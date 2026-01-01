Інтеграція з Hubspot

Сучасні покупці очікують більшого, ніж загальні повідомлення. Проста персоналізація, наприклад додавання імені в електронний лист, більше не вирізняється. Відео змінює це. Якщо все зроблено якісно, воно привертає увагу, формує довіру та спонукає до дії. Проблема в тому, що традиційне відеовиробництво не масштабується для персоналізованих кампаній. Саме тут у пригоді стає інтеграція HeyGen і HubSpot.

Підключивши HeyGen до HubSpot, Ви зможете автоматично створювати персоналізовані відео за лічені хвилини — без зйомок, монтажу чи знімальної команди. Такі відео можна використовувати на всіх етапах воронки: від продажів і прогрівання лідів до онбордингу, подальших дій і залучення до продукту.

Встановіть застосунок HeyGen у HubSpot

Почніть з установлення застосунку HeyGen з HubSpot Marketplace. Під час інсталяції HubSpot попросить надати дозвіл на перегляд і керування даними CRM. Це дасть змогу HeyGen створювати відео, використовуючи контактну інформацію, збережену в HubSpot.

У межах налаштування додаються дві спеціальні властивості контакту. Одна зберігає URL сторінки поширення відео HeyGen, а інша — URL GIF-попереднього перегляду. Ці властивості використовуються, щоб вбудовувати персоналізовані відео безпосередньо в електронні листи.

Також створюється активний список контактів. За замовчуванням до цього списку входять усі маркетингові контакти. Будь-який контакт, доданий до цього списку, стає придатним для створення персоналізованих відео.

Ви також побачите створений для Вас шаблон маркетингового електронного листа. У цьому листі є необхідний HTML-модуль, який посилається на відео HeyGen та властивості GIF. Лист за замовчуванням не публікується, тож Вам потрібно його переглянути й заповнити всі обов’язкові поля перед надсиланням.

Розберіться з робочим процесом у HubSpot

Під час інсталяції створюється робочий процес під назвою «Generate HeyGen Video for a Contact». Цей робочий процес відповідає за створення та доставку відео й спочатку запускається в неактивному стані.

Перший крок у робочому процесі — це реєстрація. Будь-який контакт, доданий до активного списку, автоматично реєструється.

Другий крок — створення відео. На цьому етапі HeyGen створює персоналізоване відео для кожного контакту та оновлює спеціальні властивості посиланням на відео й GIF-прев’ю. Цей крок потребує налаштування, перш ніж його можна буде запустити.

Третій крок обробляє помилки. Якщо створення відео зі ШІ не вдається, робочий процес коректно завершується. Якщо все проходить успішно, робочий процес триває й надсилає маркетинговий email, який містить персоналізоване відео.

Налаштуйте створення відео

Щоб завершити налаштування, відкрийте дію зі створення відео всередині робочого процесу. У панелі дій вставте свій токен API HeyGen. Ви можете знайти цей токен у налаштуваннях акаунта HeyGen на вкладці API.

Щойно токен буде додано, HubSpot завантажить доступні Вам шаблони HeyGen. Виберіть шаблон, який Ви хочете використати. Якщо Ваш шаблон містить змінні, зіставте кожну з відповідною властивістю контакту в HubSpot.

Поширені змінні включають ім’я, компанію або місцезнаходження. Відповідність цих полів дає змогу відео динамічно заповнюватися даними з кожного запису контакту. Якщо у Вашому шаблоні використовується менше змінних, ніж доступно, Ви можете залишити невикористані поля порожніми.

Якщо у Вас ще немає шаблону, створіть його в HeyGen, перш ніж повертатися до HubSpot.

Опублікуйте та запустіть

Коли все буде налаштовано, опублікуйте робочий процес і маркетинговий лист. Відтоді кожен новий контакт, доданий до активного списку, автоматично запускатиме персоналізоване відео й отримуватиме його електронною поштою.