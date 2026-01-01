Equity Trust Company є лідером у сфері фінансових послуг, що спеціалізується на самокерованих IRA. Відео є ключовим інструментом для залучення клієнтів та їх навчання в цій індустрії. Джессі Брайлі, старший менеджер з маркетингової взаємодії в Equity Trust, керує командою, яка створює переконливий контент для різних каналів, щоб ефективно залучати свою авдиторію.

Усвідомлюючи зростальний вплив відео, Джессі поставив амбітні цілі щодо розширення їхніх зусиль із відеовиробництва. Щоб збільшити обсяги створення відео, компанія шукала інноваційні рішення для підвищення ефективності та масштабування процесу створення контенту. HeyGen запропонував трансформаційне рішення, яке дало змогу Equity Trust оптимізувати свій робочий процес і раціональніше використовувати ресурси.

Подолання обмежених ресурсів та проблем з ефективністю

Однією з основних перешкод були обмежені ресурси, через що було складно створювати відеоконтент у тому обсязі та якості, які вони собі уявляли. Крім того, створення професійних відео вимагало значних часу та зусиль, особливо за участі Директора з навчання компанії. Як високо затребуваний експерт у своїй галузі, директор мав обмежену можливість брати участь у відеозйомках.

«Обсяги контенту, який створюють команди, здається, зростають щороку, щоб залишатися актуальними й конкурентоспроможними», — сказав Джессі. «Масштабованість має велике значення, і командам, що працюють з контентом, потрібен дедалі ширший набір інструментів для автоматизації та підвищення ефективності, що дедалі більше включає використання ШІ».

Команді також потрібно було відповідати високим очікуванням своєї авдиторії, яка вимагала професійного й автентичного контенту. Відео мали відображати відданість Equity Trust якості, не виглядаючи при цьому «створеними ШІ», адже збереження довіри та авторитету в очах глядачів було першочерговим. Ці виклики підкреслили потребу в більш масштабованому й ефективному рішенні, яке б підтримувало цілі команди щодо створення відео та допомагало зберігати довіру їхньої авдиторії.

Використання HeyGen для масштабованого, автентичного відеоконтенту

Equity Trust відкрила для себе HeyGen під час онлайн-пошуку й вирішила випробувати його інноваційні можливості відео зі ШІ. Для Джессі та його команди експеримент мав на меті з’ясувати, чи зможуть створені ШІ відео відповідати їхнім цілям: створення високоякісного, масштабованого контенту, скорочення часу виробництва та залежності від ресурсів, а також збереження автентичності для підтримання довіри авдиторії.

Лише за одну годину команда створила цифровий аватар свого директора з навчання, відтворивши його голос і візуальну присутність. Це дало змогу Equity Trust створювати професійні освітні відео для соціальних мереж, внутрішнього навчання та взаємодії з клієнтами без потреби в безпосередній участі директора та витраті його часу. Завдяки зменшенню вузьких місць і забезпеченню стабільної якості цей інноваційний підхід відкрив нові можливості для масштабованого, автентичного створення контенту.

«З HeyGen ми могли створювати короткі, динамічні відео, які зберігали професійну якість. Це було особливо ефективно для соціальних мереж», — сказав Джессі. «Масштабованість, яку це нам дало, стала переломним моментом для нашої команди».

Трансформація відеовиробництва за допомогою рішень на основі ШІ

Після початкових випробувань і певного вдосконалення Equity Trust успішно інтегрувала HeyGen у свій процес створення контенту. Результати виявилися вражаючими:

Економія часу : До впровадження HeyGen створення одного відео займало понад п’ять годин роботи. З HeyGen такий самий результат досягається за лічені хвилини, що суттєво підвищує продуктивність.

: До впровадження HeyGen створення одного відео займало понад п’ять годин роботи. З HeyGen такий самий результат досягається за лічені хвилини, що суттєво підвищує продуктивність. Обсяг контенту : Команда створила 12 відео за короткий проміжок часу — результат, який раніше був недосяжним через обмежені ресурси.

: Команда створила 12 відео за короткий проміжок часу — результат, який раніше був недосяжним через обмежені ресурси. Універсальність: Відео зі ШІ використовувалися на кількох каналах, зокрема в TikTok, YouTube Shorts та Instagram Reels. Хоча вони були орієнтовані насамперед на клієнтів, ці відео також застосовувалися для внутрішнього навчання.

«HeyGen — це майбутнє масштабованого створення контенту», — сказав Джессі. «Для невеликих команд або навіть окремих креаторів інструменти ШІ на кшталт HeyGen є незамінними».

Використовуючи можливості ШІ HeyGen, Equity Trust змогла адаптувати контент до конкретних сегментів авдиторії, експериментуючи з різними аватарами, щоб відповідати різноманітним демографічним групам. Здатність платформи масштабувати виробництво відео ефективно й без надмірного навантаження на внутрішні ресурси відповідає довгостроковим цілям команди та гарантує, що вони зможуть задовольнити зростальний попит.

У міру розвитку технологій ШІ досвід Equity Trust демонструє трансформаційний потенціал таких інструментів, як HeyGen, для сучасних маркетингових команд.