeyGen», — зазначив Maximus. «Результати говорять самі за себе».