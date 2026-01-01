Curt Landry Ministries — гуманітарна некомерційна організація, що займається просвітницькою діяльністю та розбудовою спільноти. Вона створює привітні онлайн- і офлайн-простори, де люди можуть знайомитися з біблійним вченням, поглиблюючи своє розуміння й шану до юдейської спадщини та її важливого зв’язку з християнством.

Даррелл Паккетт, креативний директор з медіа в Curt Landry Ministries, керує всіма креативними аспектами організації, поєднуючи інновації з бізнес-орієнтованим підходом. Паккетт надає пріоритет даним, аналітиці та органічному охопленню, щоб поширювати євангельське послання служіння та посилювати його вплив.

Його команда, натхненна прагненням поширювати пророче й духовне послання Керта Лендрі серед глобальної авдиторії, досліджувала різні варіанти швидкого масштабування контенту багатьма мовами. Після тестування кількох конкурентів Даррелл разом із командою обрали HeyGen, щоб розширити охоплення, масштабувати мультимовний контент і трансформувати можливості глобального служіння.

Досягнення різних народів їхніми рідними мовами

Даррелл прагнув вивести усне слово на новий рівень, звертаючись до різноманітних світових авдиторій зрозумілим і автентичним способом. Служіння Curt Landry має ініціативу під назвою «Reaching the Nations», мета якої — донести духовний контент рабина Керта до людей їхньою рідною мовою.



Працюючи в служінні вже два з половиною роки, однією з основних цілей Даррелла є зробити духовні вчення рабина Керта доступними багатьма мовами через їхній канал YouTube. Традиційні процеси перекладу та дубляжу були дорогими, вимагали багато часу й часто були непослідовними. Їхніми ключовими вимогами були природне звучання голосу, точна синхронізація губ і збереження емоційної інтонації — усе це критично важливо для духовного контенту.



«Почути сказане рідною мовою — надзвичайно потужно. Ми хотіли бути впевненими, що послання рабина Керта Лендрі звучить автентично, але робити це вручну було неможливо масштабувати», — сказав Даррелл. «ШІ мав бути майже ідеальним. Коли люди дивляться релігійний контент, вони глибоко з’єднуються з особистістю та емоціями промовця».



Збереження емоційної глибини зі ШІ



AI-відео платформа HeyGen дуже швидко стала найнадійнішим інструментом для їхніх потреб. Вона зберігає емоційну глибину, тон і ритм мовлення оригінальних спікерів, забезпечуючи водночас реалістичну синхронізацію губ у перекладених мовах.



Команда почала з перекладу контенту іспанською мовою, запустивши YouTube-канал «Curt Landry en Español» як proof of concept. Робочий процес передбачає нарізання довгих форматів контенту, таких як шабатні служіння та подкасти, на зручні відеосегменти. Команда завантажує чисті відеопотоки до HeyGen для перекладу та обробки, переглядає результат разом із двомовним членом команди, щоб забезпечити точність і культурну доречність, а потім поширює контент через YouTube, платформи соціальних мереж і застосунок Curt Landry Ministries’ One New Man Network.



У середньому команда перекладає чотири служіння Шабату на місяць, що в сумі становить приблизно 4,5 години контенту. Крім того, вони створюють чотири основні епізоди подкасту на місяць, кожен тривалістю близько 40 хвилин, а також роблять одне коротке відео щодня, що дає приблизно 30 шортів на місяць.



Використовуючи передову технологію відеоперекладу HeyGen, служіння подолало мовні бар’єри, а також обмеження часу й ресурсів, щоб доносити своє послання автентично та ефективно до світової авдиторії. «Це дає нам змогу звертатися до людей їхніми рідними мовами, нашою невеликою командою, у масштабі, який раніше був неможливим», — сказав Даррелл.



П’ятикратне зростання авдиторії та глобальне масштабування

Результати пілотного проєкту іспанською мовою були водночас швидкими й вражаючими. Менш ніж за перший рік YouTube-канал Curt Landry en Español виріс з нуля до понад 5 700 підписників — значно перевищивши початкову ціль команди в 1 000.

«Технологія була настільки точною, що ми одразу побачили результат. Це виглядало автентично, і авдиторія відгукнулася на це», — сказав Даррелл.

Успіх іспаномовного каналу підтвердив ефективність стратегії для майбутніх мов. Curt Landry Ministries планує запустити канал китайською (мандаринською) мовою, а потім додати переклади івритом та арабською. До кінця 2025 року мета полягає в тому, щоб досягти 25 000 підписників на Curt Landry en Español, а також інтегрувати контент на вебсайт організації та в мобільний застосунок, пропонуючи більш повний досвід для іспаномовної авдиторії.

«Якщо я заплющу очі, мені потрібно, щоб голос і тональність були якомога ближчими до оригіналу, але іншою мовою», — сказав Даррелл. «HeyGen досяг цього з ювелірною точністю, саме тому рішення масштабується. Тепер усе залежить від моєї команди — взяти закладену в ньому стратегію й розвинути її далі».