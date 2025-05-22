З 1921 року, Komatsu змінює наш фізичний світ як провідний глобальний виробник оригінального обладнання (OEM), що постачає техніку для будівельної, гірничодобувної та лісової галузей. Маючи коріння, що сягають понад століття до Komatsu Iron Works у сільській місцевості Японії, Komatsu виросла в глобальну компанію з понад 65 000 співробітників і розгалуженою мережею з 211 дистриб’юторів у 151 країні.

Шлях Komatsu визначається глибокою відданістю партнерству та інноваціям, які вони вважають ключовими для подолання різноманітних викликів нашого часу. Сьогодні вони використовують технології ШІ від HeyGen, щоб ще тісніше поєднати свої різноманітні команди по всьому світу та зміцнити свою традицію співпраці.

Проблеми з пошуком захопливого формату для ефективної передачі знань

Працюючи в виробничій галузі, Komatsu пропонує широкий асортимент продукції, зокрема екскаватори, колісні навантажувачі, бульдозери та самоскиди, а також контролює їх переміщення від заводу до дистриб’ютора й кінцевого замовника. Щоб цей процес відбувався ефективно, надзвичайно важливо, щоб дистриб’юторська мережа Komatsu, яка безпосередньо взаємодіє з кінцевими замовниками, мала глибокі знання про продукти, рішення та послуги компанії. Відповідно, надання всебічного навчання дистриб’юторській мережі щодо характеристик машин, їх експлуатації та технічних специфікацій є критично важливим.

З цією метою команда з навчання та розвитку (L&D) випробувала різні підходи до створення залучального навчального контенту — від слайдів PowerPoint із комп’ютерним озвученням до залучення зовнішніх мультимедійних компаній. Кожне рішення мало власні обмеження, не кажучи вже про високі витрати та значні часові затрати.

«Ми опинилися в ситуації, коли нам потрібно було зрозуміти, чи може технологія допомогти нам із навчальними відео», — розповідає Сара Манстерс, Group Manager Training, Development & Events у Komatsu Europe International N.V. Відкривши для себе технологію ШІ від HeyGen завдяки бельгійському інфлюенсеру, який використовував її функцію перекладу відео, Сара одразу побачила, як вони можуть застосувати цю інновацію у своїх процесах.

Таня Богочарова, фахівчиня з навчального дизайну в Komatsu Europe, використовує HeyGen, щоб створювати захопливі пояснювальні відео та навчальний контент з технічних продуктів. Вона також розробляє настанови й виконує роль супер-адмінки для інших розробників із різних підрозділів Komatsu по всьому світу. Платформа дає її команді змогу перетворювати наявний контент від експертів з предметної галузі на переконливі відео з індивідуалізованими аватарами Komatsu — досягаючи ідеального балансу між технічною точністю та захопливою подачею.