Що таке голосові моделі

Якщо Ви коли-небудь хотіли, щоб Ваш контент звучав природніше, особистіше або точніше відповідав конкретному голосу бренду, голосові моделі роблять це можливим.

У HeyGen голоси оживляють Ваші сценарії та аватари завдяки озвученню, створеному ШІ. Кожен обраний Вами голос працює на основі голосового рушія — моделі, розробленої для створення природної, виразної та мовно точної мови. Вибір відповідного рушія допомагає узгодити тон, темп і емоційне забарвлення Вашого повідомлення.

Модель голосу — це базова система ШІ, яка створює мовлення. Вона визначає, як звучить голос, наскільки він виразний, з якою швидкістю говорить і наскільки добре працює різними мовами.

HeyGen пропонує кілька голосових рушіїв, кожен з яких оптимізований для різних сценаріїв використання, зокрема для навчання, маркетингу, сторітелінгу та локалізації.

Автоматичний голосовий рушій

Налаштування Auto дозволяє HeyGen автоматично обирати найкращий голосовий рушій залежно від мови та вмісту Вашого відео. Це хороший варіант, якщо Ви хочете отримувати стабільні результати без ручного вибору моделі.

Движок голосу ElevenLabs

ElevenLabs забезпечує озвучення студійної якості більш ніж 70 мовами, що робить його придатним для більшості відео- та голосових проєктів.

Якщо Ви використовуєте власний голос, Ви також можете обрати, на якій голосовій моделі він працюватиме, щоб отримати більше контролю над тоном і реалістичністю. За замовчуванням HeyGen використовує багатомовну модель V3 від ElevenLabs, яка відома природною передачею емоцій і високою якістю роботи з багатьма мовами.

Турбо-моделі голосу

Для проєктів, яким потрібне швидше створення, Ви можете перейти на одну з Turbo-моделей. Вони забезпечують нижчу затримку та швидшу обробку, але передусім оптимізовані для контенту англійською мовою.

Голосовий рушій Starfish

Starfish оптимізовано для азійських мов, зокрема китайської, японської та корейської. Вона забезпечує природну вимову та темп мовлення для контенту, адаптованого під конкретний регіон.

Голосовий рушій Panda

Panda — це експресивний рушій HeyGen, створений для емоційної подачі та розширеного контролю. Він підтримує такі можливості, як Voice Director і Voice Mirroring, забезпечуючи точний контроль над таймінгом, наголосами та тоном.

Голосовий рушій Fish

Fish, на базі fish.audio, зосереджується на виразному англомовному озвучуванні. Вона чудово підходить для сторітелінгу, розмовних відео та контенту, який виграє від тонкої, нюансованої подачі.

Разом голосові рушії та моделі дають Вам контроль над звучанням Ваших відео — від тону й емоцій до швидкості та мовної точності.