Головна Академія Інтеграції Інтегруйтеся з Adobe

Інтегруйтеся з Adobe

Дізнайтеся, як інтегрувати Adobe Express з HeyGen, щоб Ви могли без зайвих зусиль переходити від креативного дизайну до динамічного відео зі ШІ. Незалежно від того, чи Ви маркетолог, який допрацьовує кампанію, дизайнер, що створює контент, чи креатор, який прагне масштабуватися, ця інтеграція допоможе зберегти все в одному впорядкованому робочому процесі.

Налаштуйте інтеграцію

У панелі керування HeyGen перейдіть до розділу Apps, відкрийте Integrations і виберіть плагін Adobe Express. Далі Вам запропонують увійти до свого акаунта Adobe або створити його, якщо у Вас його ще немає.

Після того як Ви ввійдете до Adobe Express, якщо Вас автоматично не перенаправить до плагіна HeyGen, натисніть Add-ons у лівій навігації. Знайдіть HeyGen і натисніть Add, щоб установити плагін. Після встановлення HeyGen буде доступний безпосередньо в Adobe Express.

Додайте аватар і створіть своє відео

Почніть із вибору аватара, який Ви хочете використати. Далі додайте свій скрипт. Натисніть «Text» у блоці «Add your script», потім вставте вже підготовлений скрипт або наберіть його безпосередньо в редакторі.

Після того як Ви додасте свій сценарій, оберіть голос. Спочатку виберіть мову та стать, які відповідають Вашому аватару. Потім Ви побачите різні варіанти голосів із різними тембрами, рівнями енергії та стилями. Оберіть той, який найкраще передає Ваше повідомлення.

Якщо Ви надаєте перевагу власному аудіо, натисніть «Audio» та завантажте файл зі свого пристрою. Підтримувані формати: MP3, M4A та WAV.

Створіть відео та додайте його до свого дизайну

Коли все буде готово, натисніть «Generate your video» і дозвольте HeyGen зробити все інше. Коли відео буде створено, натисніть «Add to design».

Тепер Ви можете перетягувати відео й розміщувати його в будь-якому місці на полотні Adobe Express.

Налаштуйте та фіналізуйте свій проєкт

Додавши відео, Ви можете повністю налаштувати свій дизайн за допомогою інструментів Adobe Express. Додайте стокову музику, текст, графіку та інші елементи дизайну, щоб покращити свою композицію.

Якщо Ви хочете додати кілька відео з аватарами, просто повторіть ті самі кроки, щоб створити й додати додаткові кліпи HeyGen.

Коли Ваш проєкт буде завершено, Ви зможете завантажити його або поділитися ним безпосередньо. Якщо Ви оберете поширення посилання, Ви зможете керувати доступом або зробити його доступним для всіх, хто має це посилання.