How to use voice director

Voice Director надає Вам глибший контроль над тим, як поводиться Ваш аватар. Замість того щоб покладатися на рівне, монотонне читання, Ви можете керувати тоном, темпом і емоціями безпосередньо у своєму сценарії, створюючи озвучення, яке звучить продумано, виразно й відповідає стилю Вашого бренду.

Open Voice Director

Усередині свого проєкту відкрийте редактор сценарію та введіть косу риску “/”. Відкриється панель із додатковими параметрами. У списку виберіть Voice Director.

Оберіть тон озвучення

Коли Ви відкриєте Voice Director, Ви побачите список готових варіантів тону, зокрема: Захоплений, Невимушений, Спокійний, Крутий, Серйозний, Кумедний, Злий, Саркастичний і Сміх.

Виберіть тон, який найкраще відповідає Вашому повідомленню. Кожен тон має стандартну інструкцію, яку Ви можете відредагувати, щоб краще налаштувати бажану подачу.

Apply the direction

After adjusting the instruction, choose how you want it applied. You can apply it to the current scene only, or apply it to the voice itself so the same tone is used across all scenes that share that voice.

Перегляньте та вдоскональте

Натисніть «Play» у вікні попереднього перегляду, щоб почути, як Ваш аватар промовляє репліку з обраною інструкцією. Якщо звучить не зовсім так, як потрібно, Ви можете повернутися назад і відкоригувати тон або переписати інструкцію, доки вона не звучатиме природно й не відповідатиме Вашому задуму.

Тепер Ви знаєте, як використовувати Voice Director, щоб керувати грою Вашого аватара та додавати емоції до відео. Експериментуючи з інтонаціями й уточнюючи інструкції, Ви зможете створювати виступи, які будуть продуманими, виразними та захопливими.