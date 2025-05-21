Colenso BBDO, ньюзеландська рекламна агенція, має багату історію привернення уваги світу з краю землі завдяки своїм сміливим, нестандартним кампаніям. Вони досконало опанували мистецтво створення кампаній, що поєднують бешкетний характер і винахідливість, а нещодавно — ще й технології ШІ разом з HeyGen.
Для свого клієнта Skinny Mobile, улюбленого телекомунікаційного провайдера в Новій Зеландії, Colenso запустила The Unlimited Spokesperson — маркетингову кампанію, яка не лише започаткувала розмови, а й відзначила найзавзятіших клієнтів бренду. У межах The Unlimited Spokesperson Colenso прагнула знайти найщасливішого клієнта Skinny, цифрово клонувати його та перетворити на амбасадора бренду в обмін на довічні безкоштовні дзвінки й повідомлення.
Пошуки привели їх до Ліз, відданої клієнтки Skinny, яка жила в глушині в Керікері та раніше працювала інженеркою в телекомунікаціях. Вона була ідеальною людиною для цієї кампанії.
Пошук відповідної платформи ШІ
Для Colenso пошук ідеальної технології виявився не таким простим, як пошук ідеального спікера. Під експертним керівництвом Creature Post команда випробувала низку інструментів ШІ, включивши HeyGen до своєї переможної формули для посилення кампанії.
«HeyGen — безцінна частина нашого набору інструментів для втілення кампанії в життя. Вона чудово працює в соцмережах, і ми широко інтегрували її в наш процес виробництва TVC», — сказала Анна Флоус, провідна інтегрована продюсерка в Colenso.
Для Colenso можливість просто протестувати корпоративну ліцензію перед зобов’язанням усе змінила. Як зазначає Анна: «Наш акаунт-менеджер Кахал зміг надати нам пробний доступ, що значно спростило нам життя. Після цього пробного періоду ми були впевнені, що HeyGen Enterprise зможе зробити все, що нам потрібно, ще до того, як ми здійснили велику покупку».
Крім того, зручність і простота платформи остаточно переконали команду. «Ми змогли попрацювати з градацією кольору та освітленням так, щоб інтегрувати HeyGen і зробити зображення водночас кінематографічним і природним. Усі були справді вражені результатами», — говорить Гедлі Сінклер, креативний директор Colenso.
Підібравши правильне поєднання технологій, вони використали студійний аватар HeyGen та технологію миттєвих аватарів, щоб створити високофункціональний і простий у використанні цифровий клон Ліз — нового обличчя Skinny Mobile. Окрім HeyGen, вони створили потужний набір інструментів, використовуючи Flux для диких фонів, Topaz для підвищення роздільної здатності, Runway, а також безліч інших інструментів, зібраних у Comfy UI, щоб поєднати всі елементи воєдино. Це дало змогу перетворювати Ліз на будь-який образ, який тільки спадував їм на думку — вікінга, футбольного тренера, астронавта, ведучого новин — що завгодно. Skinny це сподобалося, авдиторія все зрозуміла, а настанова Ліз «зробіть це ще дивнішим» підштовхувала Colenso до нових творчих меж.
Створення плейбуку успішних кампаній зі ШІ
Colenso опинилися в незвичній ситуації, коли їхня технологія працювала надто добре. Хедлі ділиться: «Дуже важко відрізнити версію Ліз зі ШІ від справжньої Ліз, якщо Ви точно не знаєте, на що дивитися. У підсумку ми навіть пропускали результати HeyGen ще раз через Runway, щоб знову надати їм виразного AI-естетичного вигляду й відвертіше показати наше використання ШІ».
Результат однаково вразив і Skinny, і Ліз. Команда Skinny не просто схвалила кампанію — вони стали її головними прихильниками, миттєво розпізнавши її проривний потенціал для бренду та унікальний спосіб використання ШІ. Ліз спостерігала, як її цифрове «я» перетворюється на щось, що виходить за межі її уяви, змінюючись із амбасадорки Skinny на ініціаторку культурної розмови.
Частиною того, що вирізняло цю кампанію, була здатність HeyGen розв’язати давню проблему у використанні ШІ: послідовність образу персонажа. Якщо раніше платформи створювали аватарів, які виглядали трохи по-різному від сцени до сцени, то HeyGen допоміг Colenso забезпечити безшовну присутність персонажа, що зберігала суть Ліз, незалежно від того, з’являлася вона як професійна дикторка новин чи як астронавтка.
Для Colenso ця кампанія була не просто про використання ШІ заради самого факту його використання — йшлося про розширення меж креативності, прийняття всього дивного й незвичного та навіть про початок написання «правил гри» щодо того, як ШІ застосовується в Новій Зеландії. Кампанія виявилася настільки впливовою передусім тому, що вона не приховувала ШІ, а навпаки — святкувала його, запрошуючи авдиторію до розмови про творчі можливості. І, можливо, найбільшим показником успіху кампанії стала відкритість авдиторії до ШІ — звісно, коли його використовують належним чином — у той час як Colenso й надалі вигадує для своїх клієнтів креативно впливові та амбітні ідеї.