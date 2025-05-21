Colenso BBDO, ньюзеландська рекламна агенція, має багату історію привернення уваги світу з краю землі завдяки своїм сміливим, нестандартним кампаніям. Вони досконало опанували мистецтво створення кампаній, що поєднують бешкетний характер і винахідливість, а нещодавно — ще й технології ШІ разом з HeyGen.

Для свого клієнта Skinny Mobile, улюбленого телекомунікаційного провайдера в Новій Зеландії, Colenso запустила The Unlimited Spokesperson — маркетингову кампанію, яка не лише започаткувала розмови, а й відзначила найзавзятіших клієнтів бренду. У межах The Unlimited Spokesperson Colenso прагнула знайти найщасливішого клієнта Skinny, цифрово клонувати його та перетворити на амбасадора бренду в обмін на довічні безкоштовні дзвінки й повідомлення.

Пошуки привели їх до Ліз, відданої клієнтки Skinny, яка жила в глушині в Керікері та раніше працювала інженеркою в телекомунікаціях. Вона була ідеальною людиною для цієї кампанії.

Пошук відповідної платформи ШІ

Для Colenso пошук ідеальної технології виявився не таким простим, як пошук ідеального спікера. Під експертним керівництвом Creature Post команда випробувала низку інструментів ШІ, включивши HeyGen до своєї переможної формули для посилення кампанії.

«HeyGen — безцінна частина нашого набору інструментів для втілення кампанії в життя. Вона чудово працює в соцмережах, і ми широко інтегрували її в наш процес виробництва TVC», — сказала Анна Флоус, провідна інтегрована продюсерка в Colenso.