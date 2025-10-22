I Love Happy Cats — це освітня платформа з Бельгії, заснована Аннелін Брю, сертифікованою фахівчинею з поведінки котів із місією: зробити котів щасливішими. За допомогою онлайн-курсів, книжок і відеоконтенту Аннелін допомагає власникам котів і фахівцям краще розуміти поведінку котів, спираючись на науково обґрунтовані, практичні поради.

Але масштабувати її знання в різних регіонах і на різних платформах виявилося складно. Створення професійного, багатомовного відеоконтенту було тривалим, дорогим і емоційно виснажливим. «Я підприємиця з великими ідеями», — сказала Аннелін. «Але я постійно застрягала в практичних процесах і не могла їх пришвидшити».

Усе змінилося, коли вона відкрила для себе HeyGen. Платформа надала Аннелін інструменти, щоб повністю змінити спосіб створення, перекладу та доставки її контенту, відкривши безпрецедентні можливості масштабування для її бізнесу.

Управління неможливим балансом між часом і якістю

Як одноосібна підприємиця, Аннелін була натхненна своєю місією, але обмежена часом, бюджетом і вимогами до виробництва. «Раніше ми знімали все в студії, — розповідає Аннелін. — Я користувалася телесуфлером, робила макіяж і перечитувала сценарій знову й знову. Якщо я припускалася хоча б однієї помилки, це означало починати все спочатку».

Навіть за допомоги партнера, який монтував відео, процес був виснажливим. Одне 10-хвилинне відео могло займати години зйомки й дні монтажу. «Люди бачать коротке відео й думають, що це легко, але за лаштунками — тижні роботи, і коли Ви — крихітний бізнес, це означає, що все інше зупиняється», — сказала Аннелін.

Вартість виробництва була не лише фінансовою, а й емоційною. «Пам’ятаю, якось я знімала годинами, а потім виявилося, що камера не записувала», — згадує Аннелін. «Іншого разу я цілий день ходила з розмазаним макіяжем під очима. Нам довелося все викинути й починати спочатку».

Найголовніше — традиційне відеовиробництво майже унеможливлювало масштабування на глобальному рівні. Переклад її контенту іншими мовами означав найм перекладачів, повторні зйомки та монтаж з нуля для кожного ринку. «Я хотіла вийти за межі фламандської чи нідерландської. Я хотіла охопити Японію, Бразилію та Німеччину. Але сама я цього зробити не могла».

Відкриваючи нові можливості з аватарами та автоматизацією

Шлях Аннелін із HeyGen почався з цікавості. «Я почала з базового перекладу відео: просто завантажувала свої наявні англомовні відео й створювала французькі та німецькі версії», — розповіла Аннелін. «Я хвилювалася, що вони звучатимуть як роботи, але ні. Голос, інтонація й навіть вимова були ніби мої».

Цей перший успіх підштовхнув її досліджувати більше. Вона почала експериментувати з аватарами. «Я зрозуміла, що можу завантажити транскрипт, створити відео з аватаром і перекладати його знову й знову, не починаючи все з нуля. Тоді мене осяяло: це був не просто інструмент. Це був справжній переломний момент».

Однієї ночі її осяяло. «Я не спала. Я зрозуміла, що можу перетворити свої книжки на курси, свої ідеї — на відео. Я можу використати роки роботи ще раз і дати їм нове життя. Тоді я сказала: “Я можу підкорити світ із Happy Cats”».

Використовуючи HeyGen, Аннелін перетворила свій курс із 56 відео на багатомовний ресурс, перекладений французькою, німецькою, італійською, російською, угорською, японською та іншими мовами. «Я надіслала тестові відео носіям мови, — сказала Аннелін. — Вони повернулися й сказали: “Це ідеально”. Вони все зрозуміли, навіть наукову термінологію».

Інтуїтивний інтерфейс HeyGen зробив усе ще простішим. «Це так легко. Я пишу сценарій, завантажую його — і все готово. Я можу додавати субтитри, перекладати й редагувати все в одному місці. Щойно відео в черзі, я можу займатися іншими справами».

Швидше виробництво завдяки простим робочим процесам

Відтоді як I Love Happy Cats почали користуватися HeyGen, вони побачили разючі покращення у швидкості, охопленні та залученості авдиторії.

Час виробництва скорочено : Створення відео від початку до кінця тепер у 5 разів швидше, ніж було до HeyGen.

Глобальне охоплення розблоковано : Курси тепер доступні французькою, німецькою, італійською, російською, японською, угорською та китайською мовами.

Економічна ефективність: Оскільки більше не потрібні студії, перекладачі чи редактори, Anneleen тепер створює професійний контент повністю власними силами.

«Я завжди кажу, що є ера до HeyGen і ера після», — сказала вона. «Побачити, як мій аватар говорить те, що я написала, було наче відкрити свою двійню. Це було нереально. Це зробило мою місію масштабованою».

Її порада іншим? «Не втратьте цю можливість. Якщо Вам є що сказати світові, HeyGen допоможе Вам це сказати».