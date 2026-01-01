Voice Mirroring надає Вам повний творчий контроль над тим, як звучить Ваш аватар, дозволяючи йому виступати з використанням Вашої власної манери мовлення. Замість того щоб покладатися на стандартний текст-у-мовлення, Ви записуєте власне аудіо — Ваш природний тембр, ритм і темп, а HeyGen відтворює їх через обрані Вами аватар і голос. Результат звучить автентично, виразно й по-справжньому у Вашому стилі.

Почніть з нового або наявного проєкту

Створіть нове відео або відкрийте наявний проєкт. Додайте нову сцену та оберіть свій аватар.

У редакторі сценарію натисніть «Audio». Тут Ви можете або записати нове аудіо, або завантажити наявний файл. Для цього покрокового прикладу виберіть «Record Audio».

Запишіть свою подачу

Під час запису говоріть з таким тоном, темпом і емоціями, які Ви хочете передати своєму аватару. Після завершення запису перегляньте його й перезапишіть за потреби.

Коли Ви будете задоволені результатом, увімкніть Voice Mirroring і натисніть Add Audio. HeyGen автоматично транскрибує Ваше аудіо, покаже текст у сцені та дасть змогу перевірити його на точність.

Застосуйте свою подачу до голосу

Далі виберіть голос, який Ви хочете використати. Ваш записаний виступ, зокрема інтонація, темп і емоції, буде відтворений обраним голосом.

Використовуйте Voice Mirroring в наявній сцені

Якщо Ви починаєте лише з текстового сценарію і озвучення звучить не зовсім природно, Ви можете вдосконалити його за допомогою Voice Mirroring.

Натисніть на меню з трьома крапками поруч із Вашим сценарієм і виберіть «Convert to Voice Mirroring». Ваш сценарій з’явиться як телесуфлер, що дозволить Вам записати або завантажити аудіо з потрібною Вам подачею.

Після запису новий аудіофайл автоматично додається до сцени.

Редагуйте або відновлюйте Ваше аудіо

За потреби Ви можете перетворити свій запис на власний клон голосу. Якщо хочете повернутися до тексту, виберіть «Перетворити аудіо на текст», або натисніть «Видалити аудіо», щоб повністю прибрати запис.