Як маркетингові агенції встигають за новим темпом цифрової реклами? Для Favoured, повноциклової performance-маркетингової агенції, що базується у Великій Британії, відповідь полягає в сміливій стратегії та використанні нових інструментів для досягнення результатів. Маючи портфель клієнтів від стартапів до відомих брендів, таких як teapigs, Avon і Kodak, Favoured надає експертні послуги з цифрового маркетингу завдяки своїй високоспеціалізованій повністю інтегрованій команді.
Вони звернулися до HeyGen, щоб масштабувати створення контенту, що дало змогу проводити більш ретельне креативне тестування та зменшити втому авдиторії від креативів. Завдяки HeyGen Favoured знайшла масштабний підхід, який забезпечує правильний баланс між технологіями ШІ та людською креативністю, щоб створювати для клієнтів маркетингові кампанії найвищого рівня.
Боротьба з креативною втомою та обмеженими ресурсами
До HeyGen Favoured стикалися з двома основними вузькими місцями: ресурсомістким створенням контенту та зростанням креативної втоми. Їхній високозалучений робочий процес, адаптований під кожного окремого клієнта, давав результати, але вимагав значних людських ресурсів. Традиційний процес створення UGC, який передбачав підготовку до зйомки та відправлення продуктів, забирав багато часу й до того ж обмежував кількість акторів, яких вони могли залучити до зйомок.
Щоб зберігати конкурентну перевагу, Favoured розуміє стратегічну цінність масштабного створення контенту, адже навіть найуспішніші креативи стикаються з втомою авдиторії. Енді Віллерс, співзасновник Favoured, пояснює: "Якщо ми збільшуємо витрати на певній платформі, є платформи, як-от TikTok, де креативи просто швидше втомлюють користувачів. Це означає: що більше разів користувач бачить креатив, то гірше працює кампанія". Регулярне оновлення UGC-контенту стало критично важливим для підтримання ефективності кампаній, створюючи безкінечний попит, з яким їхній ручний процес уже не міг упоратися достатньо ефективно.
"До HeyGen цей процес був значно більш ручним і вимагав більше людських ресурсів, щоб досягти такого самого результату", — сказав Енді. «Вам доводилося писати сценарій, надсилати його креатору, відправляти продукт і чекати від 5 до 10 днів на одне UGC-відео».
Вони звернулися до Runway за його можливостями створення відео, але коли Джордж Госсланд, директор з UGC у Favoured, почув про HeyGen, він зрозумів, що це змінить правила гри для їхніх робочих процесів. Енді додає: «Ми користувалися іншими інструментами, щоб спробувати робити подібні речі зі створенням аватарів, але HeyGen, здавалося, робив це найкраще».
Чим більше, тим краще з аватарним рішенням HeyGen
Favoured тепер використовує створення AI-аватарів у HeyGen як наріжний камінь своєї ретельної стратегії креативного тестування. «Те, що HeyGen дозволив нам зробити, — це дуже швидко створювати аватари для UGC-реклами, що врешті-решт дає змогу тестувати набагато більше варіантів сценаріїв», — пояснює Енді. Завдяки HeyGen агенція суттєво розширила свої можливості тестування, масштабувавши їх з 10–15 різних UGC-варіантів на місяць до 50–100, що дає змогу швидше знаходити переможний креатив і в підсумку підвищувати ефективність кампаній завдяки більшому обсягу тестування та оптимізації.
«Вісім місяців тому я міг зробити приблизно 20 відео за день, — сказав Джордж. — Сьогодні я зробив 100 лише за цей ранок».
Енді додав: «Тепер ми можемо доручити AI-аватару реалістично начитати 20 сценаріїв одночасно й одразу передати їх редактору. Ми можемо створювати набагато більше варіантів набагато швидше».
Команда високо цінує реалістичні аватари HeyGen. «З HeyGen ми записали одну й ту саму людину в кількох різних контекстах. Можливість змінювати план або ракурс для варіацій допомагає створити більше відчуття реалістичності для споживача», — додає Енді. Щоб досягти максимального ефекту, Favoured інтегрує HeyGen з іншими інструментами ШІ — покращуючи озвучування за допомогою ElevenLabs, створюючи зображення продуктів в Ideogram і розробляючи b-roll у Kling.
Цифри говорять самі за себе
HeyGen дає змогу Favoured ще більше зосередитися на своєму головному сильному боці — створенні маркетингових кампаній, орієнтованих на результат.
«HeyGen по суті розкриває ефективність на її базовому рівні, — пояснює Енді. — Чим більше ми можемо тестувати, тим краще бачимо, що відгукується в авдиторій, що забезпечує вищий показник кліків, що знижує вартість за клік — і все це має ланцюговий ефект на інші кінцеві метрики будь-якої кампанії».
Зростання ефективності важко не помітити. Раніше комусь потрібно було 20 хвилин, щоб озвучити десять різних гачків. Тепер Favoured може створювати 50 різних гачків майже миттєво. Для Favoured ефективність є основою їхньої бізнес-моделі. Задоволеність клієнтів залежить від ключових показників ефективності, таких як рентабельність рекламних витрат (ROAS) та вартість залучення клієнта. Завдяки AI-аватарам HeyGen вони можуть швидше досягати KPI, ефективніше масштабувати рекламні бюджети та підвищувати задоволеність клієнтів порівняно з традиційними методами. У цифровому середовищі, де, щоб вирізнятися, потрібно робити більше, HeyGen перетворився на незамінний інструмент у маркетинговому підході Favoured.
Енді підсумував це просто: «HeyGen усе змінив. Тепер ми можемо підготувати креатив, готовий до продакшену, за кілька годин, а раніше на це йшли тижні».
«Чесно кажучи, це набагато менш стресово, ніж знімати справжнє відео. Ви можете використати 50 різних креаторів і створити 100 матеріалів за тиждень, не наймаючи нікого», — сказав Джордж.