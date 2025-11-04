Джулія Маккой — CEO та засновниця First Movers, навчальної та інноваційної платформи, що допомагає підприємцям і креаторам опанувати інструменти ШІ, щоб розвивати свій бізнес. Як давня контент-стратегиня, авторка та викладачка, Джулія побудувала свою компанію на послідовності — безперервно публікуючи матеріали, виступаючи та навчаючи. Але на початку 2025 року цей ритм різко зупинився.

Після раптового й тяжкого погіршення стану здоров’я Джулія більше не могла знімати відео, робити записи й навіть довго сидіти прямо. «Це був найстрашніший період мого життя», — сказала Джулія. «Я одного дня ходила в похід, а тієї ж ночі опинилася в лікарні, синіючи. Я не могла підняти руки. Я не могла дихати». Далі були місяці обстежень і хибних діагнозів. Лікарі не могли пояснити її симптоми. «Якби в мене не було мого клона й мого аватара, — згадує Джулія, — я взагалі не змогла б спілкуватися зі своєю авдиторією».

Її бізнес залежав від її особистої присутності. Їй був потрібен спосіб залишатися помітною, підтримувати свою спільноту й утримувати First Movers у роботі без фізичного виснаження від відеовиробництва. Тоді Джулія звернулася до HeyGen, щоб створити реалістичний цифровий клон самої себе.

Дослідження ШІ, щоб подолати фізичні та творчі бар’єри

До того, як почати користуватися HeyGen, бізнес Джулії повністю залежав від живого відео. Вона сама знімала кожен навчальний ролик, вебінар і курс, керуючи всім — від макіяжу та налаштування камери до монтажу. «Це було весело», — сказала Джулія. «Але з практичного й фінансового погляду це була колосальна кількість роботи. Одне десятихвилинне відео могло займати кілька днів».

Ще до хвороби цей процес був нежиттєздатним. «Я підприємиця. Я хочу рухатися швидко. У мене з’являлася ідея для відео, і я хотіла, щоб воно було готове ще вчора», — сказала Джулія. «Але процес постійно мене гальмував».

Коли стався її серйозний збій зі здоров’ям, усю модель довелося змінити. Вона фізично не могла зніматися чи подорожувати. «Щоразу, коли я сідала говорити, здавалося, ніби мої органи розриваються», — сказала Джулія. «Мені доводилося розподіляти свою енергію й обирати між тим, щоб розчесати волосся або записати відео».

Саме тоді Джулія почала експериментувати зі ШІ. Вона почала тестувати інструменти для клонування голосу та створення аватарів, досліджуючи, наскільки далеко зможе відтворити свою присутність у кадрі, не втрачаючи автентичності. «Мій клон став не просто інструментом, — сказала Джулія. — Це була моя рятівна лінія життя».

Створення цифрового двійника, щоб творити без обмежень

Джулія поєднала конструктор кастомних аватарів HeyGen з ElevenLabs для професійного клонування голосу, витративши понад 25 годин на вдосконалення даних, щоб її цифрове «я» виглядало й звучало по-справжньому.

«Найважливіше — це навчальні дані», — сказала Джулія. «Чистий, послідовний аудіозапис. Без різких склейок. Один і той самий мікрофон від початку до кінця. Ви буквально навчаєте ШІ, хто Ви є».

Використовуючи власні якісні відео та студійні зйомки, Джулія створила аватар, здатний записувати повноцінний контент для YouTube. HeyGen відповідав за міміку, жести та рух губ, а Eleven Labs забезпечив природний голос із точним передаванням емоцій.

Коли вона протестувала своє перше клоноване відео, результати її вразили. «Я опублікувала відео, в якому був мій клон, і воно отримало найбільшу залученість з усього, що я будь-коли випускала», — сказала Джулія. Відео під назвою «03 Just Broke the AI Ceiling» отримало у 3,8 раза більше переглядів, показник кліків 7,8% і середню тривалість перегляду вісім хвилин — значно вище за її попередні показники.

Цей успіх додав їй упевненості подвоїти зусилля. Лише за один триденний спринт Джулія створила шість відео. Раніше на такий обсяг пішли б тижні. «Уперше за 12 років у маркетингу це стало керованим. Я могла писати, режисувати й публікувати, не вигораючи», — сказала Джулія.

За лаштунками Джулія й далі покладалася на свою команду людей для монтажу та творчого доопрацювання. «Моя продюсерка працює на Філіппінах», — сказала Джулія. «Вона редагує все вручну. Цей людський підхід дає додатковий ефект». Але HeyGen взяв на себе основну частину роботи, звільнивши їй час, щоб зосередитися на дослідженнях, написанні та стратегії.

«Клонувати себе — це свобода від роботи», — сказала Джулія. «Це свобода від виснажливої рутини. Тепер я можу відпочити, відновити сили й усе одно творити».

Повернення часу, здоров'я та впливу завдяки HeyGen

Відтоді як вона почала використовувати HeyGen, Джулія змінила не лише свій робочий процес, а й усе своє ставлення до роботи.

Результати

У 3,8 раза вища залученість до відео : відео Джулії з використанням її клону перевершило всі попередні завантаження, показавши CTR 7,8 % і середній час перегляду 8 хвилин.

: відео Джулії з використанням її клону перевершило всі попередні завантаження, показавши CTR 7,8 % і середній час перегляду 8 хвилин. 6 відео за 3 дні : Новий рекорд продуктивності, досягнутий завдяки клонуванню.

: Новий рекорд продуктивності, досягнутий завдяки клонуванню. Забезпечена безперервність бізнесу під час хвороби: HeyGen дала змогу Джулії зберігати зв’язок з авдиторією та дохід, навіть працюючи лише 30 хвилин на день.

Поза межами цифр емоційний вплив був колосальним. «Цей клон врятував мій бізнес, але, що ще важливіше, він врятував мене», — сказала Джулія. «Я могла відпочити, відновитися й водночас залишатися присутньою для своєї авдиторії».

Тепер вона навчає цим методам у First Movers Labs, допомагаючи підприємцям вибудовувати власні робочі процеси на основі ШІ. «Я хочу, щоб більше людей знали, як це робити», — сказала Джулія. «Ви можете налаштувати клон настільки добре, що ніхто не помітить різниці, але він усе одно матиме людський відтінок. У цьому й ключ».

Сьогодні Джулія називає HeyGen визначальним інструментом своєї кар’єри. «Є епоха до HeyGen і епоха після HeyGen», — сказала Джулія. «Це найбільший переломний момент, який я будь-коли бачила».

Подивіться, як працює клон Джулії: @JuliaEMcCoy