Dolsten & Co. — це креативна агенція, що від самого початку працює зі ШІ, заснована Саймоном Долстеном, досвідченим креативним директором із багаторічним досвідом створення преміальних бренд-історій. Після керівництва креативними проєктами для глобальних брендів на кшталт Michelob Ultra та Volkswagen і роботи над кампаніями рівня «Еммі» та Супербоулу, Саймон вирішив створити агенцію для нової ери креативності — ери, в якій технології підсилюють уяву, а не обмежують її.

Dolsten & Co. працює з широким колом клієнтів — від брендів, побудованих навколо особистості, до великих корпоративних організацій — допомагаючи їм розповідати історії, що емоційно відгукуються й відповідають сучасному темпу. Хоча основою підходу Саймона й надалі залишалося сторітелінг, традиційні моделі продакшену ускладнювали експерименти, створення прототипів і швидке втілення амбітних ідей у життя.

HeyGen надала Dolsten & Co. можливість створювати, вдосконалювати й запускати високоякісні креативні роботи за лічені дні замість місяців, відкриваючи ідеї, які раніше здавалися неможливими.

Великі ідеї, які гальмує традиційне виробництво

До того, як почати користуватися HeyGen, Dolsten & Co. стикалися з тією самою проблемою, що й більшість креативних агенцій: постійною потребою в швидкості. Щоб перетворити ідею на щось, що клієнти реально можуть побачити й оцінити, доводилося виконувати великий обсяг підготовчої роботи.

«Ви насправді не могли швидко створити прототип або proof of concept», — пояснив Саймон. «Вам доводилося приносити клієнтам довгий сценарій або презентацію на 100 слайдів».

У традиційному рекламному середовищі виробництво навіть 30-секундного ролика могло тривати місяцями й коштувати мільйони доларів. Після завершення зйомок креативні команди часто були прив’язані до того, що вдалося зафіксувати на майданчику, з мінімальними можливостями щось змінити чи вдосконалити.

«Для креативників це обмеження», — сказав Саймон. «Ви хочете постійно створювати, тестувати й удосконалювати, але процес цього не дозволяє».

Це уповільнювало співпрацю, підвищувало ризики й ускладнювало дослідження сміливих ідей, особливо тих, що стосуються нових форматів, як-от інтерактивні аватари чи сюжети, керовані ШІ.

Використання HeyGen для швидкого прототипування, ітерацій та створення контенту

HeyGen докорінно змінив те, як Dolsten & Co. працює з ідеями. Замість того щоб презентувати концепції через сценарії або статичні презентації, команда тепер може показувати клієнтам щось функціональне й повністю реалізоване вже за кілька днів.

«З HeyGen Ви можете запропонувати щось, що вже має високу якість і широкі можливості», — сказав Саймон. «Створювати щось справді впливове разом стає набагато швидше й простіше».

Платформа дає змогу команді миттєво створювати прототипи ідей, вдосконалювати їх на основі відгуків і розвивати концепції з часом. На відміну від традиційного продакшену, де відзнятий матеріал є фіксованим, HeyGen забезпечує безперервне вдосконалення.

«Ви можете створити першу версію, показати її клієнту, а потім продовжувати розвивати», — сказав Саймон. «Ця здатність до еволюції неймовірно потужна для креаторів».

HeyGen також зробив можливим поєднання сторітелінгу та технологій у новий спосіб. Dolsten & Co. почали експериментувати з цифровими двійниками та аватарами, які можуть навчати, розважати або передавати корпоративні повідомлення з реалістичністю та емоційними відтінками.

«Найбільше мене вразила функціональність», — сказав Саймон. «Ви можете закласти в них знання, зробити їх освітніми, розважальними або брендовими. Вони можуть виконувати стільки різних ролей».

Розкриття ідей, які раніше здавалися неможливими

Коли команда розвивала платформу далі, HeyGen відкрив можливості для проєктів, що виходили далеко за межі просто швидшої реклами чи прототипів.

Dolsten & Co. створили годинний художній фільм, згенерований ШІ, з реалістичними діалогами та рухами губ — те, що, за словами Саймона, раніше здавалося неможливим. Те, що колись виглядало як далекий задум, було створено й виведено на ринок всього за кілька тижнів.

«HeyGen дала нам змогу зробити речі, які неймовірно перевершили наші мрії», — сказав Саймон.

Команда також досліджувала занурливі, індивідуальні інтерактивні досвіди з використанням реалістичних аватарів. Такі формати допомогли вибудувати довіру з боку споживачів, клієнтів і навіть медіа, поєднуючи передові технології з людським обличчям і голосом.

«Мета не в тому, щоб замінити людську взаємодію, — пояснив Саймон. — Вона в тому, щоб посилити її».

HeyGen також значно спростив локалізацію та масштабування. Одну історію можна оживити багатьма мовами, що дає змогу брендам охоплювати глобальні авдиторії без створення контенту з нуля.

Швидше доставлення, потужніший імпульс і вимірюваний результат

Вплив на швидкість і ефективність був миттєвим. Роботу, на яку раніше йшло шість місяців, тепер можна було завершити всього за шість днів.

«Ця швидкість змінює все», — сказав Саймон. «Ми можемо продавати більше роботи, клієнти отримують результати швидше, а якість залишається високою».

Поза межами сухих показників HeyGen створив відчутний імпульс. Коли ідеї так швидко втілювалися в життя, це надихало як внутрішні команди, так і клієнтів.

«Коли я подивився перше відео, яке ми створили з HeyGen, це здавалося магією, — сказав Саймон. — Нарешті можна створювати з тією швидкістю, з якою Ви хочете».

Такий імпульс зробив співпрацю простішою, зворотний зв'язок — більш прикладним, а творчість — більш поетапною. Замість того щоб чекати місяцями на результати, клієнти могли майже миттєво реагувати на готову роботу.

Для Саймона справжня цінність HeyGen полягає в поєднанні людського сторітелінгу та передових технологій.

«Вам усе одно потрібно сказати щось змістовне, — сказав він. — Вам усе одно потрібно вибудувати історію. HeyGen лише пришвидшує процес втілення її в життя».

Прибираючи перешкоди у виробництві, HeyGen дає змогу Dolsten & Co. зосередитися на тому, що справді важливо: емоціях, діалозі, взаємодії та впливі.

«HeyGen відкрив для нас неможливе, — сказав Саймон. — Він зробив реальними ідеї, про які ми раніше могли лише мріяти».