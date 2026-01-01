Як створити свій перший проєкт

У цьому уроці Ви дізнаєтеся, як створити свій перший проєкт у HeyGen і ознайомитеся з основними інструментами, які використовуватимете на всій платформі.

Незалежно від того, чи Ви тільки починаєте, чи вже знайомі зі створенням відео, цей посібник допоможе Вам упевнено знайти все необхідне, щоб розпочати.

Почніть з панелі керування

Після входу в HeyGen Ви потрапите на дашборд. Тут зберігаються всі Ваші попередні проєкти. Ліворуч на екрані Ви знайдете головну панель навігації з доступом до всіх інструментів HeyGen.

Щоб почати нове відео, натисніть «Create Video».

Ви побачите кілька варіантів. Щоб створити індивідуальне відео з аватаром, виберіть «Start from Scratch». Ви також можете помітити опцію Interactivity, яка відкриває шаблони Learning & Development — їх буде розглянуто в окремому уроці.

Далі виберіть орієнтацію відео: вертикальну або горизонтальну. За потреби Ви зможете змінити це пізніше.

Після вибору Ви потрапите безпосередньо до AI Studio.

Ознайомтеся зі Studio на основі ШІ

Усередині AI Studio Ви можете почати з того, що дасте назву своєму проєкту. Нижче розташований редактор сценарію, де Ви пишете, редагуєте та керуєте своїми сценами. Тут Ви додаєте свій сценарій і вибудовуєте структуру відео.

Під редактором сценарію Ви знайдете параметри для додавання нових сцен, запису або завантаження аудіо, а також вставлення пауз між репліками. Ви також можете скористатися Voice Director (іконка мегафона), щоб керувати тоном, темпом і емоційною подачею.

Клікнувши на три крапки поруч із сценою, Ви побачите додаткові дії, зокрема повторне створення аудіо, рендеринг сцени для синхронізації руху губ, перетворення на voice mirroring, переклад сцени або її видалення. У редакторі сценарію Ви також можете змінювати аватари, змінювати голоси або перемикатися між рушіями Avatar Unlimited та Avatar IV Motion.

Працюйте з таймлайном

Редактор таймлайна дає змогу переглянути Ваше відео від початку до кінця. Ви можете перетягувати повзунок відтворення, щоб переглядати окремі моменти, бачити загальну тривалість відео та змінювати порядок сцен, перетягуючи їх ліворуч або праворуч.

Ви також можете додавати сцени з шаблонів, вставляти відеосцени або преміум-слайди та створювати плавні переходи між сценами за допомогою піктограми зі стрілкою між кліпами.

Виберіть і налаштуйте свій аватар

Над полотном відео натисніть Avatars, щоб вибрати аватар, який Ви хочете використати. Ви можете обрати один із власних аватарів або переглянути публічну бібліотеку HeyGen.

Клацання на аватарі всередині полотна відкриває параметри налаштування. Тут Ви можете змінювати зовнішній вигляд, коригувати кадрування, прибирати тло, додавати заокруглення кутів або застосовувати анімації.

Покращуйте візуали та дизайн

Поруч із вкладкою Avatars Ви знайдете креативні інструменти для покращення Вашого відео. Вони дають змогу додавати текст, завантажувати медіа, вставляти елементи, створювати зображення зі ШІ, керувати субтитрами та змінювати кольори фону.

Над редактором сценарію відкрийте меню‑гамбургер, щоб отримати доступ до додаткових інструментів. Тут Ви можете зберегти своє відео як шаблон, завантажувати або вивантажувати сценарії, переглядати історію версій, звернутися до служби підтримки, відкрити навчальні матеріали або змінити тему.

У параметрах поруч із меню‑гамбургером Ви можете налаштувати орієнтацію відео, вибрати бренд‑кит або надіслати відгук безпосередньо команді HeyGen.

Співпраця та управління проєктами

Ваша робота зберігається автоматично, але Ви також можете будь-коли натиснути «Зберегти» вручну.

Щоб співпрацювати, виберіть «Invite Members», щоб запросити колег до проєкту. Сповіщення та коментарі з’являються у верхній панелі, тож Вам легко переглядати відгуки.

Якщо Ваш проєкт містить кілька шарів, відкрийте панель Layers, щоб змінити порядок елементів, перетягуючи їх вище або нижче один одного.

Перегляньте та створіть своє відео

Коли Ваш сценарій і візуальні матеріали будуть готові, натисніть Preview, щоб переглянути свій проєкт. Якщо аватар виглядає нерухомим або розмитим, це означає, що відео ще не було відрендерене, синхронізація губ (lip-sync) застосовується під час рендерингу.

Коли Ви будете задоволені результатом, натисніть «Створити». Ви можете перейменувати своє відео, вибрати цільову папку та встановити роздільну здатність до 4K. Якщо Ви використовуєте Avatar IV, HeyGen автоматично розрахує використання.

HeyGen обробить Ваше відео, і щойно процес завершиться, воно з’явиться на вкладці Projects, готове до перегляду, поширення або завантаження.