Copient.ai — це передова платформа для навчання зі ШІ, яка моделює реалістичні, імпровізовані взаємодії з клієнтами в безпечному середовищі для гнучкого тренування відділу продажів. Керівники з продажу знають, наскільки важливо, щоб їхні команди розуміли матеріали й настільки добре їх опанували, щоб упевнено вести розмови, проводити discovery-дзвінки та демонструвати продукти. На жаль, відео й тести не завжди дають потрібний результат. Командам з продажу потрібен спосіб проводити імпровізовані рольові ігри в масштабі, з усіма специфічними нюансами, з якими команда зіткнеться в реальних ситуаціях.

Щоб створити цю виграшну комбінацію, Copient.ai потрібен був партнер, який зміг би забезпечити більш інтерактивне, захопливе та масштабоване навчання з продажів, щоб досягати бізнес-результатів у найкоротші строки. Саме тоді Copient.ai поєднав свою розмовну технологію ШІ з інтерактивними аватарами HeyGen — випереджаючи конкурентів і змінюючи те, як команди продажів навчаються та адаптуються в сучасних умовах стрімких змін.

«Ми активно конкуруємо з дедалі більшою кількістю компаній, які намагаються розв’язати проблему рольових ігор у масштабі, але завдяки нашій роботі з HeyGen ми випереджаємо гру».



Комунікація найновішого й найкращого в складному середовищі

Copient.ai розпочався як внутрішнє рішення для навчання в Copient Health — медичній компанії, що використовує машинне навчання для підвищення ефективності та оптимізації роботи лікарень і хірургічних центрів по всій країні. Засновники на власні очі побачили, як важко торговим представникам опановувати складний ландшафт продажів медичних технологій. У відповідь на цей виклик команда створила чат-інструмент для навчання, щоб пришвидшити процес онбордингу, і з часом він перетворився на Copient.ai. Тепер він докорінно змінює підхід до навчання відділів продажу в галузях далеко за межами охорони здоров’я.

Те, що вирізняє Copient.ai серед традиційних платформ для навчання відділів продажу, — це здатність моделювати надреалістичні сценарії продажів за допомогою розмовного ШІ, дозволяючи командам продажу проводити імпровізовані рольові ігри, спеціально адаптовані до унікальних потреб компанії, включно з детальними портретами покупців, глибокими знаннями про продукт і гнучкими методологіями продажів, щоб краще підготувати їх до реального світу. Коли настав час для команди перетворити текстовий досвід на повністю занурювальний, де члени відділу продажу могли б бачити й взаємодіяти з AI-аватаром, жодне рішення не відповідало їхнім високим очікуванням і вимогам до аватара Copient.ai — допоки вони не познайомилися з HeyGen.

Навчання віртуального тренера за допомогою AI‑технологій HeyGen

Сьогодні Copient.ai інтегрує інтерактивні аватари HeyGen у свою платформу для навчання продажам, даючи змогу командам з продажу проводити динамічні рольові розмови, вдосконалювати презентації та відпрацьовувати роботу із запереченнями. Платформа використовує емоційно чутливі аватари HeyGen для створення гіперреалістичних симуляцій, у яких представники відділу продажу отримують послідовну, засновану на чітких критеріях оцінку та коучинг щодо своїх результатів. І Copient.ai використовують не лише команди з продажу. Зростаюча кількість провідних бізнес-програм університетів застосовує Copient.ai, щоб масштабувати рольові ігри для підготовки студентів бізнес-спеціальностей до реальних кар’єр у сфері продажів. Його автоматизовані рольові сценарії з оцінюванням і коучингом у режимі реального часу виявилися надзвичайно цінними, особливо у великих навчальних групах з понад 200 студентами, де індивідуальний коучинг є менш практичним.

«Коли ми впроваджуємо Copient.ai для наших клієнтів, особливо університетів, у них є дуже чіткий рубрикатор для оцінювання кожної взаємодії, щоб гарантувати, що студенти отримують послідовний, неупереджений зворотний зв’язок і коучинг», — сказав Джош Берд, Chief Growth Officer в Copient.ai. «До появи ШІ професорам, асистентам викладачів і одногрупникам доводилося проводити рольові ігри та оцінювання особисто або у віртуальному середовищі зустрічей, що створює низку ускладнень і погіршує досвід студентів. Ми розробили спосіб забезпечити кращий студентський досвід, максимізувати послідовність і усунути упередженість».

Інтерактивні аватари HeyGen та їхні емоційні можливості створюють більш реалістичний користувацький досвід, допомагаючи командам продажів і студентам ефективніше залучатися до навчальних сесій.

Досягнення бездоганного результату в різних галузях

Успіх платформи очевидний за її швидким впровадженням: від моменту офіційного запуску Copient.ai 1 вересня 2024 р. було проведено понад 14 000 рольових тренувань для 37 унікальних клієнтів, а щодня на платформі активно працює понад 500 користувачів. Кейтон зазначає, що користувачі постійно називають Copient.ai «найкращою платформою для навчання в реальному часі на основі аватарів».

У надзвичайно конкурентному середовищі університетських змагань з продажів команди, що посіли місця в топ-5, на International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, а також на National Collegiate Sales Competition (NCSC) усі використовували Copient.ai як невід’ємну частину свого тренування. Провідні академічні дослідники в галузі продажів також співпрацюють із компанією, щоб проаналізувати вплив розмовного ШІ на навчання продажам.

Відтоді як Copient.ai почав співпрацю з HeyGen, дані компанії показують, що користувачі суттєво покращують свої навички продажів уже після лише п’яти сесій рольової гри. У міру того як Copient.ai продовжує зростати в різних галузях — від охорони здоров’я та освіти до B2B-продажів — критично важливо мати аватари, які можуть адаптуватися до унікальних потреб клієнтів. Завдяки HeyGen, Copient.ai готовий надавати можливість командам продажів і університетам у всьому світі використовувати рольові ігри з розмовним ШІ, оцінювання та коучинг, щоб забезпечити максимальну готовність команд продажів до роботи.