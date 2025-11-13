Favoured тепер використовує створення AI-аватарів у HeyGen як наріжний камінь своєї ретельної стратегії креативного тестування. «Те, що HeyGen дозволив нам зробити, — це дуже швидко створювати аватари для UGC-реклами, що врешті-решт дає змогу тестувати набагато більше варіантів сценаріїв», — пояснює Енді. Завдяки HeyGen агенція суттєво розширила свої можливості тестування, масштабувавши їх з 10–15 різних UGC-варіантів на місяць до 50–100, що дає змогу швидше знаходити переможний креатив і в підсумку підвищувати ефективність кампаній завдяки більшому обсягу тестування та оптимізації.

«Вісім місяців тому я міг зробити приблизно 20 відео за день, — сказав Джордж. — Сьогодні я зробив 100 лише за цей ранок».

Енді додав: «Тепер ми можемо доручити AI-аватару реалістично начитати 20 сценаріїв одночасно й одразу передати їх редактору. Ми можемо створювати набагато більше варіантів набагато швидше».

Команда високо цінує реалістичні аватари HeyGen. «З HeyGen ми записали одну й ту саму людину в кількох різних контекстах. Можливість змінювати план або ракурс для варіацій допомагає створити більше відчуття реалістичності для споживача», — додає Енді. Щоб досягти максимального ефекту, Favoured інтегрує HeyGen з іншими інструментами ШІ — покращуючи озвучування за допомогою ElevenLabs, створюючи зображення продуктів в Ideogram і розробляючи b-roll у Kling.

Цифри говорять самі за себе

HeyGen дає змогу Favoured ще більше зосередитися на своєму головному сильному боці — створенні маркетингових кампаній, орієнтованих на результат.

«HeyGen по суті розкриває ефективність на її базовому рівні, — пояснює Енді. — Чим більше ми можемо тестувати, тим краще бачимо, що відгукується в авдиторій, що забезпечує вищий показник кліків, що знижує вартість за клік — і все це має ланцюговий ефект на інші кінцеві метрики будь-якої кампанії».

Зростання ефективності важко не помітити. Раніше комусь потрібно було 20 хвилин, щоб озвучити десять різних гачків. Тепер Favoured може створювати 50 різних гачків майже миттєво. Для Favoured ефективність є основою їхньої бізнес-моделі. Задоволеність клієнтів залежить від ключових показників ефективності, таких як рентабельність рекламних витрат (ROAS) та вартість залучення клієнта. Завдяки AI-аватарам HeyGen вони можуть швидше досягати KPI, ефективніше масштабувати рекламні бюджети та підвищувати задоволеність клієнтів порівняно з традиційними методами. У цифровому середовищі, де, щоб вирізнятися, потрібно робити більше, HeyGen перетворився на незамінний інструмент у маркетинговому підході Favoured.

Енді підсумував це просто: «HeyGen усе змінив. Тепер ми можемо підготувати креатив, готовий до продакшену, за кілька годин, а раніше на це йшли тижні».

«Чесно кажучи, це набагато менш стресово, ніж знімати справжнє відео. Ви можете використати 50 різних креаторів і створити 100 матеріалів за тиждень, не наймаючи нікого», — сказав Джордж.