Інтегруйтеся з Canva

HeyGen інтегрується з Canva, щоб зробити створення відео швидшим і доступнішим. Завдяки цій інтеграції Ви можете додавати аватари та відео HeyGen безпосередньо у свої дизайни в Canva, поєднуючи реалістичні відео зі ШІ з простими й зручними для спільної роботи інструментами дизайну Canva.

Підключіть HeyGen до Canva

Спочатку відкрийте свою панель керування HeyGen і натисніть «Integrations». Знайдіть інтеграцію з Canva та натисніть, щоб під’єднати її. Це зв’яже Ваш акаунт HeyGen з Canva і дасть змогу користуватися можливостями HeyGen безпосередньо у Вашому робочому процесі дизайну в Canva.

Додайте контент HeyGen до свого дизайну в Canva

Після підключення відкрийте свій дизайн у Canva. Звідти Ви можете додати HeyGen до свого проєкту: додайте аватар, вставте свій скрипт і оберіть голос, який найкраще передає Ваше повідомлення. Поки відео з аватаром набуває форми, Ви можете й надалі вдосконалювати макет, візуальні елементи та загальний стиль за допомогою інструментів дизайну Canva.

Експортуйте та поділіться своїм відео

Коли Ви будете задоволені фінальним результатом, натисніть «Share» у верхньому правому куті Canva та виберіть «Download». Ваше відео з аватаром зі ШІ готове до поширення будь-де, де Ви забажаєте.