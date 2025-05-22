З 1921 року, Komatsu змінює наш фізичний світ як провідний глобальний виробник оригінального обладнання (OEM), що постачає техніку для будівельної, гірничодобувної та лісової галузей. Маючи коріння, що сягають понад століття до Komatsu Iron Works у сільській місцевості Японії, Komatsu виросла в глобальну компанію з понад 65 000 співробітників і розгалуженою мережею з 211 дистриб’юторів у 151 країні.
Шлях Komatsu визначається глибокою відданістю партнерству та інноваціям, які вони вважають ключовими для подолання різноманітних викликів нашого часу. Сьогодні вони використовують технології ШІ від HeyGen, щоб ще тісніше поєднати свої різноманітні команди по всьому світу та зміцнити свою традицію співпраці.
Проблеми з пошуком захопливого формату для ефективної передачі знань
Працюючи в виробничій галузі, Komatsu пропонує широкий асортимент продукції, зокрема екскаватори, колісні навантажувачі, бульдозери та самоскиди, а також контролює їх переміщення від заводу до дистриб’ютора й кінцевого замовника. Щоб цей процес відбувався ефективно, надзвичайно важливо, щоб дистриб’юторська мережа Komatsu, яка безпосередньо взаємодіє з кінцевими замовниками, мала глибокі знання про продукти, рішення та послуги компанії. Відповідно, надання всебічного навчання дистриб’юторській мережі щодо характеристик машин, їх експлуатації та технічних специфікацій є критично важливим.
З цією метою команда з навчання та розвитку (L&D) випробувала різні підходи до створення залучального навчального контенту — від слайдів PowerPoint із комп’ютерним озвученням до залучення зовнішніх мультимедійних компаній. Кожне рішення мало власні обмеження, не кажучи вже про високі витрати та значні часові затрати.
«Ми опинилися в ситуації, коли нам потрібно було зрозуміти, чи може технологія допомогти нам із навчальними відео», — розповідає Сара Манстерс, Group Manager Training, Development & Events у Komatsu Europe International N.V. Відкривши для себе технологію ШІ від HeyGen завдяки бельгійському інфлюенсеру, який використовував її функцію перекладу відео, Сара одразу побачила, як вони можуть застосувати цю інновацію у своїх процесах.
Таня Богочарова, фахівчиня з навчального дизайну в Komatsu Europe, використовує HeyGen, щоб створювати захопливі пояснювальні відео та навчальний контент з технічних продуктів. Вона також розробляє настанови й виконує роль супер-адмінки для інших розробників із різних підрозділів Komatsu по всьому світу. Платформа дає її команді змогу перетворювати наявний контент від експертів з предметної галузі на переконливі відео з індивідуалізованими аватарами Komatsu — досягаючи ідеального балансу між технічною точністю та захопливою подачею.
«Ми отримали дуже позитивні відгуки від слухачів. Вони вважають, що контент легко сприймати завдяки коротким, лаконічним поясненням, які подає анімований аватар», — пояснює Таня. «Ми перейшли від простих інструктивних відео до більш професійних відео з дуже реалістичними аватарами та озвученням, уникаючи високих витрат на відеозйомку».
Таня також відзначає позитивний вплив на тренерів: «Ми відчуваємо ентузіазм не лише від учнів, а й від тренерів; вони також більш мотивовані створювати навчальний контент завдяки HeyGen. Загалом, це великий крок уперед у розробці наших матеріалів».
Масштабування багатомовної навчальної програми з дотриманням послідовності
Знайти доступний спосіб створювати захопливий навчальний відеоконтент — це лише перший крок, а наступний виклик полягає в тому, щоб ефективно масштабувати навчальну програму різними мовами, задовольняючи різноманітні потреби.
Функція перекладу HeyGen стала саме тим інструментом, який був потрібен Komatsu, щоб перетворювати свій контент на різні мови. Функція створення сценаріїв на платформі дає змогу отримувати якісні перші чернетки безпосередньо з URL-адрес вебсайтів.
"У Європі ми зазвичай надаємо навчальний контент чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та італійською. Зазвичай ми спочатку створюємо вихідний контент англійською, а завдяки функції перекладу від HeyGen можемо отримати перекладені версії всього за кілька кліків. Для нас це чудова додана цінність", — ділиться Таня. Новий процес є ефективнішим з погляду часу та бюджету й дає змогу команді максимально ефективно використовувати один-єдиний вихідний матеріал.
Натхненні новим рішенням, представленим Komatsu Europe, інші підрозділи Komatsu по всьому світу перейняли цей підхід і стратегічно впровадили можливості HeyGen у свій план розробки навчальних матеріалів.
«Функція перекладу дає нам ще більше переваг у глобальному масштабі, — зазначає Таня. — Наприклад, у нас є тренінг “Understanding Human Rights Training”, розроблений для всіх співробітників у всіх підрозділах Komatsu, і цей тренінг було легко та послідовно перекладено 14 мовами завдяки HeyGen»
Сьогодні навчальні матеріали Komatsu перекладаються, створюються за сценарієм і анімуються за допомогою HeyGen та Komatsu Studio Avatar по всьому світу. Завдяки інструментам брендингу HeyGen забезпечується послідовний стиль у різних країнах і культурах.
«Той факт, що всі навчальні відео озвучує один аватар в єдиному стилі, також посилює впізнаваність бренду. Послідовне використання Komatsu Studio Avatar та уніфікованого візуального стилю в навчальних відео створює впізнавану присутність бренду в усьому світі»
- Таня Богочарова, фахівчиня з інструктивного дизайну
Значно вища залученість учнів і широкі можливості для подальшого розвитку
Результати говорять самі за себе. У Komatsu команда з навчання відзначає, що зараз 80–90% глядачів переглядають відео до кінця, тоді як раніше багато хто припиняв перегляд приблизно через десять хвилин. Крім того, результати тестів покращилися, що свідчить про те, що співробітники ефективніше засвоюють матеріал.
«Зробивши передачу знань більш захопливою та доступною різними мовами, HeyGen відіграла ключову роль у посиленні нашої глобальної мережі, що зрештою сприяє реалізації нашої обіцянки бренду — створювати цінність разом — разом із нашими клієнтами, партнерами та колегами по всьому світу», — говорить Сара.
«Дивлячись у майбутнє, ми плануємо розширити використання HeyGen. Наприклад, маркетингова команда вже експериментувала з ним для ініціатив, як-от вітальне відео для великої будівельної виставки. Разом із ними ми також досліджуємо можливості створення коротких пояснювальних відео для нашого вебсайту та соціальних мереж. З HeyGen можливості надзвичайно широкі, і ми продовжуємо відкривати їх для себе в межах Komatsu», — підсумовує Сара.