Компанії в сегменті B2B SaaS стикаються з труднощами, коли потрібно активувати користувачів і конвертувати пробні версії без ручної підтримки продукту. Існуючі підходи або надто дорогі через велику кількість персоналу, або надто пасивні, як чат-боти, або надто статичні, як продуктові відео. Розчарований цим, CEO та засновник Роман Геугелін захотів створити рішення, яке б відтворювало ефективність персональної демо-презентації, але в автоматизований спосіб. Саме тому він створив Pyne, першу вбудовану цифрову платформу для демо-презентацій продукту.

Pyne дає змогу SaaS-компаніям досягати у 10 разів вищої залученості до навчання продукту, що призводить до небаченого раніше зростання активації, швидшого отримання цінності та збільшення self-serve доходів. Для цього Pyne використовує API HeyGen, щоб створювати AI-агентів для демо, які проводять користувачів через продукт і дають їм змогу обрати власний шлях онбордингу.

«Сучасні способи залучення користувачів у SaaS-продуктах не працюють. Щоб Ви не робили — класичні тури всередині продукту чи навчальні відео — люди відволікаються й не доходять до кінця», — сказав Роман. «За допомогою HeyGen демо, які створюють наші клієнти, мають у 10 разів вищий відсоток завершення, ніж порівнювані інструменти онбордингу».

Створення максимально людського шляху до освоєння цифрового продукту

Клієнти Pyne зазвичай використовують підхід зростання, орієнтований на продукт (product-led growth, PLG), щоб залучати нових або розширювати наявних клієнтів. «Масштабувати індивідуальний супровід клієнтів без пропорційного зростання витрат особливо важливо для компаній з високими амбіціями зростання та складними продуктами, де користувачам потрібно зрозуміти історію продукту й те, як ним користуватися. Наші клієнти навчають аватарів Pyne найуживанішими плейбуками з продажів і клієнтського сервісу (CS), щоб досягти саме цього», — сказав Роман.

«Традиційні демонстрації продукту та онбординг зазвичай спираються на текстові інструкції, але багаторічний досвід показує, що такі інструменти не залучають людей належним чином. Ми знаємо з поведінкових моделей, що люди приділяють більше уваги, коли слухають інших людей», — сказав Роман. «Ми вважаємо, що ефективний онбординг і активація користувачів відбуваються завдяки людському підходу. Саме так Ви створюєте емоційний зв’язок і лояльність серед Ваших користувачів і клієнтів».

Одна з проблем полягає в тому, що значна частина навчання продукту відбувається поза самим продуктом. Pyne переносить це навчання всередину продукту за допомогою відео. Проблема в тому, що оновлення відеоконтенту займає багато часу.

«Записувати продуктові відео окремо — це надмірно багато зусиль. Ми знаємо, що це добре працює й підвищує конверсії, але створювати та оновлювати відео, коли щось змінюється, дуже складно, особливо якщо Ви хочете залишатися гнучкими з контентом», — сказав Роман.

З Pyne користувачі можуть досліджувати продукт так, ніби поруч із ними перебуває найкращий продуктовий експерт. Це дає змогу компаніям спростити складні сценарії взаємодії з продуктом, онбордити кожного користувача з індивідуальним підходом і масштабувати процеси онбордингу та активації. Але щоб по-справжньому передати людський дотик, Pyne потрібні були максимально реалістичні аватари.

Вибір платформи для відео зі ШІ з API

Шукаючи рішення з аватарами для своєї функції AI-демоагента, Pyne розглянула Synthesia та інші компанії. Роман протестував, які аватари працювали найкраще, і відкинув ті, що не мали API.

«Ми хочемо, щоб наші клієнти могли миттєво оновлювати свої демо через нашу платформу. Щоб це було можливим, досвід має бути абсолютно безшовним, тож нам потрібно було надати їм API», — сказав Роман. «Цінність API у тому, що він забезпечує мінімальне тертя між увімкненням потрібного клієнтові сценарію використання — тобто можливістю експериментувати з онбордингом і активаційними флоу — та нашою платформою. Саме тому ми обрали HeyGen».

API HeyGen безшовно інтегрує відео з аватарами, інтерактивні аватари та локалізацію в будь-який цифровий досвід. Pyne використовує її для продуктових функцій, які дають змогу користувачам коригувати скрипти, щоб оновлювати демо за лічені секунди, перекладати флоу різними мовами та завантажувати аватари один раз для всіх майбутніх відео. Жодних повторних зйомок чи продакшн-команд не потрібно.

Pyne також обрала HeyGen, тому що він пропонує найякісніші, максимально реалістичні аватари на ринку й виявився просто найзручнішим у використанні.

«Наші клієнти заходять у продукт, бачать AI-аватари й кажуть: “Вау, це щось зовсім інше, мені подобається це дивитися”, — сказав Роман. — Тепер кінцевий користувач має вищу здатність утримувати увагу й може швидко споживати більше інформації».

Активізація користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта

З платформою Pyne на базі HeyGen компанії можуть підвищувати рівень впровадження, конверсії та залученості своєї користувацької бази, зокрема:

Швидше проходьте онбординг і отримуйте цінність у 4 рази швидше

Збільшення залученості у 10 разів порівняно з традиційними продукт-турами

Підвищення конверсії до 2,3 раза

Утримання користувачів у 3 рази ефективніше