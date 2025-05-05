Від самого початку getitAI розуміли, що довіра й своєчасність є беззаперечними. Щоб цифрові агенти могли переконувати, вони мали здаватися справжніми — не лише візуально переконливими, а й природними в поведінці. Жодних незграбних пауз, нашвидкуруч зліплених закадрових голосів чи моторошного відчуття штучності.

Ранні платформи аватарів або надавали перевагу якості ціною швидкості, або пропонували швидкі відповіді, які не були фотореалістичними. Жоден підхід не спрацьовував. Сам носій не мав руйнувати історію.

«Ми шукали не просто обличчя — нам потрібен був виразний, швидкий і емоційно зрозумілий аватар. Історія щоразу мала справляти враження», — сказав Ален.

HeyGen стала першою платформою, яка запропонувала поєднання, потрібне getitAI: фотореалістичні аватари, миттєву реакцію в реальному часі та зручний для розробників інтерфейс, здатний йти в ногу з динамічним сторітелінгом.

Чому HeyGen став відсутньою ланкою

Особливістю HeyGen була унікальна комбінація фотореалістичного створення відео та аватарів у режимі реального часу. Йшлося не просто про відтворення аватарів — важливо було зберегти правдоподібну, плавну взаємодію, під час якої користувач ніколи не відчуває, що чекає на роботу програмного забезпечення.

Як один із перших партнерів HeyGen з інтерактивних аватарів, getitAI тісно співпрацювала з продуктовою командою, щоб налаштувати систему для більш вимогливих сценаріїв використання: розгалужена логіка, гнучкі користувацькі введення та емоційно інтелектна подача.

«Спочатку шлях був непростим, але зрештою ми подолали ефект моторошної долини й створили щось, що відчувалося як справжня розмова», — сказав Ален.

Після 18 місяців співпраці getitAI запросили представити свою роботу на заході спільноти HeyGen. На сцені співзасновник HeyGen Вейн Лян висловився прямо: «getitAI використовує нашу технологію краще, ніж ми самі».

Переконання як платформа

Хоча початковий успіх прийшов від споживчих брендів, ширша амбіція getitAI є горизонтальною: перетворити довіру та розмову на інфраструктуру — щось, що може працювати всюди, де ухвалюються рішення.

Від онбордингу в SaaS до освіти, фінансів і охорони здоров'я — всюди, де рішення потребує підказки, на допомогу може прийти добре навчений агент. Вертикаль — за бажанням. Людський дотик — ні.

Аватари HeyGen роблять цих агентів видимими. getitAI робить їх переконливими.

Разом вони закладають основу для нового типу інтерфейсу — такого, де історія не зупиняється на CTA, а проходить крізь кожен клік, свайп і запитання.

Вплив: взаємодія, що надихає людей

Сеанси з агентами getitAI + HeyGen тепер тривають у середньому понад 2,5 хвилини — у кілька разів довше за типовий час взаємодії. Результатами є не просто триваліший контакт, а глибша взаємодія: користувачі ставлять запитання, отримують персоналізовані відповіді й залишаються в потоці.

Показники конверсії для цих взаємодій становлять від 13 до 21%. Але ще цікавіша зміна ось у чому: користувач перестає просто переглядати контент — і починає ставати частиною історії.

«Інтернет перейшов від сторінок до стрічок. Тепер він переходить від стрічок до персонажів. Ми створюємо систему, що стоїть за цією зміною», — сказав Ален.

Що буде далі

Поки getitAI готується запустити свій Creator Agent Marketplace, HeyGen залишається ключовою частиною стеку. Незабаром бізнеси зможуть розгортати навчених агентів — із повністю налаштованими голосом, тоном і стилем розповіді — так само просто, як додати Stripe checkout.

Для HeyGen це доказ того, що відбувається, коли аватари перестають просто читати сценарії й починають допомагати ухвалювати рішення. Для getitAI це наступний крок до мережі, у якій усе рухає не кількість кліків, а розмова.